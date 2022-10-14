• "مبادلة" تنضمّ إلى EQT Infrastructure كمستثمر في شركة GlobalConnect

• قاعدة المستثمرين النامية تأتي بموارد وخبرات جديدة تدعم طموحات GlobalConnect المتمثّلة بتعزيز الاتصال الرقمي للمجتمعات على المدى الطويل

أعلنت EQT عن توقيع الصندوق 3 و4 من EQT Infrastructure (EQT Infrastructure) اتفاقية لبيع حصة أقلّية في GlobalConnect ("الشركة") إلى شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة"). وستبقى EQT Infrastructure التي تستثمر في الشركة منذ عام 2017 المساهم والمالك الأكبر فيها بعد إتمام الصفقة.

أعلنت EQT عن توقيع الصندوق 3 و4 من EQT Infrastructure (EQT Infrastructure) اتفاقية لبيع حصة أقلّية في GlobalConnect ("الشركة") إلى شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة"). وستبقى EQT Infrastructure التي تستثمر في الشركة منذ عام 2017 المساهم والمالك الأكبر فيها بعد إتمام الصفقة.أعلنت EQT عن توقيع الصندوق 3 و4 من EQT Infrastructure (EQT Infrastructure) اتفاقية لبيع حصة أقلّية في GlobalConnect ("الشركة") إلى شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة"). وستبقى EQT Infrastructure التي تستثمر في الشركة منذ عام 2017 المساهم والمالك الأكبر فيها بعد إتمام الصفقة.أعلنت EQT عن توقيع الصندوق 3 و4 من EQT Infrastructure (EQT Infrastructure) اتفاقية لبيع حصة أقلّية في GlobalConnect ("الشركة") إلى شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة"). وستبقى EQT Infrastructure التي تستثمر في الشركة منذ عام 2017 المساهم والمالك الأكبر فيها بعد إتمام الصفقة.وتتّخذ شركة GlobalConnect مقراً رئيسياً لها في ستوكهولم السويديّة، وهي مزوّد خدمات مراكز بيانات واتصالات بواسطة الألياف للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا. وقد أنشئت الشركة عام 2019 عقب دمج أربع منصات ألياف مستقلّة مملوكة لشركة EQT Infrastructure في الدنمارك والنرويج والسويد.

ويشهد حجم البيانات نمواً كبيراً في هذه المرحلة ويبرز طلب متزايد على الاتصال السريع والموثوق، وبالتالي تؤدّي GlobalConnect دوراً مهماً في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الأساسية للمجتمعات التي تعمل فيها. وتنقل بنية شركة GlobalConnect التحتية حالياً أكثر من 50 بالمئة من بيانات الإنترنت في دول شمال أوروبا عبر شبكة أليافها البصرية التي تمتدّ على مساحة 150 ألف كيلومتر ومراكز بياناتها التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع، وتوظّف قرابة 1800 شخص في المنطقة.

وتسعى EQT Infrastructure إلى توفير وصول سريع وآمن إلى الإنترنت للجميع. فقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة على مدى سنوات في ربط المباني بالألياف البصريّة في المناطق النائية من السويد والنرويج والتي تعاني من نقص الخدمات، وذلك من خلال GlobalConnect، ممّا سهّل عمليّة الشمول الرقمي وسدّ الفجوة القائمة بين المناطق الحضرية والريفية. فقد أظهر الوباء أنّ الوصول إلى نطاق تردّدي

سريع وموثوق يعزّز مرونة المجتمعات وكذلك قدرة الشركات التنافسية.

ومن خلال مشاركة "مبادلة" كمستثمر أقلية في شركة GlobalConnect، تسعى EQT Infrastructure إلى توسيع قاعدة مساهمي الشركة على المدى الطويل والاستفادة من خبرة "مبادلة" الاستثمارية الواسعة في مراكز البيانات وربط الألياف البصريّة في عدد من الأسواق.

في هذا الإطار، قال كارل سيولوند، الشريك في الفريق الاستشاري فيEQT Infrastructure : " تعدّ GlobalConnect خير مثال عن إستراتيجية EQT Infrastructure التي تهدف إلى دعم الشركات التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع. فمع مواصلة نموّ استخدام البيانات وحركة الإنترنت، لا بدّ من مواكبة البنية التحتية الرقمية الأساسية لحركة الطلب المستقبلي. وستبقى EQT Infrastructure ملتزمة بدعم طموحات GlobalConnect لتعزيز الاتصال الرقمي للمجتمعات ويسعدنا انضمام "مبادلة" إلينا في هذه المسيرة."

من جهته، قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: "يسعدنا الاستثمار في GlobalConnect مع شريكنا الدائم EQT. وبصفتنا مستثمراً مسؤولاً، نولي أهمية كبرى لمثل هذه الاتفاقيات التي تمكّننا من الاستثمار في الأصول والقطاعات النامية، وتتيح لنا توفير قيمة إضافيّة، وإحداث تأثير إيجابي ومستدام على المجتمعات؛ فالاستثمار في البنية التحتية الرقمية يساعدنا في تحقيق هذين الهدفين، ونتطلّع إلى التعاون مع GlobalConnect وEQT من أجل الاستفادة من فرص النموّ التي تقدّمها مراكز البيانات والألياف البصريّة التي يجري ربطها بالمباني، إضافة لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في أوروبا، لتحقيق التكامل والاندماج الرقمي، وتعزيز التقدّم الاجتماعي والاقتصادي."

تخضع هذه الصفقة لشروط الإتمام والموافقات التنظيمية المعتادة.

قدّم المشورة لشركة EQT Infrastructure كل من Citigroup و Deutsche Bank.

#بياناتشركات

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نبذة عن EQT

EQT شركة استثمارية عالمية تملك أصولاً قيد الإدارة بقيمة 77 مليار يورو في 36 صندوقاً نشطاً اعتباراً من 30 يونيو 2022. وتندرج ضمن محفظة صناديق EQT شركات في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والقارة الأمريكية بإجمالي مبيعات تناهز الـ29 مليار يورو وتضمّ أكثر من 280 ألف موظّف. تعمل EQT مع شركات المحفظة لتحقيق النمو المستدام والتميّز التشغيلي والريادة في السوق.

لمزيد من المعلومات:www.eqtgroup.com

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نبذة عن GlobalConnect

تعدّ مجموعة GlobalConnect إحدى الشركات الرائدة في توفير البنية التحتية الرقمية واتصالات البيانات في شمال أوروبا. تقدم المجموعة حلولاً شاملة من خلال بنيتها التحتية الخاصة في الدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا وفنلندا عبر شبكة أليافها البصرية التي تمتدّ على مساحة 150 ألف كيلومتر ومراكز بياناتها التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع. توظف المجموعة قرابة 1800 شخص ولديها 30000 عميل من الشركات وتربط أكثر من 700 ألف منزل بشبكة ألياف عالية السعة. نشأت مجموعة GlobalConnect عقب اندماج Broadnet وGlobalConnect وIP-Only عام 2019 و 2020. تعمل المجموعة في قطاع التجارة بين المؤسسات التجارية والمستهلكين تحت العلامات IP-Only و HomeNet و Onefiber، وتعمل كشركة GlobalConnect في قطاع التجارة بين المؤسسات التجارية في كافة أسواقها.

لمزيد من المعلومات: www.globalconnectgroup.com

نبذة عن مبادلة

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1045 مليار درهم إماراتي )284 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com