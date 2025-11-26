القاهرة، مصر: أعلنت راية أوتو، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وأول وكيل معتمد للسيارات الكهربائية في مصر، عن الإطلاق الرسمي لعلامتها الجديدة Electra المتخصصة في حلول شحن السيارات الكهربائية، وذلك في شراكة استراتيجية مع Sungrow، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الطاقة المتجددة وحلول تحويل الطاقة.

تقدم Electra مجموعة شاملة من شواحن المنازل، الـAC، والشواحن فائقة السرعة DC بقدرات تصل إلى 180 كيلووات، والمصممة لتلبية احتياجات السوق المصري المتنامي والمتنوع في مجال السيارات الكهربائية. وبالاعتماد على تقنية Sungrow المتقدمة للتبريد الهوائي المعزول، توفر Electra سرعات شحن فائقة، وإدارة ذكية للأحمال، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بما يرسخ معياراً جديداً لأداء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر.

تمثل هذه الشراكة خطوة فارقة في تطور منظومة التنقل الكهربائي في مصر، حيث تجمع بين قوة راية أوتو في السوق وخبراتها في مجال التنقل الكهربائي وتطوير المنتجات والتصنيع المتكامل وخدمات ما بعد البيع، وبين خبرات Sungrow البحثية والتكنولوجية العالمية، لتقديم شبكة شحن أسرع وأذكى وأكثر موثوقية مقارنة بالحلول المتاحة حالياً في السوق.

صرح محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو:

"بصفتنا أول وكيل معتمد للسيارات الكهربائية في مصر، أخذنا على عاتقنا ريادة ادخال أحدث التقنيات لسوق السيارات الكهربائية في مص ومع هذه الريادة تأتي مسؤولية بناء المنظومة الكاملة الداعمة لها. إدخال السيارات الكهربائية إلى مصر هى الخطوة الأولى فقط؛ أما هدفنا فهو تطوير تجربة المستخدم بالكامل وإزالة العقبات التي تعيق المستخدم المصري عن اعتماد السيارات الكهربائية..

وتأتي Electra كتجسيد لهذا الالتزام. فمن خلال شراكتنا مع Sungrow لا نقدم فقط تكنولوجيا شحن متقدمة، بل نسهم في دعم نمو القطاع وتمكين المزيد من المستخدمين من الانتقال إلى السيارات الكهربائية بثقة. ومع الجودة العالية، والسرعة، والمرونة، والدعم الفني المتواصل على مدار الساعة، تضمن Electra تجربة شحن سلسة وموثوقة وراقية لكل مالك سيارة كهربائية.”

وأضاف مصطفى محمد، مدير شمال إفريقيا لشركة Sungrow:

"مع خبرة راية أوتو في السوق وقيادتنا التكنولوجية، ستعمل Electra على تحويل مشهد الشحن في مصر وتسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر نظافة واستدامة."

وتخطط راية أوتو خلال المرحلة المقبلة للتوسع و الانتشار لتتجاوز Electra حلول الشحن المنزلية والتجارية، عبر تطوير شبكة واسعة من محطات الشحن العامة في شرق وغرب القاهرة، بالإضافة إلى طرق السفر والمحاور الرئيسية بين المدن. ويهدف هذا التوسع إلى معالجة أحد أبرز التحديات أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهو توفر محطات الشحن وسهولة الوصول إليها وملاءمتها لاحتياجات المستخدمين.

نبذة عن راية أوتو

تعد راية أوتو رائدة في مجال التنقل الكهربائي في مصر، حيث تواجد في مصر كوكالة معتمدة كوكيل معتمد للسيارات الكهربائية، وهي الوكيل الحصري للعلامة التجارية الصينية الذكية XPENG، والتي تتميز بتقنية القيادة الذاتية، والابتكار الرقمي. وتعمل الشركة من منشأة متطورة بمساحة 10,000 م²، وتجمع بين خبرة التصنيع المحلي ومعايير الخدمة المتميزة. كما تقدم الشركة لتجارية WIND، حلول نقل صديقة للبيئة للمجتمعات والقطاع التجاري.

نبذة عن راية القابضة للاستثمارات المالية

راية القابضة للاستثمارات المالية هي مجموعة استثمارية متنوعة تعمل في قطاعات عالية التأثير تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. وعلى مدار 26 عامًا، تدير راية 10 شركات محورية وأكثر من 40 شركة تابعة في مصر والسعودية والإمارات، ونيجيريا، والبحرين، وبولندا.

تغطي محفظة راية قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية غير المصرفية، خدمات التعهيد وتجربة العملاء، والتجزئة والتوزيع، والقطاع الصناعي، والسيارات، والضيافة، وإنتاج الأغذية الموجهة للتصدير. وتخدم المجموعة عملاء في أكثر من 50 دولة، معتمدين على فريق يضم أكثر من 20 ألف موظف. وتواصل راية بناء شركات تدفع التحول الرقمي، وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة، وتحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

نبذة عن Sungrow

تعد Sungrow رائدة عالمياً في تقنيات الطاقة المتجددة، وقد طورت حلول طاقة مستدامة لأكثر من 28 عاماً. واعتباراً من يونيو 2025، قامت الشركة بتركيب 870 جيجاوات من محولات الطاقة الإلكترونية حول العالم. وتختص الشركة في محولات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتقنيات شحن السيارات الكهربائية المتقدمة، وتتوفر حلول الشحن من Sungrow حالياً في أكثر من 30 دولة، لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قيمة ودعم نمو طويل الأمد ومستدام.

