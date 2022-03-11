من خلال إستعمال تطبيق يمكّن العملاء الذين ليس لديهم حساب مصرفي من الحصول على بطاقة إفتراضية مسبقة الدفع.

بيروت، لبنان: أعلن بنك الاعتماد اللبناني عن توقيع شراكة مع شركة فيزا (VISA)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وشركة كود بيس تكنولوجيز (Codebase Technologies)، تهدف إلى توفير حل سهل وشامل للعملاء الراغبين في الحصول على بطاقة إفتراضية مسبقة الدفع.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه أكثر من 6 ملايين مواطن لبناني من القيود المفروضة من ناحية استخدام بطاقات الدفع الفوري وبطاقات الائتمان للقيام بمشتريات خارج لبنان وعبر الإنترنت.

ولذلك عمل الإعتماد اللبناني عن كثب مع مصرف لبنان المركزي للحصول على الموافقة على إطلاق خدمة "اعرف عميلك إلكترونياً "e-KYC" لتكون الأولى من نوعها في لبنان والتي من شأنها أن تتيح للمصرف إمكانية تزويد الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية بالتقدم بطلب عبر تطبيق الهاتف الذكي للحصول الفوري على بطاقة إفتراضية مسبقة الدفع تستعمل في خارج لبنان وعبر الإنترنت على مستوى العالم.

وسيتيح هذا الحل الرقمي الذي يعتمد على منصة كود بيس تكنولوجيز Digibanc™ Suite، الحائزة على جوائز عديدة، إجراء عملية التعرف على العميل إلكترونيا" ومنحه تجربة مصرفية فريدة عن بعد ودون الاضطرار إلى زيارة أي من فروع المصرف ، كما سيساعد في تمكين الاعتماد اللبناني من استقطاب وجذب العملاء بسرعة من خلال منحهم تجربة مصرفية إستثنائية. ويتميز تصميم منصة The Digibanc™ Suites بالمرونة والقدرة على ضمان الربط والتواصل بينه وبين مختلف أنظمة عمل الاعتماد اللبناني : مثل نظام بطاقات المصرف ، ونظام مكافحة غسل الأموال ، والبريد الإلكتروني ، وبوابات الرسائل القصيرة ... وذلك للتحقق من صحة المعلومات التي أدخلها العميل.

وفي هذا السياق، قالت السيدة رندا بدير، نائب المدير العام لمديرية المدفوعات الإلكترونية في بنك الاعتماد اللبناني: "بفضل الشراكة التي عقدناها مع شركتي كود بيس تكنولوجيز وفيزا، توصلنا إلى هذا المنتج المبتكر الذي يوفر لأي مواطن لبناني القدرة على التقدم بطلب للحصول على بطاقة افتراضية عبر تطبيق الهاتف الذكي والذي يشمل عملية إلكترونية متكاملة للتعرف على العميل (eKYC)، ما يقلل من الحاجة إلى زيارة فروع البنك والقيام بعملية تقديم طلب يدوية تستغرق الكثير من الوقت".

وسيسهم هذا الحل في الدفع بعجلة الشمول المالي بشكل أكبر، ويمنح الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية فرصاً متساوية للحصول الفوري على بطاقة إفتراضية مسبقة الدفع تستعمل في خارج لبنان وعبر الإنترنت دون قيود.

من جانبه ، قال السيد تامر الموج ، المدير الإداري لشركة كود بيس تكنولوجيز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يمر لبنان بأزمة غير مسبوقة تؤثر بشكل كبير على حياة السكان. ونحن فخورون بالعمل مع شركاء أقوياء مثل الاعتماد اللبناني وفيزا ومصرف لبنان المركزي لتسهيل إطلاق أول منتج من نوعه في السوق للشعب اللبناني. وتماشيا مع رؤية كود بيس تكنولوجيز المتمثلة في استخدام التكنولوجيا لأهداف سامية ، نحرص كل الحرص على تسخير خبرتنا وحلولنا لتمكين الشعب اللبناني من الاستفادة من خدمات مالية ضرورية واستخدامها".

