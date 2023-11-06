القاهرة: في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق العقارى المصرى ومساهمتها في الاقتصاد المصرى، أعلنت شركة إيت للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مهمة مع تحالف شركات لكزياس، وذلك خلال مؤتمر توقيع حضره نخبة من أهم خبراء الاستشارات والعقارات والعمارة والبراندينج والتسويق في مصر.



في هذا السياق أعرب السيد محمد عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لشركة إيت للتطوير العقاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية ووصفها بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة في مجال تطوير المشاريع العقارية بأعلى مستويات الجودة والاستدامة. والدفع بالقطاع العقارى والاقتصاد المصرى وقاطره التنميه للامام" موضحا بأن هذا القرار كان نابعا من نفس الإدارة التي حققت الكثير من النجاحات المختلفة على مدار السنوات الماضية.



من جانبها، أعربت شركات لكزياس عن تقديرها لفرصة التعاون مع إيت للتطوير العقاري وثقتها في النجاح المشترك. ومن المتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن تطوير مشاريع عقارية مبتكرة وجذابة في السوق المصري والإقليمي، وتعزز من وجود إيت للتطوير العقاري كلاعب رئيسي في سوق العقارات المصري والعربي.



تُصنف إيت للتطوير العقاري على أنها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. وقد برزت بقوة في سوق العقارات المصري من خلال فكر ورؤيه مميزه و مجموعة من الحلول المعيشيه والاستثماريه و المشاريع الناجحة والمبتكرة. وتهدف الشركة من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز مكانتها وتوسيع نطاق نشاطها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.



أما عن لكزياس (Lxias) فهو تحالف شركات مصري يضم نخبة من أهم خبراء البراندينج والعمارة والهندسة والتسويق والعلاقات العامة، حيث يتألف التحالف من عدة شركات بارزة تضم ما يلي:



لونچ بلاك وهي الشركة الرائدة في صناعة البراندينج والهويات البصرية بالإضافة إلى خدماتها في استشارات رجال الأعمال في مصر، وقد أثبتت لونج بلاك نفسها في بناء وتعزيز العلامات التجارية، من خلال بناء علامات تجارية قادرة على الانتقال من السوق المحلي إلى السوق العالمي في فترة زمنية وجيزة.



أما عن التصميم والعمارة فتُعتبر ميماكايا Memakaia واحدة من أبرز شركات العمارة والتصميم الداخلي في مصر، ولديها تأثير ملحوظ على تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية الكبيرة. حيث تتميز بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة. وذلك جنباً إلى جنب مع تايني جرين راينو (Tiny Green Rhino) والمتخصصة في مجال العلاقات العامة والإعلام الجديد. وقد بنت سمعة قوية في مجال إدارة الاتصال وتعزيز العلاقات العامة وإنتاج البرامج المتلفزة والبودكاست والمجلات الإلكترونية.



ويضم تحالف لكزياس ذراعين مهمين أولهما بلاك إيلز (Blackeels) والمتخصصة في الإنتاج التلفزيوني كواحدة من أهم البرودكشن هاوسيس في مصر، لديها العديد من إنتاجات الإعلانات التليفزيونية وبرامج البودكاست المختلفة، بأعلى جودة ممكنة وبأقوى كفاءة إنتاجية. أما الذراع الثاني فهو بوجو (Boegow) والتي تعتبر إحدى أهم شركات السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج المهتمة بصناعة وتطوير المحتوى الرقمي لدى الشركات المصرية وتعزيز تواجدها على السوشيال ميديا.



يعتبر هذا التعاقد بين إيت للتطوير العقاري ولكزياس تحالفًا استراتيجيًا يجمع بين الخبرات المتنوعة في مجالات العقارات والتسويق والبراندينج. يهدف التحالف إلى إنتاج شكل جديد واستراتيجية قوية لدى المطور العقاري إيت وذلك لتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

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