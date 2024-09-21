المري: Enabill تزود أصحاب المطاعم بسلسلة من حلول المدفوعات والأدوات التسويقية والتشغيلية الفريدة من نوعها

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه شراكة استراتيجية مع شركة Enabill الرائدة في رقمنة خدمات المطاعم وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تحفيز بيئة الأعمال على الابتكار الرقمي ودعم قدرات رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات اليومية بصورة سهلة لكافة شرائح عملاءه وغيرهم.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين بنك بوبيان ممثلاً بحضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم والرئيس التنفيذي لشركة Enabill فيصل المري، بجانب عدد من مسؤولي البنك والشركة.

وبهذه المناسبة قال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون "تأتي الشراكة مع Enabill الرائدة لترتكز على تحقيق هدفين أساسين ضمن استراتيجية بوبيان وهما الارتقاء بأداء قطاع التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي ككل، بجانب دعم المبادرين والشركات التكنولوجية الناشئة والتطلع إلى فتح آفاق وفرص نمو جديدة لتطوير ريادة أعمالهم وتحسين الكفاءة التشغيلية".

وأضاف أن قطاع المطاعم يُعد من القطاعات الواعدة وأكثرها شيوعاً وديناميكية لاسيما بين الفئة الشبابية الذين يتميزون بحبهم للسرعة والتكنولوجيا لمواكبة التطور والحلول الفريدة من نوعها، وهو ما يتميز به فريق العمل لديهم كونه مكون من مجموعة من الشباب الواعد مما يُسهل فهم احتياجات ومتطلبات المستخدمين من هذه الفئة مشيراً إلى أن هذا الأمر دائماً ما يتطلب البحث لتزويد القطاع بأفضل حلول العمل المبتكرة لتمكينه نحو المزيد من النمو والتوسع.

وأوضح السعدون أن مع تعاوننا مع واحدة من الشركات الناشئة والرائدة مثل شركة Enabill، نكون قدمنا لعملائنا تجربة استثنائية شاملة تتماشى مع متطلبات حياتهم اليومية لما يميزها من سهولة وتوفير الوقت وذلك من خلال ما توفره من مجموعة من الحلول المالية والأنظمة التقنية المتطورة تتمثل في جهاز يسمح للعملاء بالدفع او بالطلب والدفع مباشرة ومساعدة المطاعم بالتركيز على الضيافة.

وأكد أن إدارة بوبيان تؤمن بالأهمية التى باتت تحتلها الشركات والتطبيقات الناشئة كونها شركات سريعة النمو وتحقق نجاحات كبيرة إذا ما تم منحها الفرصة للانطلاق مؤكداً أنه ومنذ سنوات أخذ بوبيان على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية والتطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات والمجالات بما يحقق أهدافها في النمو والتوسع منوهاً أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.

** تسريع الاستثمارات نحو الرقمنة

من جانبه أعرب فيصل المري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع بنك بوبيان كونه أحد أهم المؤسسات التي تسعى إلى دعم نمو قطاع الشركات الناشئة

وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المطاعم وتسريع استثماراتهم نحو الرقمنة لتحقيق معدلات نمو مستدامة وترسيخ تواجدهم في السوق المحلي بما يضعهم في صدارة القطاع.

وأضاف أن Enabill توفر حلول مدفوعات خاصة فريدة من نوعها لأصحاب المطاعم وعملائهم، أهمها أنه بمجرد مسح الـ QR من Enabill يُمكن للعميل تصفّح قائمة الطعام، ودفع وتقسيم فاتورة الحساب بأسهل الطرق وأكثرها أمان، وهذا يمنح رواد المطاعم راحة كاملة وتجربة متناهية السلاسة، مضيفاً أن حلول Enabill توفر أدوات تسويقية تساعد المطاعم بأخذ قرارات تسويقية أفضل وتُحسن من جودة الخدمة داخل المطاعم عن طريق توفير خدمات تشغيلية بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة لتسريع دوران الطاولة مما يُسهل على المطعم استقبال عدد أكبر من رواده وخدمتهم وتقديم أفضل سبل الضيافة بالشكل الأمثل.

وأوضح أنه بات من الضروري تزويد قطاع المطاعم والكافيهات بأفضل الحلول التقنية والتسويقية الحديثة ونظام إداري شامل سهل بعيداً عن أي تعقيدات، ليأتي وجودنا بالسوق المحلي وتُسهم حلولنا التقنية في خلق سلوك ونمط موحد وبسيط للتمتع بالتقنية الرقمية لأقصى حد ممكن بما يرثي تجربة العملاء والمستخدمين ويُسهل عملياتهم اليومية.

واختتم المري "نُقدر جهود بنك بوبيان ودوره في إنجاح هذه الشراكة من خلال ما يقدمه من كافة الحلول وأدوات الدعم المبتكرة خاصة وأن الشراكة تأتي كخطوة استكمالاً لسلسلة إنجازات بوبيان نحو تطوير خطة العمل التشغيلية الخاصة بالشركات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا في خدماتهم بشكل إيجابي بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد".

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تعليق الصورة المرفقة:

عبدالله المجحم وفيصل المري عقب التوقيع زيد السعدون

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