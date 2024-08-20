أعلنت شركة emerald developments عن طرح أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة , ستون كابيتال ، مول متعدد الاستخدامات ( تجارى - إدارى - طبي).



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم في التجمع الخامس بحضور شركاء النجاح، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين، وقدم فعاليات المؤتمر الإعلامي طاهر حمدي.



من جانبه أكد المهندس أحمد سمير رئيس مجلس إدارة emerald developments، أن الشركة تطلق مشروع "ستون كابيتال" على مساحة 6600 متر مربع ، فى العاصمة الإدارية الجديدة ، باستثمارات تصل إلى 3 مليار جنيه ، وذلك فى إطار خطة طموحة للتوسع بالسوق العقاري المصري



وأضاف " رئيس مجلس الإدارة " ؛ أن العاصمة الإدارية الجديدة تدخل مرحلة متقدمة من التطوير بعد الطفرة الإنشائية التي تحققت على الأرض خلال فترة وجيزة وانتقال الحكومة اليها لممارسة كافة مهام عملها .



وأشار المهندس محمد كمال عضو مجلس الإدارة ، أن السوق العقاري يشهد طفرة غير مسبوقة مع توجهات الدولة والقيادة السياسية بالتوسع في مخطط التنمية العمرانية.



أوضح عضو مجلس الإدارة ، أنemerald developments نتاج تحالف استراتيجي قوي بين شركة العروبة ايجيبت للاستثمار العقاري التي تعمل في السوق العقاري منذ 2006، وشركة كيان للتشييد والبناء ، الذراع التنفيذي لمشروعات Emerald خلال الفترة القادمة ، بما تمتلكه من خبرة كبيرة في أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة وفقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال متميزة وقوية بالسوق العقاري ، حيث نجحت في تسليم أكثر من 100 مشروع في مواقع مختلفة.



ومن جانبه قال أحمد فارس رئيس القطاع التجاري لشركة Emerald Developments، أن مشروع "ستون كابيتال" يقع في أكتر المناطق تميزا، بمنطقة MU 23 بالعاصمة الإدارية ، على محور الأمل مباشرة الشريان الرئيسى لمدخل العاصمة الادارية من طريق السويس ، ويقع بين R2 و R3 أكثر الاحياء السكنية كثافة سكانية .



وأشار إلى أن الشركة تطرح أنظمة تقسيط مرنة ومتنوعة تناسب كل احتياجات ورغبات العملاء وتصل فترات السداد إلى 9 سنوات.



و حرصت Emerald Developments، على اختيار شركاء شركاء النجاح من كبار الاستشاريين في مصر والمنطقة العربية، وعلى رأسهم شركة MTA الاستشاري الهندسي محمد طلعت ، صاحب البصمة والخبرات في السوق العقاري، و شركة MRB المهندس محمد راشد إحدي أكبر شركات ادارة وتشغيل المشروعات. الادارية والتجارية.



‎ومن جانبه، أشاد المهندس محمد طلعت رئيس مكتب ” MTA ARCHITECTS “للتصميمات والاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة Emerald .Developments.

وأوضح أن الشركة تعمل على طرح منتج عقاري متميز ومبتكر ويتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأكد المهندس محمد راشد رئيس شركة MRB لإدارة وتشغيل المشروعات، أن شركته تسعى لتحقيق إضافة كبيرة للمشروع، وتبدأ عملها من اليوم الأول لإطلاق المشروع بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء.



‎وأشار إلى أهمية دور استشاري الإدارة والتشغيل في خلق مشروعات مكتملة الخدمات وقابلة للتشغيل، مشيرًا أن دور استشاري الإدارة والتشغيل يبدأ من فكرة التصميم لمراعاة أدق التفاصيل مرورا بعمليات الإنشاء والتشطيبات النهائية وحتى اكتمال المشروع وتسليمه وتشغيله.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا