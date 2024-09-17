القاهرة، مصر: أعلن برنامج "بروبتيكس"، أول برنامج تسريع شامل في مجال التكنولوجيا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يركز على الاستدامة والمدن الذكية، عن شراكته مع سيتي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في المنطقة، لاستضافة Egypt Proptech Challenge 2024. يُعد هذا الحدث أول مسابقة للتكنولوجيا العقارية في مصر، والتي تهدف إلى عرض الحلول المبتكرة في قطاع العقارات.

سيتم إطلاق هذه المسابقة الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع العقارات، يوم 25 سبتمبر ضمن فعاليات سيتي سكيب مصر. بالتوافق مع مهمة "بروبتيكس"، سيسلط هذا الحدث الضوء على الشركات الناشئة الواعدة ويوفر لها بيئة حاضنة داعمة من خلال برنامج تسريع شامل يضمن لها التقدير داخل مجتمع التكنولوجيا العقارية.

تنتهي فترة تقديم العروض في 20 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 25 سبتمبر بعد يوم العروض التقديمية (Demo Day)، حيث ستعرض الشركات الناشئة حلولها أمام لجنة مميزة من الحكام والمستثمرين المحتملين.

تبحث المسابقة المفتوحة لجميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية عن حلول مبتكرة في مجالات مثل المباني والمدن الذكية، وتكنولوجيا البناء الأخضر، والعقارات التجارية، والتكنولوجيا العقارية المستدامة، وإدارة العقارات. تتضمن شروط التأهل أن يكون لدى الشركات الناشئة منتج جاهز قابل للتطبيق، مع تفضيل للشركات التي تجاوزت المراحل الأولية. يجب أن يتكون الفريق المؤسس من عضوين على الأقل يتمتعان بمهارات تكاملية، ويجب أن تظهر الشركة الناشئة أولى مؤشرات جذب العملاء، وأن تكون قادرة على تحقيق إيرادات شهرية، مع التركيز على الحلول التي تؤثر في سوق العقارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستتاح الفرصة للشركات الناشئة المشاركة في التحدي لعرض حلولها الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية أمام أكثر من 70 مطورًا في السوق المصري، مع تلقي ملاحظات قيمة وإرشادات من الحكام ذوي الخبرة.

سيتولى تقييم عروض الشركات لجنة مرموقة من كبار القطاع العقاري في مصر، من بينهم المهندس عبدالله سلام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر؛ والأستاذ محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا؛ والأستاذة دينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Flat6Labs؛ والأستاذة زينة مندور، مدير الاستثمار الجريء لشركة DAR Ventures. سيركز التقييم على أصالة الحل، قابلية التوسع، نموذج العمل المستخدم، مدى التأثير في السوق، وجودة العرض التقديمي. ستحصل كل شركة ناشئة على 5 دقائق لتقديم فكرتها، تليها جلسة أسئلة وأجوبة لمدة 5 دقائق مع الحكام.

تدعو "بروبتيكس" الشركات الناشئة التي تمتلك حلولاً عقارية مبتكرة للتقديم عبر البوابة الإلكترونية. الجدير بالذكر، أن هذه الدعوة توفر منصة فريدة للشركات الناشئة لعرض أفكارها، والتواصل مع قادة المجال، والحصول على الإرشاد من الخبراء.

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