المنامة ، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، الشركة العريقة والرائدة لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نقل عمليات مركز البيانات في الإمارات العربية المتحدة إلى مرافق Equinix Dubai International Business Exchange (IBX) في دبي، والمعروفة باسم DX1. تمتلك شركة AFS حاليًا مراكز بيانات في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.

من خلال الاتصال بأحد المراكز التجارية الرئيسية للأعمال التجارية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تفتح شركة AFS مجموعة واسعة من الفرص الدولية لعملائها، مما يمكنهم من الاستفادة من الاتصالات بشركات المدفوعات الدولية الكبرى ومقدمي الخدمات السحابية مثل AWS و Microsoft ، والتي تعزز سمعة شركة AFS في تقديم أفضل الفرص وتجربة المدفوعات عالية الجودة لعملائها.

Equinix، شركة البنية التحتية الرقمية في العالم، تدير حاليًا أكثر من 240 مركزًا للبيانات على مستوى العالم، كل منها يضم أنظمة بيئية غنية وحيوية تسمح لموفري الشبكات والمحتوى، وموفري خدمات السحابة وتكنولوجيا المعلومات، وعملاء المؤسسات بتبادل بيانات الأعمال المهمة بسرعة وكفاءة. يمنح اتصال مركز بيانات Equinix الجديد أعمال معالجة المدفوعات الإقليمية لشركة AFS منصة مركز بيانات عالمية آمنة وقوية لتوسيع نطاق عملياتها باستخدام البنية التحتية الرقمية من الجيل التالي.

وقال غسان مارديني ، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة AFS: "Equinix هي الشريك المناسب لـ AFS. بصفتها شركة تعطي الأولوية للتحول الرقمي كأولوية أعمال حاسمة ، تلتزم AFS بالابتكار المستمر عبر مساحة المدفوعات. يساعدنا إطلاق نظام أساسي لمركز البيانات العالمي على دعم عملائنا بشكل أكبر وتعزيز تحول معاملاتهم الرقمية من خلال توفير حلول مدفوعات مرنة ومرنة وآمنة وقابلة للتطوير. في المشهد الرقمي سريع التطور الذي نعيشه اليوم ، يجب أن تحفز بنيتنا التحتية الرقمية الابتكار ، لا أن تعوقه. سيستمر أحدث مركز بيانات في الإمارات العربية المتحدة لشركة AFS في تعزيز مكانتنا كمركز إقليمي للمدفوعات والتكنولوجيا المالية والابتكار".

صرح كامل الطويل ، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، Equinix: “إن اتفاقيتنا مع AFS هي شهادة على أن Equinix هي المنصة العالمية الموثوقة التي تعتمد عليها الشركات لتطوير استراتيجياتها الرقمية الأولى وتجهيز رحلات التحول الرقمي الخاصة بها. العديد من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية، مشغولة ببناء البنية التحتية والبنى متعددة السحابة المختلطة على الحافة للتعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة بسرعة، ووضع أعباء العمل وحماية البيانات بالقرب من مصادر البيانات حيث تعمل بشكل أفضل. تفخر Equinix بدعم الشركات الراسخة والمهمة مثل AFS لتسريع أداء الأعمال ومساعدة الشركة على تسريع أجندات التحول الرقمي. "

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفيةABC ، تفتخر شركة الخدمات المالية العربية AFS بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة. تمتد هذه الخدمات لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. من خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد أدى تفانيها في الابتكار إلى جعل شركة الخدمات المالية العربية AFS قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. تمتلك شركة الخدمات المالية العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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نبذة عن AFS

تم تأسيس شركة الخدمات المالية العربية AFS نتيجة رؤية القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن شركة AFS تسعى لتمكين الشركات والمستهلكين من خلال اكتشاف وابتكار والاستثمار في التقنيات المتفوقة التي تساعد في تشكيل مستقبل التجارب المالية. كشركة فرعية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، مملوكة من قبل 37 مصرفًا ومؤسسة مالية وتقدم خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة. وتعتبر حاليًا المزود الرائد والممكّن لحلول الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية في المنطقة. مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتشمل خدمات وحلول رائدة في مجال الدفع المبتكرة والشاملة ومعالجة البطاقات واكتساب التاجر وخدمات التكنولوجيا المالية ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة. من خلال التركيز على الابتكار، رُسِخنا كقوة دافعة تقدم مجموعة كبيرة من حلول الدفع بما يشمل المحافظ الرقمية المحمولة، وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق، وحل كشف الرواتب الرقيمة الرائدة في البحرين "الراتب"، ومراكز الاتصال العالمية وغيرها المزيد من الحلول الذكية والرائدة. من خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قِبل الشركات، فقد تم تكريم الشركة كأفضل مزود لحلول الدفع الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لعام 2022 من مجلة الأعمال العالمية، وأفضل مبتكر رائد للمدفوعات في البحرين لعام 2021 من مجلة آفاق الأعمال العالمية إلى جانب أفضل مقدم لحلول الدفع لعام 2021 من مجلة الأموال والصيرفة العالمية.

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