دبي: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن مواعيد معرضها السنوي "Empower 360". ويجمع هذا الحدث، الذي يُركز على الشركاء، والذي يعقد في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في 17 أبريل 2025، خبراء متخصصين من القطاع للتعرف على الدور المتنامي للأمن المادي في البلاد.

هذا ويشير تقرير جينيتك لحالة الأمن المادي لعام 2025، إلى أن 66% من مستشاري الأمن المادي وشركاء التوزيع سيوصون بنشر أنظمة هجينة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس الطلب المتزايد على نماذج نشر قابلة للتكيف في هذا القطاع. كما يشير التقرير إلى أن صناع القرار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة سيعطون الأولوية للأنظمة الهجينة هذا العام، مع تركيز خاص على المراقبة المركزية وتحديث أنظمة الفيديو أو التحكم في الوصول دون التخلي عن الاستثمارات الحالية.

وسيتطرق معرض Empower360 إلى أهمية البنية المفتوحة، وتوحيد الأنظمة، وتكامل تقنيات إنترنت الأشياء في تطوير مدن أكثر ذكاءً وأماناً، كما سيتناول الاتجاهات الجديدة في تكنولوجيا التحكم في الوصول، وأفضل الممارسات للانتقال من الأنظمة القديمة إلى حلول أكثر تقدماً وأمانا ًوقابلية للتطوير. كما سيتناول الحدث تبسيط إدارة الفيديو، مع التركيز على استراتيجيات ومنهجيات تعزيز السلامة العامة وإدارة المدن في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتاح لحضور المعرض الفرصة للتواصل مع خبراء جينيتك، والمشاركة في جلسات تفاعلية، والتفاعل مع أقارنهم في هذا المجال.

وفي تعليقه على المعرض، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "لا شك بأن الدور المتطور والمتنامي للأمن المادي يُعيد صياغة الأساليب التي تقوم بها المؤسسات تأمين أفرادها وشبكاتها الرقمية. ونشهد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماداً متزايداً على حلول الأمن الموحدة، وتركيزاً متزايداً على تكييف استراتيجيات الأمن للتعامل بفعالية مع الواقع المتغير لهذا القطاع. ومع تنامي دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق هذه التحولات، فقد أصبحت عمليات الأمن المادي أكثر مرونةً واعتماداً على البيانات وقابليةً للتكيف مع التهديدات المتزايدة. ويسعى معرض empower360 إلى تزويد متخصصي الأمن المادي بالمعرفة والأدوات اللازمة بما يلبي احتياجات المشهد الأمني ​​سريع التطور".

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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