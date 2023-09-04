إيطاليا- تُعد شركة Eigenmann & Veronelli S.p.A. موزعًا رائدًا في مجال الكيماويات المتخصصة ومكونات الطعام، وقد أعلنت اليوم أنها قد استحوذت على نسبة 100% من شركة IMEA Technologies FZC، وهي شركة توزيع إقليمية للكيماويات المتخصصة وتركز على السوق الصناعي ويقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة.

يحقق الاستحواذ توافقًا ممتازًا مع العمليات القائمة لدى شركة E&V وتوسعًا تجاريًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى سوقي الشرق الأقصى والهند، ما يعزز حضورها الدولي لترسيخ حقيبة عملياتها الجذابة وتنفيذ استراتيجيتها للنمو.

تأسست شركة IMEA Technologies في عام 2011 في الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، وهي منتجات صناعية بالأساس، مثل بوليمرات الاستحلاب للصناعات ومواد الطلاء والبلاستيك والأحبار والمعالجة بالماء، ومواد العزل والمواد اللاصقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، إلى جانب الاستخدامات التجميلية والخاصة بالتنظيف.

يقع مقر الشركة في الشارقة ولديها مكاتب ومخازن في الإمارات العربية المتحدة، وهي تضمن التغطية الكاملة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى سوقي الشرق الأقصى والهند. حققت شركة IMEA Technologies في عام 2022 أرباحًا تبلغ 68.5 مليون درهم إماراتي تقريبًا (ما يقارب 17.7 مليون يورو).

سيتولى طاقم الإدارة الحالي لشركة IMEA Technologies وموظفوها قيادة الشركة في إطار مجموعة E&V مع الاحتفاظ باسمها صاحب السمعة الجيدة.

علّق Gabriele Bonomi، المسؤول التنفيذي الأول في مجموعة E&V، قائلاً:

"بالتوازي مع رؤيتنا الاستراتيجية التي تستهدف أن نصبح مزودًا دوليًا للحلول، يسرنا أن نرحب بشركة IMEA Technologies ضمن مجموعة. تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى تقوية حضورنا الدولي وتتيح لنا أن نقدم عرضًا جذابًا فعليًا للقيمة لكل من المديرين والعملاء."

وأضاف Ayoob Chekkintakath، المدير التنفيذي لشركة IMEA Technologies:

“يمثل انضمامنا إلى شركة E&V، وهي مشارك رئيسي في السوق الدولي، علامة بارزة في تطور شركتنا. نحن نشترك في رؤية وثقافة متشابهتين، وأنا واثق من أن شركة IMEA Technologies ستواصل الازدهار ضمن مجموعة E&V، مع مواصلة علاقاتها طويلة الأجل مع المزودين والعملاء الرئيسيين."

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نبذة عن شركة EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.

تُعتبر شركة Eigenmann & Veronelli مزودًا عالميًا للحلول في مجال الكيماويات المتخصصة ومكونات الطعام ولها وجود مباشر في 4 بلدان وحضور تجاري في أكثر من 30 بلدًا. يقع المقر الرئيسي لشركة E&V في بلدة رو بمدينة ميلان في إيطاليا وتشتهر بالفعالية والكفاءة، حيث تجمع بين المعرف بالسوق المحلي والابتكارات الكيميائية الدولية. حققت مجموعة E&V في عام 2022 عائدًا إجماليًا يبلغ 417 مليون يورو وتضم 340 موظفًا.

للتعرف على المزيد حول شركة E&V، يرجى زيارة الموقع: www.eigver.com

نبذة عن شركة IMEA TECHNOLOGIES FZC

شركة IMEA Technologies موزع إقليمي للكيماويات المتخصصة وتركز على المجال الصناعي، مثل بوليمرات الاستحلاب للصناعات ومواد الطلاء والبلاستيك والأحبار والمعالجة بالماء، ومواد العزل والمواد اللاصقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، إلى جانب الاستخدامات التجميلية والخاصة بالتنظيف. يقع مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ولها مكاتب ومخازن في الدولة. أعلنت شركة IMEA Tech. عن عائد إجمالي يبلغ 17.7 مليون يورو في عام 2022.

للتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.imeatech.com

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