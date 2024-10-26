مذكرة التفاهم تؤكد التزام ERA RF Technologies بتزويد "ملاذ" بمحطات اتصالات فضائية متقدمة ومودمات أرضية للمستخدمين

أبوظبي: وقّعت "ملاذ"، إحدى شركات مجموعة "ايدج" التي تركز على تسهيل التجارة مع الشركات التركية، مذكرة تفاهم مع شركة ERA RF Technologies، المزود الرائد لحلول الاتصالات المتقدمة في تركيا. وتحدد الاتفاقية، التي وقعها علي ديميرهان، الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ، وعدنان كايا، الرئيس التنفيذي لشركة ERA RF Technologies، في معرض "ساها إكسبو 2024"، التزام "ملاذ" بتسهيل شراء محطات اتصالات فضائية متقدمة ومودمات أرضية. وتهدف الأنظمة إلى تعزيز القدرات التشغيلية بمجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ونقل البيانات الآمن والربط في الوقت الفعلي ضمن القطاعات الهامة.

ويُقام معرض "ساها إكسبو 2024" في إسطنبول في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر، ويوفر منصة مثالية لمجموعة "ايدج" لتعزيز تعاونها مع الشركاء الأتراك، وتدعيم العلاقات القوية والمتنامية بين تركيا والإمارات. كما يشجع المعرض على المزيد من التعاون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مما يتيح لكلا البلدين تبادل الخبرات واستكشاف شراكات جديدة وعرض تقدمهما في تقنيات الدفاع.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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