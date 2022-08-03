أعلنت شركة ERG للتطوير العقاري عن التعاقد مع محمد عامر في منصب رئيس القطاع التجاري بالشركة، وذلك بفضل ما يتمتع به من خبرة واسعة ورؤية تجارية قوية ساهم خلالها في نمو أعمال عدد من الشركات العاملة في السوق المصري.



ويمتلك محمد عامر سجلا حافلا من النجاحات في القطاع العقاري يمتد لأكثر من 18 عاما، عمل خلالها في كبرى الشركات العقارية محققا أعلى معدلات بيعية في مشروعات بأنشطة متنوعة تضم السكني، التجاري، الإداري، والطبي، في مناطق مختلفة.



كما نجح عامر في إدارة الشركات الناشئة ومساعدتها على الدخول للسوق بقوة بل ومنافسة كبرى الشركات التي تمتلك عدد مشروعات كبير وخبرات طويلة، علاوة على خبرته في إعادة هيكلة الشركات وإعادة تنظيم الإدارات الداخلية.



يأتي تعيين محمد عامر في إطار خطة الشركة الرامية إلى الاستعانة بعدد من الكوادر والخبرات المتخصصة بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لقيادات الشركة وكذلك خطة التطوير الاستراتيجية، حيث تمتلك الشركة محفظة استثمارية جديدة تهدف إلى التوسع في السوق العقاري المصري خلال العام المقبل، وذلك من خلال حزمة من المشروعات الجديدة داخل وخارج القاهرة.



وعبر عامر عن سعادته بتولى منصب رئيس القطاع التجاري بالشركة، مؤكدا أن ERG تعد واحدة أهم الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، مؤكدا على خطته الطموحة للمساهمة في تحقيق الشركة لقيم الاستدامة المتكاملة ليس فقط من خلال إثراء حياة الأفراد، بل من خلال إنشاء وإدارة المشاريع العملاقة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030."



نشأت شركة ERG للتطوير العقاري ERG Developments نتيجة اندماج 4 شركات كبرى وذلك للدخول بقوة في مشروعات بعدة مناطق مختلفة خلال الفترة المقبلة.



وتمتد خبرة الشركة في مجال التطوير العقاري لعام 2005، حيث أنها امتداد لشركة ERD إحدى أهم الشركات العقارية في مصر، والمنفذة للعديد من المشروعات الهامة والعملاقة، في الدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة.



وتحرص الشركة دائمًا على توفير عائد ممتاز لمستثمريها، وراحة ورفاهية للسكان بالكمبوندات والمنتجعات التابعة لها.



وتطور ERG عددا من المشروعات الهامة في مناطق مختلفة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمتلك مشروعات دايموند تاور، ودايموند تاور 2، ومونوريل تاور بمنطقة الداون تاون، بالإضافة إلى مشروع سيتي لايف City Live، ومشروع City Live 2 بمنطقة الدلتا.



وتجهز الشركة لطرح مشروع سكني في منطقة r8 بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام قليلة.



كما تمتلك الشركة خطة طموحة للتوسع في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة استنادا على خبرتها الطويلة وكفاءة مشروعاتها وسابقة أعمالها.

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