الرومي: المذكرة تساهم في تقديم حلول عصرية وتواكب متطلبات عملائنا اليومية

المري: enabill تمنح رواد المطاعم تجربة متناهية السلاسة ويسهل على المطعم التركيز على تقديم أفضل سبل الضيافة لعملائه

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة Enabill الرائدة في رقمنة خدمات المطاعم وذلك في إطار سعيه المتواصل لتقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية الرقمية لكافة شرائح عملاءه الباحثين عن أفضل التجارب في عالم الخدمات التكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة".

وقال اختصاصي إدارة الإبتكار و الشراكات في بنك بوبيان سليمان الرومي تعليقاً على المذكرة "هدفنا دائماً في بوبيان هو تقديم حلول مبتكرة وبسيطة تساعدنا على تقوية علاقتنا بالعملاء وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات تعتمد على جانبي الإبداع والإبتكار وهو ما يوليه بنك بوبيان اهتماماً كبيراً لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة.

وأوضح الرومي ان غالبية الخدمات المصرفية الرقمية التى نقدمها للعملاء عبر هذه المنصات تم تطويرها وتحديثها لمواكبة التغير الملحوظ في القطاع المصرفي وذلك إيماناً من بنك بوبيان بضرورة مواكبة التطورات التى تتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية ، حيث يمكن القول ان بوبيان نجح في تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.

واكد ان من خلال تعاوننا مع واحدة من الشركات الناشئة والرائدة مثل شركة Enabill، نكون قدمنا لعملائنا تجربة شاملة تتماشى مع متطلبات حياتهم اليومية لما يميزها من سهولة أثناء التعامل وتوفير الوقت مشيراً أن من خلال هذه الشراكة يتطلع بوبيان إلى إضافة مجموعة من الخدمات التي يقدمها لعملائه من الأعمال المصرفية لاسيما للعملاء في صناعة الأغذية والمشروبات."

وأضاف أن هذه المذكرة تُعد استكمالاً لسلسلة إنجازات بنك بوبيان في دعم المبادرين و الشركات التكنولوجية الناشئة، حيث نجد في السنوات الاخيرة ان البنك قد نقل الكويت بخدماته التقنية المميزة إلى مصاف الدول الاكثر تطوراً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من خلال إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عند بُعد، وعلى سبيل المثال خدمة UTap التي كان أول من اطلقها في الكويت والمتاحة على تطبيق بوبيان والتي تُمكن عملاء البنك من الدفع والسحب النقدي بواسطه هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اندرويد ضمن باقة خدماته .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة إينيبل فيصل المري ان enabill توفر اجهزه فريدة من نوعها تسهل عمليات الطلب والدفع بين المطاعم وضيوفهم، موضحاً أنه بمجرد لمس الهاتف لأجهزة "إينيبل" ستوفر لضيوف المطاعم تصفّح قائمة الطعام، اختيار الوجبات، ثُم دفع فاتورة الحساب باسهل الطرق، وهذا يمنح رواد المطاعم راحة كاملة وتجربة متناهية السلاسة و يسهل على المطعم التركيز على تقديم أفضل سبل الضيافة لعملائه.

وأضاف المري ان "إينيبل" تعمل مع أكبر العلامات التجارية في ساحة المطاعم والكافيهات الكويتية. وقد لاحظ العديد من شركاء "إينيبل" تطوراً إيجابياً في حجم طلبات كل طاولة في المطعم وسلاسة التشغيل والعمل، بالإضافة إلى زيادة زوار المطعم نتيجة لسرعة الطلب وتناول الطعام، ومن ثُم المُغادرة.

وأفاد بأن الشراكة مع بنك بوبيان تنسجم مع استراتيجية الشركة التي تهدف لخدمة الفئة الشبابية الذين يتميزون بحبهم للسرعة والتكنولوجيا لمواكبة التطور والحلول الفريدة من نوعها. علماً أنه وبعد إطلاق enabill لوحظ وجود شريحة كبيرة من مستخدمي التقنية هم من فئة الشباب التي يخدمها بنك بوبيان ايضاً، ويتميز فريق إينيبل بأنه مكون من الشباب الذي يدعم ويفهم احتياجات المستخدمين من هذه الفئة.

وذكر المري أن قطاع المطاعم والكافيهات يفتقر للحلول التكنولوجية الحديثة التي توحد القطاع وتشتت الرواد باستخدامات معقدة ومنوعة، ولذلك فإن وجود إينيبل يوحد السوق المحلي ويجمع مستخدمين التقنية ورواد المطاعم والكافيهات، ويقوم بخلق سلوك ونمط موحد وبسيط للتمتع بالتقنية الرقمية لاقصى حد ممكن مع تبديد العقبات والتعقيدات في ظل وجود تقنيات تفتقر لتقديم تجربة سريعة وسهلة.

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