شراكة إليڤيت ومايكروسوفت ستدعم الابتكار وتطوير المهارات لدى الشباب العربي والارتقاء بمركز التميز الرقمي كمساهمٍ رئيسيٍ برحلة التحول الرقمي في قطر

الدوحة: في إطار مساعي قطر الدؤوبة في مجال التحول الرقمي، يواصل مركز التميز الرقمي التابع لإليفيت (elev8) في تعزيز مكانته كمحورٍ رئيسيٍ يساهم في تعزيز ريادة الدولة والمنطقة بشكلٍ عام.

وتأسس المركز عبر الشراكةٍ بين كلٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة مايكروسوفت، و إليفيت (elev8)، ليكون ركيزة لتمكين الجيل الصاعد من القيادات في المجالات التقنية عبر تقديم برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمهنيين ورجال وسيدات الأعمال، والقادة الشباب الواعدين.

وفي خطوة جديدة ضمن مساعيها المتواصلة في مجال التحول الرقمي، نظمت شركة إليفيت (elev8) بالتعاون مع مايكروسوفت جولة خاصة في مركز التميز الرقمي لمجموعة تضمنت 100 طالبٍ عربي بهدف إلقاء الضوء على الفرص المهمة التي يمكن أن تقدمها التقنية لمستقبل هؤلاء الشبان الطامحين، لتمكينهم من اغتنامها، والاستفادة منها.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج الطلاب المشاركين في "هاكاثون الشباب العربي الأول لمكافحة الفساد"، وهو حدث بارز ضمن سلسلة الهاكاثون التي نظمتها المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE)، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تحت عنوان" Coding4Integrity "، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية .

وتعليقاً على الحدث، أكدت رئيس شركة إليفيت (elev8) للتعليم، والنائب التنفيذي لشركة YNV للمواهب التقنية، ماريا بالباس، على الأهمية المحورية لمركز التميز الرقمي في وضع ملامح مستقبل الشباب المتميز في قطر والعالم العربي. وأضافت: "نؤمن في إليفيت (elev8) بأن الشباب يمثلون القوة المحركة للتحول الرقمي في قطر."

وأردفت قائلةً "يشكل مركز التميز الرقمي لدينا منظومة حيوية تقرب المواهب المحلية والعالمية من التقنيات المتقدمة، وتتيح لهم المهارات والمعرفة اللازمة لقيادة جهود القطاعين العام والخاص لدعم وتسيرع رحلة التحول الرقمي، ونحن حريصون على توجيههم وتدريبهم، وإيجاد فرص التعاون التي تسهم في الكشف عن قدرات الشباب بشكلٍ كامل".

وتسعى شركة إليفيت (elev8) لتحقيق الريادة والتميز في دعم الشباب الشغوف بالتقنيات الرقمية، والارتقاء بمكانة دولة قطر كوجهةٍ بارزةٍ في تقديم البرامج المهارية المبتكرة التي تخدم مختلف الفئات المهتمة بهذا المجال في الدولة بمن فيهم القادة والمدراء التنفيذيون والشباب، وضمان إتاحة فرص التحول الرقمي للجميع.

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