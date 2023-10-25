تغيير هوية الشركة ينسجم مع رؤيتها بتوفير حلول مبتكرة لبرمجيات الموارد البشرية والرواتب على مستوى عالمي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت EmiratesHR، المزود الرائد لحلول برمجيات الموارد البشرية والرواتب، عن تغيير اسمها إلى Yomly. تأسست الشركة عام 2018 وحققت ريادة مستمرة في تقديم الحلول الذكية للموارد البشرية والرواتب للشركات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأتي هذه الخطوة استمرارًا للتطور الديناميكي للشركة التي تتبنى هوية جديدة تدعم توسعها في الأسواق العالمية.

يذكر أن الشركة حققت نجاحًا استثنائيًا خلال السنوات الخمسة الماضية، حيث شهدت نموًا ملموسًا من فريق يتكون من 10 أشخاص إلى أكثر من 80 شخصًا بمن فيهم مطورو البرمجيات ومصممو المنتجات وخبراء التنفيذ من جميع أنحاء العالم. وحققت الشركة كذلك تطورًا واضحًا منذ العام 2018 حيث كانت مزودًا محليًا للحلول لتصبح اسمًا عالميًا بارزًا يدعم كبرى الشركات في أكثر من 50 دولة. وبفضل التزام الشركة المستمر تجاه تقديم الحلول المتخصصة لإدارة الموارد البشرية، فقد فاق عدد مستخدمي منصتها 60 ألف مستخدم حول العالم عام 2023.

وفي حديثه عن الدافع لتجديد العلامة التجارية وهوية الشركة قال مارك جي بي ناتر، رئيس ومؤسس EmiratesHR: "إننا جميعًا في غاية الفخر بمسيرة EmiratesHR وما حققته من إنجازات على مدى السنوات الخمسة الماضية. ولكننا نواصل العمل على توسعة نطاق عملنا عالميًا، وشعرنا بأن اسم EmiratesHR لم يعد يعكس كامل قدراتنا وطموحاتنا العالمية، فاخترنا اسم Yomly الذي يجسد هدفنا بالوصول إلى جميع أسواق تقنيات الموارد البشرية في العالم، وبتعزيز مكانتنا الرائدة في تقديم أفضل الحلول المتطورة في المجال."

تقدم Yomly الحلول السحابية للبرمجيات الغنية بالخصائص، والتي توفر عددًا من الخيارات المتنوعة للموارد البشرية والرواتب مثل إدارة الإجازات، وإدارة الأداء، والتحاق الموظفين ومغادرتهم، والرواتب وغيرها. وتسمح المنصة المبتكرة لفرق الموارد البشرية بالاطلاع على بيانات الموظف وإدارتها من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى تبسيط وتحسين عمليات الموارد البشرية والرواتب. كما يمتاز النظام بسهولة الاستخدام، وعدم الحاجة إلى إجراء المهام الإدارية المتكررة فيما يمكّن أقسام الموارد البشرية من الاحتفاظ بأحدث معلومات الموظفين في موقع مركزي.

وقال نيكولاس أندين، الرئيس التنفيذي لدى Yomly: "يمثل الانتقال من EmiratesHR إلى Yomly شهادة على الجهد الكبير والعمل الرائع الذي قام به فريقنا الموهوب والدعم الفريد الذي حصلنا عليه من عملائنا. فقد شهدنا نموًا قدره 40 بالمائة في حجم فريقنا خلال العام الماضي، وبواقع 100 بالمائة في قاعدة عملائنا - بما في ذلك ارتفاع كبير في عدد العملاء المؤسسيين ممن لديهم طواقم عمل عالمية. وأسهم هذا النمو والتوسع إلى أسواق برمجيات الموارد البشرية والرواتب العالمية في اتخاذ القرار بالانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتنا وتغيير هويتنا إلى Yomly، إذ يجسد هذا التغيير رؤيتنا الرامية لأن نصبح أفضل مزود لحلول الموارد البشرية والرواتب للعملاء في العالم أجمع، وليس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسب."

وبدوره قال جو ريد، مدير الموارد البشرية للمجموعة في شركة الغالية، وهي أحد عملاء Yomly منذ عام 2020: "سعدنا للغاية بشراكتنا مع Yomly لتطوير وتنفيذ منصة تنسجم مع احتياجات أعمالنا المتزايدة في الوقت الراهن وفي المستقبل، حيث عمل فريق Yomly بالتعاون مع فريقنا لتوفير حلول تسمح بالانتقال السلس من البرمجيات القديمة للموارد البشرية والرواتب، وبتعزيز مشاركة الموظفين"

تجدر الإشارة إلى أن Yomly حصلت على لقب "أفضل نظام برمجي للموارد البشرية خلال العام" ضمن جوائز Entrepreneur Middle East للابتكار التقني للعام 2023، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يرسخ مكانة الشركة كمزوّد رائد وموثوق لحلول الموارد البشرية والرواتب.

لمزيد من المعلومات عن Yomly يرجى زيارة الرابط التالي: www.yomly.com.

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نبذة عن Yomly:

تعمل Yomly (EmiratesHR سابقًا)، وهي شركة تقنية حاصلة على الجوائز المرموقة ومقرها الإمارات، انطلاقًا من رسالتها الرامية إلى إعادة تعريف الموارد البشرية والرواتب، حيث صممت حلول البرمجيات الذكية والقابلة للتهيئة خصيصًا لتعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم وتوفير الدعم لهم. وحققت Yomly نموًا مستمرًا ليعمل لديها الآن 80 موظفًا في دولة الإمارات، من ضمنهم فرق لتطوير البرمجيات والتنفيذ ودعم العملاء.

وشهدت الشركة تطورًا ملموسًا من منتج يركّز على دولة الإمارات إلى حلول برمجية عالمية تلبي احتياجات كبرى الشركات الدولية التي تضم آلاف الموظفين، لتقديم لهم حلولًا قابلة للتخصيص لإدارة الموارد البشرية على مستوى عالمي. تستخدم المنصة المبتكرة في أكثر من 50 دولة حول العالم من قبل أكثر من 60 ألف مستخدم يوميًا. للمزيد من المعلومات: www.yomly.com