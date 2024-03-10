القاهرة: أعلنت شركة إعمار مصر الرائدة عالميًا في مجال التطوير العقاري عن إطلاق مبادرتها الجديدة " Enabling Design"، والتي تأتي ضمن جهودها في دعم و تسليط الضوء علي العديد من المصممين، و المبدعين و اصحاب المشروعات الناشئة، وذلك من خلال مشاركتها كراعي رسمي لمنطقة وسط البلد خلال أسبوع القاهرة للتصميم في نسخته الثانية. وتهدف هذه المبادرة الي وضع معايير جديدة للتصميم و الابداع تتسم بالقدرة على تعزيز مستويات الحياة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية إعمار مصر التي تهدف إلى دعم الكوادر الشابة من خلال دمج أفضل ممارسات التصميم في مشاريعها، وتشجيع الإبداع والأبتكار في قطاع التصميم المصري. تأتي هذة الخطوة تماشياً مع إيمان شركة إعمار مصر بأن التصميم ليس مجرد فن، بل هو حجر الأساس للوصول إلي الحياة المثالية التي تسعى جاهدة لتوفيرها للجميع.

تولي إعمار مصر اهتماماً بوضع معيار للتصميم بحيث لا يكون فقط محوريًا ولكن أيضًا مستدامًا ثقافيًا وشاملًا، و لهذا السبب قامت شركة إعمار مصر برعاية مجموعة مختارة من الفاعليات ضمن اسبوع القاهرة للتصميم، ابتداءً من دعمها لمسابقة التصميم "Designathon"من خلال منح الفريق الفائز في مسابقة تصميم المنتج فرصة عرض منتجاتهم في أحد مشروعاتها. كذلك وتمنح إعمار مصر رواد قطاع التصميم والابتكار فرصة التعلم، والتطوير، والتواصل من خلال دعمها لمنتدي “Deforum”.

واضافة إلي ذلك، قامت الشركة بالتضامن مع معرض "Bazarna"، الذي يجمع بين العديد من صغار اصحاب المشروعات متناهية الصغر المختلفة حيث تقوم إعمار بتقديم فرصة للعلامات التجارية المحلية، وذلك لعرض نموذج اعمالهم وإبداعاتهم في مجالات متنوعة. وسيتم اختيار و دعم قصص المشروعات الأكثر إلهاماً، مما يسهم في إثراء المشهد التصميمي في مصر والمنطقة بشكل عام.

جدير بالذكر، أن شركة إعمار مصر حققت نقلة نوعية في المجتمعات السكنية المتميزة من خلال مجموعة تضم 6 مشاريع في مصر ومنها منتجع مراسي، وسول بالساحل الشمالي، وأب تاون كايرو بوسط القاهرة، وميڤيدا بالقاهرة الجديدة، بالإضافة لكايرو جيت في الشيخ زايد، وبيل ڤي في منطقة الشيخ زايد الجديدة.

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