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تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك جاء وفقاً لأحدث التصميمات واتجاهات التكنولوجيا والأمان وتجربة المستخدم

التطبيق يتيح الوصول إلى أكثر من 150 خدمة مصرفية يومية من خلال عمليات تلقائية وسهلة الاستخدام

التطبيق يضم منصة الثروة الرقمية المدمجة التي يمكن للمستخدمين من خلالها الاستثمار والتداول في أكثر من 11,000صندوق استثمار متداول وأسهم عالمية ومحلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاقه بنجاح النسخة المحسنة والمطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك "ENBD X"، والذي تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأمان والحماية واتجاهات تجارب المستخدمين. ويقدم التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات والأمان عالي المستوى إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.

وقد تم إطلاق تطبيق "ENBD X" في البداية بشكل تدريجي، وأصبح متاحاً الآن لجميع عملاء بنك الإمارات دبي الوطني ويتوفر للعملاء الجدد خيار فتح حساب رقمي على الفور مع البنك في أقل من ثلاث دقائق عبر الهاتف المتحرك دون الحاجة لأية وثائق. وتتيح شاشة التحكم العالمية الخاصة بالتطبيق للعملاء رؤية شاملة لكامل محفظتهم المالية، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع بجميع التحديثات المهمة، مثل مواعيد المدفوعات القادمة أو حالة الطلبات المعلقة.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من أكثر من 150 خدمة على تطبيق "ENBD X"، بما في ذلك تحديث الهوية الإمارتية وجواز السفر، وفتح وديعة ثابتة، والحصول على شهادات أرصدة الحسابات والخطابات المرجعية، وتقديم طلب الحصول على قرض على البطاقة في الحال.

وتتسم عملية تحويل الأموال على تطبيق "ENBD X" بالسهولة فهي تشبه تماماً إرسال رسالة نصية، حيث يقدم التطبيق مجموعة واسعة من خيارات التحويل والدفع العالمية المجانية، وتوصيات حول أفضل خيار لتنفيذ عملية التحويل بناءً على تحديد المستفيد. ويمكن للمستخدمين رؤية جميع المعاملات عبر حساباتهم وبطاقاتهم، وتنزيل كشوفات الحسابات الموثقة على الفور، وحتى رؤية صور الشيكات المودعة في حساباتهم، وهي ميزة مبتكرة الأولى من نوعها في المنطقة، ومفيدة بشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُشرك التطبيق العملاء مباشرة ويضعهم في موضع التحكم، بما يوفر لهم حرية لا مثيل لها للتحكم في تفضيلاتهم وإدارتها، مثل إعدادات الأمان وحدود الإنفاق. كما يساعدهم على تحقيق أقصى قدر من المدخرات اليومية من خلال أكثر من 1,000 صفقة شخصية وحصرية لبنك الإمارات دبي الوطني في قطاعات السفر والتسوق وتناول الطعام والتجارة الإلكترونية.

ويتمتع التطبيق بميزة منصة الثروة الرقمية المدمجة، والتي تُمكّن العملاء من استثمار وتنمية ثرواتهم ضمن نفس التطبيق الذي يستخدمونه لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية، بما يجعل "ENBD X" تطبيقاً فريداً في السوق. وتتيح المنصة للمستثمرين الجدد فتح حساب استثماري على الفور والاختيار من بين أكثر من 11,000 من الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة من 21 سوقاً عالمياً ومحلياً للاستثمار فيها. ويمكن للعملاء من خلال ميزة "Secure Sign" الفريدة من نوعها في المنصة، رؤية وتحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، دون الحاجة لزيارة الفرع أو مدير العلاقات الخاص بهم. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة مخصصة والاشتراك في الاكتتابات الأولية العامة على نفس المنصة.

وأصبح تطبيق "ENBD X" في غضون فترة زمنية قصيرة منذ إطلاقه الطريقة المفضلة لإنجاز المعاملات المصرفية لغالبية العملاء في البنك، متيحاً قدراً أكبر من النشاط بنسبة 50% مقارنة بالتطبيق السابق، سواء من حيث تسجيل الدخول أو إجراء المعاملات. وسرعان ما حصل التطبيق أيضاً على عدد من الجوائز والتقدير والتكريم في القطاع المصرفي، بما في ذلك "جائزة التميز في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك" من مجلة "فينوفكس"، و"جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك" - جائزة الإمارات العربية المتحدة من "جلوبال بزنس أوتلوك"، و"جائزة التطبيق الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية للأفراد - الإمارات العربية المتحدة من "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو"، و"جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة" من مجلة "إنترناشيونال فاينانس".

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "حظيت الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه على مر السنين بالتقدير المستمر على المستوى العالمي لما توفره من تجربة متميزة للمستخدمين. ومن خلال تطبيق "ENBD X"، قمنا بالارتقاء بتجربتنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك إلى مستوى جديد كلياً، حيث أضفنا مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الحديثة الفورية، والتي سيتم إطلاق المزيد منها خلال الأشهر القليلة المقبلة".

ومن جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني لتطبيق "ENBD X" ليُرسي معياراً جديداً للتميز في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك في المنطقة وخارجها، وهو مصمم لتزويد العملاء بتجربة مصرفية غنية. وانطلاقاً من كون البنك رائداً في مجال الابتكار المصرفي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، فإنه يسعى دائماً لتزويد عملائه بجميع المعلومات والأدوات التي يحتاجونها بما يُمكّنهم تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية وجعلها في متناول أيديهم. ويفي تطبيق "ENBD X" بهذا الوعد بكونه تطبيق الخدمات المالية الوحيد الذي يحتاجه العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات، وإلى جانب كونه شريك المسار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

تريشا كاول

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: Tricia.Kaul@bcw-global.com