السعدون: الخدمة استكمالاً لنهج تطويرالبنية التحتية الرقمية لخدمات بوبيان المبتكرة

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق منصة eRent المميزة لعملائه من حساب الأعمال والشركات لتسهيل إدارة العقارات وتحصيل الإيجارات رقمياً في خطوة تؤكد التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات التقنية ونجاح استراتيجية التوسّع الرقمي تلبيةً لطلب العملاء المتزايد على خدمات بوبيان وإثراء تجربتهم المصرفية.

وقال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون "نسعى في بنك بوبيان دائماً إلى خلق قيمة مضافة لعملائنا من مختلف الشرائح بما يضمن تلبية احتياجاتهم بأسلوب أكثر سهولة وأماناً ويفوق توقعاتهم في إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح" موضحاً أن خدمة eRent الرقمية الجديدة مخصصة لعملاء حساب الأعمال والشركات في البنك و تُعد منصة واحدة لمجموعة من الخدمات المدعومة بحلول رقمية مبتكرة في مجال إدارة الممتلكات العقارات وتحصيل الإيجارات و العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة في أي وقت.

**منصة متكاملة وحل مبتكر

وأوضح السعدون "تعتبر الخدمة نظاماً شاملاً وحلاً مبتكراً متاح من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت لقطاع الشركات لعدد غير محدود من العملاء لتسريع وتسهيل متابعة وتحصيل الإيجارات، كما تُسهل على المستأجرين الدفع عبر الانترنت أو الهواتف الذكية كونها متاحة 7/24 بما يُسهم في التقليل من مخاطر التحصيل النقدي".

وأكد أن خدمة eRent تتماشى تماماً مع توجهات الفترة الحالية بضرورة التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الدفع الرقمي، حيث يُمكن استخدامها من خلال K-net أو التحويل الفوري من حساب عميل بوبيان إلى حساب بوبيان أيضاً عبر خدمة ePay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقمياً والإيداع الفوري في حساب مالك العقار من عملاء البنك.

كما تتيح الخدمة إعداد تقارير محاسبية وإدارة النفقات، تلقي إخطارات فورية عن المبالغ المودعة بالحساب ومتابعة الصيانة والعقود بالإضافة إلى تلقي إيصالات بالدفع خدمة الرسائل القصيرة SMS مؤكداً أن هذه الباقة من الحلول والخدمات المصرفية تعكس النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي في بوبيان".

وأشار السعدون إلى أن توافر الخدمة تدعم أهم الركائز الاساسية في بوبيان نحو تطبيق سياسة التحول الرقمي والقائمة على تعزيز النمو الرقمي والشمول المالي من خلال التشجيع على تطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار المالي القائم على أعلى المواصفات والمعايير الأمنية سواء لعملاء البنك من الشركات أو عملاءهم الذين يقومون بالدفع في مختلف قطاعات الأعمال.

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-انتهى-