القاهرة، 5 أبريل 2026: أعلنت شركة "ÈLM" للتطوير العقاري عن إطلاق مرحلة محورية في مسيرة تطوير مركزها التجاري الرائد ضمن مشروع "ÈLM Tree" بمدينة 6 أكتوبر، ويأتي ذلك بتوقيع عقد إدارة وتشغيل مع شركة سفلز مصر ، الرائدة في الاستشارات العقارية، لتولي مهام إدارة المشروع بأكمله، بما يشمل الاستشارات الإدارية والتشغيلية وتأجير الأصول. يهدف هذا التعاقد إلى تقديم وجهة إدارية وتجارية بمواصفات عالمية متميزة، وسط توقعات بتحقيق مبيعات إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه مصري.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب، والسيد كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، إلى جانب ممثلي شركة "اتحاد المقاولين العالمية - مصر (CCC Egypt)" الشريك في المشروع والشركة المسؤولة عن الأعمال الإنشائية للمنطقة التجارية.

في إطار سعي الشركة لضمان استدامة الأداء، تشمل الاتفاقية مع شركة سفلز مصر نطاقاً تشغيلياً واسعاً يبدأ باستشارات ما قبل التشغيل، مروراً بوضع الأنظمة المالية وإدارة التكاليف، وصولاً إلى الإدارة الكاملة للمرافق وتأجير الوحدات .ويهدف هذا التعاون إلى اعتماد نموذج إداري مؤسسي يضمن أعلى مستويات الجودة التشغيلية، وكفاءة الأداء، وراحة المستأجرين والزوار مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للأصول على المدى الطويل، مما يعزز من مكانة المركز كوجهة تجارية وإدارية رائدة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ويتبنى المركز مفهوماً تصميمياً يرتكز على دمج الطبيعة بالعمل؛ حيث تتفرد كافة الوحدات التجارية بإطلالات مباشرة ومفتوحة على الحدائق المركزية، مما يخلق بيئة بصرية ملهمة تجمع بين حيوية الأعمال وهدوء التنزه. وتتسارع الخطى لتجسيد هذا النموذج على أرض الواقع، حيث تنطلق الأعمال الإنشائية للمركز خلال الربع الثالث (Q3) من العام الجاري، مع استهداف الانتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع بالكامل غضون 3 سنوات.

يمتد المركز التجاري في"ÈLM Tree" على 18 فداناً لخدمة غرب القاهرة، وينقسم إلى قطاعين حيويين يضمان 13 مبنى بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 35,700 متر مربع. يقدّم المركز مزيجاً متكاملاً من المكاتب الإدارية، العيادات، والمساحات التجارية والمطاعم بمساحات متنوعة.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور ياسر عبد المقصود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ÈLM للتطوير العقاري والعضو المنتدب أن مشروع "ÈLM Tree" يمثل فرصة استثمارية قوية ومستدامة؛ بفضل موقعه الاستراتيجي بقلب مدينة 6 أكتوبر، والتعاون مع كيانات عالمية مثلسفلز مصر و"CCC Egypt"، مما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية متوقعة لعملاء الشركة. وأضاف: "إن رؤية ÈLM ترتكز على الجودة والاحترافية، ونهدف لخلق بيئة تشغيلية مستدامة تعظم القيمة لعملائنا وتوفر تجربة فريدة لمجتمعنا، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الحيوية التجارية والخصوصية السكنية."

من جانبه، أشاد السيد كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، بالتعاون قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ÈLM في هذا المشروع الطموح. إن تطبيق نموذج إدارة أصول احترافي منذ مراحل ما قبل التشغيل هو الضمانة الحقيقية للنجاح التشغيلي طويل الأمد. سنضع خبراتنا العالمية في إدارة المرافق وتأجير المساحات التجارية والإدارية لضمان تقديم مركز تجاري متكامل الملامح في ÈLM Tree، يلبي متطلبات السوق المصري وينافس الوجهات العالمية في كفاءة الخدمة والتميز الإداري."

ويرتكز نجاح المركز التجاري في "ÈLM Tree" على فلسفة الربط الذكي والفعال بين المنطقة التجارية والمنطقة السكنية؛ حيث تم التخطيط بعناية لضمان تدفق الحركة وسهولة الوصول، مع الالتزام التام بتوفير أعلى معايير الخصوصية والهدوء للمنطقة السكنية. كما يراعي المخطط العام توفير مساحات شاسعة لانتظار السيارات، لضمان تجربة سلسة لكافة المترددين على المركز.

وعلى الصعيد المعماري، يتميز المشروع بتوقيع Architecture Studio ، وهي شركة عالمية مرموقة تتمتع بتاريخ طويل وخبرة واسعة في مجال التصميم المعماري، بالتعاون مع شركة "محرم باخوم" الرائدة في الاستشارات الهندسية؛ حيث يتميز بواجهات حديثة وجذابة تعتمد على التوظيف الفني للزجاج والبروزات التي تخلق توازناً مثالياً بين الإضاءة والظلال. ويتوج المركز التجاري بمبنيين أيقونيين يمثلان بوابة للمجتمع العمراني وعلامة بصرية فارقة على طريق البوليفارد. وقد جُهزت كافة المباني بأحدث الأنظمة الذكية، بدءاً من المصاعد والأمن وصولاً إلى أنظمة مكافحة الحريق وتكنولوجيا المعلومات؛ لتجسد بذلك رؤية 'ÈLM' في تقديم بيئة عمل وتسوق عصرية تجمع بين متانة التنفيذ مع CCC Egypt والإدارة والتشغيل المتكاملين للمشروع بالكامل من خلال سَفِلز مصر.

يقع مشروع ÈLM Tree في موقع استراتيجي بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 58 فدانًا، تم تخصيص أكثر من 80% منها للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة. ويتميز المشروع بواجهة رئيسية تمتد على محور البوليفارد بعرض يبلغ نحو 1,151 مترًا، أي ما يقارب كيلومترًا واحدًا. ويضم المشروع وحدات سكنية منخفضة الكثافة تشمل الشقق والدوبلكسات، بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي يضم حمام سباحة، وملعب بادل، وملعب كرة قدم، ومنطقة للأطفال، مع التركيز على الجودة التنفيذية لجميع المنشآت والمرافق.

