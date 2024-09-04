القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع البحوث بالشركة نجح في الحصول على مراكز متقدمة بجميع القطاعات الرئيسية التي يعمل بها، وذلك ضمن تصنيفات استطلاع Emerging EMEA Extel Survey لعام 2024، وهو ما يعكس درايتها العميقة بأسواق المنطقة وقوة عملياتها التشغيلية والأداء الاستثنائي لفريق العمل.

فعلى صعيد البحوث المؤسسية، نجحت إي اف چي هيرميس في ترسيخ مكانتها في هذه الفئة عالية التنافسية حيث احتل حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث ورئيس بحوث المواد الاستهلاكية، المركز الأول في بحوث القطاع الاستهلاكي، بالإضافة إلى حصوله على مركز الوصيف (runner-up)في قطاع بحوث أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقطاع بحوث النقل. علاوة على ذلك، حصل أحمد حازم ماهر، رئيس بحوث الصناعات، على المركز الأول بقطاع بحوث المرافق، فضلًا عن حصوله على المركز الثالث بقطاع بحوث النقل. كما حصل أحمد معتز، مدير معاون في قطاع بحوث الرعاية الصحية على مركز الوصيف في قطاع بحوث الرعاية الصحية والأدوية.

تعكس التصنيفات التي حصلت عليها الشركة في مختلف القطاعات قدراتها البحثية الشاملة والتزامها بتحقيق قيمة استثنائية للعملاء، حيث حصلت على تصنيفات مميزة في قطاع بحوث أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقطاع بحوث المرافق.

وفي هذا السياق، صرح أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بشركة إي اف چي هيرميس التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة أن تلك التصنيفات تأتي تتويجًا للجهود المتواصلة وتفاني فريق العمل الذي يتمتع بخبرات واسعة ودراية عميقة بمختلف قطاعات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم لا يعكس تميز الحاصلين على الجوائز فحسب، بل يمتد ليشمل روح التعاون التي تنفرد بها الشركة. وأكد شمس أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تحقيق التفوق والتميز والذي سيساهم في تعزيز قدرة العملاء على الإلمام بأدق وأسرع وأحدث الاتجاهات الاستراتيجية بالأسواق.

جدير بالذكر أنه سيتم الاحتفال بنجاح إي اف چي هيرميس في حفل عشاء وتوزيع جوائز Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards المقرر انعقاده بلندن في 19 سبتمبر الجاري. ويأتي ذلك بعد حصول قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس على جائزة أفضل مؤسسة للبحوث لمدة عامين على التوالي، وذلك من السوق المالية السعودية "تداول" لعام 2023 ولعام 2022 في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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