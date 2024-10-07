تعزز جامعة أبوظبي مكانتها ضمن نخبة من 224 مؤسسة أكاديمية عالمية من أكثر من 45 دولة تحظى باعتماد " EQUIS "

" كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي في المرتبة الثانية ضمن أفضل 2% من كليات إدارة الأعمال في العالم باعتماد مزدوج من النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي " EQUIS " والجمعية الدولية المتخصصة في تطوير معايير التعليم في كليات إدارة الأعمال حول العالم " AACSB International "

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي تعزيز سجلها الحافل بالإنجازات بحصولها مجدداً على اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي (EQUIS)، وهو نظام شامل ودقيق لمراجعة معايير الجودة لكليات إدارة الأعمال حول العالم. ونالت الكلية هذا التكريم، للسنة الثالثة على التوالي، تقديراً لبرامجها الأكاديمية رفيعة المستوى وتميزها الأكاديمي العالمي.

وبهذا الإنجاز تعزز جامعة أبوظبي مكانتها ضمن نخبة من 224 مؤسسة أكاديمية عالمية من أكثر من 45 دولة التي تحظى بهذا الاعتماد المرموق من قبل النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي (EQUIS)، وتؤكد التزامها بالمضي قدماً في وضع معايير عالمية للتميز في تعليم إدارة الأعمال، ما يضمن رفد خريجيها بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في اقتصاد دائم النمو والتطور محلياً وعالمياً.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "تحرص جامعة أبوظبي دائماً على تزويد طلبتها ببرامج أكاديمية عالمية المستوى، تمكنهم من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصل كلية إدارة الأعمال في الجامعة تحقيق الإنجازات المتتالية وإظهار التميز في برامجها وأساليبها التعليمية المتقدمة عالمياً، إنجازاتٌ تأتي تتويجاً لجهود أعضاء هيئة التدريس الدؤوبة وتفانيهم وعملهم الجاد في الارتقاء بالقطاع التعليمي في الدولة."

تعد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي من صفوة المؤسسات الأكاديمية العالمية التي تحظى باعتماد مزدوج من النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي "EQUIS" والجمعية الدولية المتخصصة في تطوير معايير التعليم في كليات إدارة الأعمال حول العالم "AACSB International"، ما يعزز مكانتها ضمن أفضل 2% من كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم، في تجسيد واضح لالتزام الكلية المستمر ببلوغ التميز الأكاديمي العالمي.

من جانبه، قال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي: "تضع هذه الإنجازات المرموقة كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي في طليعة المؤسسات الأكاديمية العالمية في تعليم إدارة الأعمال، وتعزز التزامنا الثابت ببناء جيل واعد من قادة ورواد عالم الأعمال. وهنا لا بد من الإشادة بجهود الهيئة الأكاديمية في تقديم برامج تعليمية متميزة ومتنوعة تسخر أحدث الأبحاث المعاصرة والتقنيات والممارسات العالمية لمساعدة طلبتنا على تنمية المهارات الضرورية لمتطلبات سوق العمل في المستقبل. كما نعتز بقدرة خريجي إدارة الأعمال من كليتنا على مناصب مرموقة في السوق وهو ما يمكنهم من تحقيق أهدافهم المهنية والإسهام في بناء اقتصاد دولة الإمارات القائم على العلم والمعرفة."

تخضع المؤسسات الأكاديمية التي تحظى باعتماد "النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي" (EQUIS) لعملية تقييم شاملة للوقوف على جودة المقررات والمناهج الدراسية ومستوى أعضاء هيئة التدريس والخدمات الأكاديمية ومدى انفتاحها الدولي وتأثيرها المجتمعي وعلاقاتها وروابطها مع القطاع وتعزيزها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. ويمنح هذا النظام اعتماده فقط للمؤسسات الأكاديمية رفيعة المستوى مثل تلك التابعة لجامعتي أكسفورد وكامبريدج.

كما احتفت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي بحصولها على المرتبة الأولى بين كليات إدارة الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة العربية، والمرتبة 101-125 عالمياً، وفقاً لتصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2024 حسب المادة التخصصية.

تقدم كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي مجموعة واسعة وشاملة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا المصممة لإعداد الطلبة لمهن مستقبلية ناجحة في مجال الأعمال والإدارة والقيادة. كما يستفيد طلبة الجامعة من برامج التبادل الدولي مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في العالم، بما في ذلك "جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا" و"جامعة موناش" الأسترالية، فضلاً عن فرص دراسية قصيرة الأجل في فرنسا والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وأيرلندا، و"جامعة ماكماستر" في كندا، و"كلية منلو" في الولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيد من المعلومات عن برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.adu.ac.ae

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية محلياً و192 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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