بدوره ، قال السيد ماريو مكاري ، المدير العام لشركة فيزا في منطقة المشرق : "يعد توفير الخدمات جزء لا يتجرأ من صميم استراتيجيتنا. كما أن مفهوم توفير "الوصول" للجميع، بغض النظر عن الجغرافيا أو الوضع الاجتماعي أو التعليم المالي ، جانباً حيوياً من هويتنا والعمل الذي نقوم به في فيزا اليوم. ومن خلال تسريع الرقمنة ، نوفر للجميع في كل مكان خدمة نقل الأموال. ولا شك في أن خبرتنا ومواردنا التي تتضافر مع جهود كود بيس تكنولوجيز والإعتماد اللبناني للمساعدة في تقديم هذه الخدمة للعملاء اللبنانيين ، هي إنجاز عظيم في مسيرتنا ، ونحن متحمسون للفرص التي سنوفرها للسوق اللبناني في ظل هذه الظروف".

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نبذة عن الاعتماد اللبناني

منذ تأسيسه في عام 1961، طور بنك الاعتماد اللبناني خدمات رقمية متقدمة لدعم أعماله. ويمتلك البنك واحدة من أكبر الشبكات في لبنان بما في ذلك فروع محلية ودولية في قبرص والبحرين وشركة تابعة في السنغال.

وعاماً بعد عام، يؤكد بنك الاعتماد اللبناني التزامه بممارسة الأعمال التجارية وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية ومعايير الاستدامة.

مزيد من المعلومات: https://www.creditlibanais.com

نبذة عن كود بيس تكنولوجيز (Codebase Technologies)

كود بيس تكنولوجيز هي شركة عالمية رائدة تعمل في مجال الحلول المصرفية الرقمية "API"، وتسعى إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية (التقليدية والإسلامية على حد سواء) ومنظومة التكنولوجيا المالية الناشئة لتقديم خدمات ومنتجات مالية رقمية. كما تعمل الشركة على مساعدة الشركات والمؤسسات على تزويد عملائها بتجربة مالية ومصرفية مبتكرة وسهلة طوال فترة علاقتها معهم. تتواجد الشركة في 4 قارات، وتحرص على تزويد عملائها بمجموعة من الحلول والمنتجات الحائزة على جوائز عالمية، بما في ذلك منصة Digibanc™ التي تعتبر محطة مصرفية واحدة شاملة، لتمكينهم من استغلال الجيل القادم من الخدمات المصرفية الرقمية.

أطلقت كود بيس تكنولوجيز العديد من البنوك الرقمية والخدمات والمنتجات المالية في جميع أنحاء الإمارات وماليزيا والبحرين والمملكة المتحدة وإفريقيا، بمعدل نجاح مثبت وسرعة لا مثيل لها في السوق. تنمو الشركة بمعدل مطرد، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية في القطاع المصرفي العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كود بيس تكنولوجيز الإلكتروني: www.codebtech.com

نبذة عن VISA

شركة Visa Inc المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: V) هي الشركة الرائدة عالمياُ في مجال المدفوعات الرقمية. تتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة الدفع الأكثر ابتكاراً وموثوقية وأماناً، وتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. توفر شبكة المعالجة العالمية المتقدمة الخاصة بنا، VisaNet ، مدفوعات آمنة وموثوقة حول العالم، وهي قادرة على التعامل مع أكثر من 65,000 رسالة معاملة في الثانية. ويُعد تركيز الشركة الدؤوب على الابتكار حافزاً للنمو السريع للتجارة الرقمية على أي جهاز للجميع وفي كل مكان. ومع انتقال العالم من العالم التناظري إلى الرقمي، تستخدم Visa علامتنا التجارية ومنتجاتنا وموظفينا وشبكتنا ونطاق تغطيتنا لإعادة تشكيل مستقبل التجارة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: https://eg.visamiddleeast.com/

للمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع:

الاعتماد اللبناني

سعيد فخر

رئيس قسم التسويق والاتصالات والإعلان

هاتف: +961 1 609 284

بريد الكتروني: sfakhr@cl.com.lb

كود بيس تكنولوجيز

توم رومانسكي

رئيس قسم هوية العلامة التجارية الاتصالات

هاتف: +973 33 555 911

بريد الكتروني: romanski@codebtech.com

VISA

إيمان الجمال

رئيس قسم الاتصال المؤسسي

هاتف: +012 0074 99 66

بريد الكتروني: eelgamal@visa.com