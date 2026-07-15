المنامة، البحرين: أعلنت مزاد، إحدى الشركات المحلية الرائدة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والمتخصصة في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في مملكة البحرين، عن دمج منظومة المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) على منصتها، لتصبح أول منصة مزادات إلكترونية في مملكة البحرين تعتمد نظام التحقق الرقمي من هوية العملاء، في خطوة تعكس التزام مزاد المستمر بتطوير تجربة المستخدم، ودعم الابتكار الرقمي، وتوفير منصة موثوقة وآمنة لعملائها.

ويتيح الربط مع منظومة المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0)، المقدم بالشراكة مع شركة Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، التحقق الرقمي من هوية المستخدمين بطريقة آمنة وسلسة للوصول إلى المنصة، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر سلاسة وموثوقية.

كما يُتيح دمج منظومة المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) لمستخدمي مزاد التسجيل والدخول للتطبيق باستخدام بيانات هويتهم الرقمية الوطنية، من خلال تقنيات المصادقة البيو ممترية، والتعرّف على بصمة الوجه، من دون الحاجة إلى إنشاء أسماء دخول وكلمات مرور منفصلة. كما يمكن للمستخدمين الجدد والحاليين إنشاء حساب وإتمام عملية التحقق من الهوية في خطوة واحدة آمنة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التسجيل يجعل وتسريع عملية التحقق، وتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة وأمانًا.

وبهذه المناسبة، أكد السيد نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لمزاد، حرص الشركة على مواصلة تطوير تجربة المستخدم مع المحافظة على أعلى معايير الثقة والأمان، منوهاً بأن دمج خدمات المنصة بالمفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) يعتبر خطوة مهمة في هذه المسيرة من خلال توفير تجربة دخول سريعة وسهلة، تتسم بأمان تام عبر الربط مع البنية التحتية الوطنية للهوية الرقمية. وأضاف بأن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بالابتكار ورؤيتها نحو تقديم تجربة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المستخدمين المتنامية."

من جانبه، أوضح الدكتور خالد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحكومة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن انضمام منصة مزاد إلى منظومة المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) يأتي امتدادا لجهود الهيئة في توسيع نطاق الاستفادة من نظام التحقق من الهوية الرقمية الوطنية، وتعزيز تكامل الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات ، مشيرًا إلى مواصلة الهيئة وبالتعاون مع شركائها في دعم تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في توفير خدمات رقمية آمنة وموثوقة، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المستخدم ، بما يدعم عملية التحول الرقمي في المملكة.

بدوره، قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي: " يمثل انضمام مزاد إلى منظومة المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) كأول منصة مزادات إلكترونية في المملكة تعتمد هذه الخدمة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق استخدام الهوية الرقمية الوطنية ليشمل قطاع التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، بما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها منظومة المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) لتوفير تجارب رقمية آمنة وسلسة. ومن خلال هذا التعاون، نواصل دعم جهود التحول الرقمي وبناء مستقبل رقمي موثوق يخدم الأفراد والمؤسسات، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.”

ويُعد المفتاح الإلكتروني المطور (ekey 2.0) نظاماً وطنياً للتحقق الرقمي من الهوية في مملكة البحرين، حيث يوفر وسيلة موحدة وآمنة للتحقق من الهوية المستخدم والوصول إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص باستخدام تقنيات المصادقة البيومترية دون الحاجة إلى كلمات مرور. بما يسهم بتعزيز مستويات الآمان والموثوقية ويسهم في تقديم تجربة رقمية متكاملة وسلسة للمستخدمين.

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صدر هذا البيان عن إدارة الاتصال المؤسسي والاستدامة في مجموعة Beyon.

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