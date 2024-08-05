



تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 45 مليون دولار

EV Holdings هي شركة عالمية توفر خدمات التشخيصات والتحليلات المرئية لقطاع النفط والغاز

تتماشى صفقة الاستحواذ مع استراتيجية Enersol الرامية لترسيخ مكانتها في مجال الاستثمار في التكنولوجيا الخاصة بقطاع الطاقة

الصفقة هي الثالثة وترفع المبلغ المستثمر في الاستحواذات الثلاث إلى 550 مليون دولار

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCDRILL/ISIN والرقم AE007301012 وألفا ظبي القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ALPHADHABI أن مشروعهما المشترك Enersol) أو "المشروع المشترك"( قد وقع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 100% في EV Holdings Ltd. (“EV”) مقابل 45 مليون دولار أمريكي تقريبًا من شركة Dunedin المختصة في الأسهم وهي شركة خاصة مقرها في لندن. علماً أن إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياُ لـ Enersol خاضعٌ للحصول على الموافقات التنظيمة اللازمة وتسويات الشراء النهائية.

وتعد EV شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية في قطاعي النفط والغاز، وتدير عملياتها من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية ولها أفرع منتشرة في 36 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتوفر خدمات تشخيص الآبار من خلال توظيف مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تساعد على تجاوز العقبات المُعقدة اثناء الحفر وطوال دورة حياة البئر.

أداء مالي متميز

حققت شركة EV أداءً ماليًا قويًا في السنة المالية 2024، حيث بلغت إيراداتها حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وكان لقطاع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور كبير في تحقيق هذا الاداء المتميز. وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، مع توقع تدفق نقدي حر يزيد عن 10%.

تتمتع شركة EV بملف تشغيلي ومالي قوي يتماشى مع إستراتيجية Enersol في الاستحواذ الهادفة إلى بناء نظام تكنولوجي متطور يوظف تقنيات الجيل القادم على نحو يوفر للشركة فرصاً إضافيةً للتوسع عبر الأسواق غير المستغلة، إضافة إلى فرص النمو الكبيرة على المدى الطويل.

منصة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

توفر EV حلول تشخيص وتحليل متطورة من خلال كاميرات فائقة الدقة توفر رؤية بزاوية 360 درجة يتم تركيبيها في أسفل البئر، وتستخدم تقنية الكاميرات المدمجة بالموجات فوق الصوتية وغيرها من التقنيات التي تولد معلومات تشخيصية حية ومرئية تساعد على التقييم السريع والفعال لمشاكل الآبار المعقدة تقنيًا. وقامت الشركة بتطوير منصة سحابية ( AIVA (تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتسريع نقل البيانات وتخزينها وتحليلها.

أسهمت مراكز الأبحاث التكنولوجية التي خصصتها EV للأبحاث التطويرية في حصول الشركة على 116 براءة اختراع وعلى تطوير عدد كبير من المنتجات المبتكرة لسوق الطاقة. وتعمل الشركة، بفضل قدراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير، على إنتاج برامج وتقنيات تحليل مرئي متطورة خلال العامين القادمين.

الاستحواذ الثالث لـ Enersol هذا العام

يعد هذا الاستحواذ الثالث لشركة Enersol بعد أن وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 51% في شركة NTS Amega (“NTS”) العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات المتطورة وتوفير الحلول لقطاع الطاقة. علماً أن إتمام الصفقة بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وكانت Enersol قد وقعت اتفاقية قبل ذلك للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 67.2% في شركة Gordon Technologies الأمريكية المتخصصة في خدمات القياس أثناء الحفر.

وتعمل Enersol على التوسع في استثماراتها في شركات الطاقة مختلفة التخصصات، لبناء نظام تكنولوجي متكامل يسهم في تعزيز قيمة الشركة السوقية وترسيخ مكانتها في مجال الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقة.

حول أدنوك للحفر

أدنوك للحفر، شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: (AEA007301012، وهي أكبر شركة حفر وطنية توفر خدمات الحفر المتكاملة، حيث تمتلك الشركة وتدير أحد أكبر أساطيل الحفر في الشرق الأوسط من حيث الحجم وفي العالم من حيث تعدد تخصصات الحفارات. وتُعد الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك، الساعية بدورها لرفع سعتها الإنتاجية انطلاقا من إيمانها بمسؤوليتها ووعيها بدورها المحوري في تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة. كما تعلب أدنوك للحفر دوراً محورياً في دعم مساعي أدنوك للوصول بالإمارات الى الاكتفاء الذاتي من الغاز. علماً بأن أدنوك للحفر تبنت منذ العام 2018 نظام خدمات الحفر المتكاملة ضمن خدماتها لتوفير حلول الحفر المتكاملة التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بكاملها.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الشركة على الانترنت www.adnocdrilling.ae

للاستفسارات الإعلامية يُرجى التواصل مع:

إيان كراكنيل

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي

communications.drilling@adnoc.ae

لاستفسارات المستثمرين يُرجى التواصل مع:

ماسيميليانو كومينيلي

نائب رئيس – علاقات المستثمرين

+971 2 698 3383

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com . كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ِAlpha Dhabi) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستغرام، ولينكدن.

للاستفسارات الإعلامية يُرجى التواصل مع:

ماري خماسمية

رئيس الاتصال المؤسسي

Mary.khamasmieh@alphadhabi.com

لاستفسارات المستثمرين يُرجى التواصل مع:

رشا أسعد عبدالله

مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

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