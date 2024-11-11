استمرت أوراسكوم للتنمية مصر في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية متميزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024. حيث سجلت مبيعاتها العقارية نمواً ملحوظاً وصلت قيمته إلى 23,1 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 77%، مما يجعلها أعلى مبيعات حققتها الشركة. كما زادت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 49% لتصل إلى 15,5 مليار جنيه مصري. وعلى الرغم من تكبد خسارة في فروق العملة بقيمة 2,1 مليار جنيه مصري، إلا أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 10% ليبلغ 2,23 مليار جنيه مصري.

أهم النتائج خلال الربع الثالث من 2024:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 26,0% لتصل إلى 5,2 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2024.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 26,1%، لتصل إلى 2,1 مليار جنيه مصري، مع تحقيق هامش أرباح تشغيلية بلغ 40,3 % .

. ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25,7% لتصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري.

تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات عقارية بقيمة 7,4 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة تصل إلى 32,4%.

أهم النتائج خلال التسعة أشهر من 2024:

سجلت الإيرادات الإجمالية زيادة قدرها 49,3% لتبلغ 15,5 مليار جنيه مصري خلال الفترة.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 68,1% لتصل إلى 6,7 مليار جنيه مصري، مع تحقيق هامش أرباح تشغيلية بلغ 43,2%، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي للشركة .

ارتفاع صافي الربح بنسبة 9,9% إلى 2,23 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الربح بعد استبعاد خسائر فروق العملة المحققة بنسبة 89,6% ليصل إلى 4,3 مليار جنيه مصري.

ارتفعت إيرادات القطاع الفندقي بالمجموعة بنسبة 29,1% لتصل الي 2,9 مليار جنيه مصري على الرغم من تأثرها بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

بلغت المبيعات العقارية خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 حوالي 23,1 مليار جنيه مصري وبزيادة قدرها 76,9٪، وهي أعلي مبيعات محققة في تاريخ الشركة.

إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ).

). بلغ الرصيد النقدي للشركة 7,3 مليار جنيه مصري، كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية 82,3 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع التدفقات النقدية بنسبة 372,5 لتصل الي 4,9 مليار جنية مصري مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

القاهرة- خلال التسعة أشهر من عام 2024، واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج إيجابية، حيث أظهرت أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا، بالرغم من تحمل خسارة فروق عملة بلغت 2,1 مليار جنيه مصري. لقد ساهم نموذج العمل المتنوع لدينا في تقليل تأثير الضغوط التضخمية بشكل فعال، بفضل التزامنا المستمر بالابتكار والكفاءة التشغيلية في مواجهة التحديات. وتعكس النتائج المحققة تحسين قدراتنا التشغيلية من خلال زيادة الإيرادات، مما أسفر عن نمو في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش الربح.

النتائج المالية

الربع الثالث من 2024:

أظهرت نتائج الربع الثالث من 2024 نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وصافي الربح، مدفوعة بالنمو القوي في جميع قطاعات الشركة.

اجمالي الإيرادات: ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 26,0% ليبلغ 5,2 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2024، نتيجة زيادة الإيرادات من القطاع العقاري بنسبة 43,7%، إلى جانب نمو إيرادات القطاعات ذات الدخل المتكرر بنسبة 31,4%.

مجمل الربح: ارتفع مجمل الربح بنسبة 15,8% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره 36,1%.

تحسن في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية: ارتفعت بنسبة 26,1%، لتصل إلى 2,1 مليار جنيه مصري، مع تحقيق هامش أرباح تشغيلية بلغ 40,3%.

أداء قوي في صافي الأرباح: تماشياً مع هذا الأداء المتميز، سجلت الشركة زيادة في صافي ربحها بنسبة 25,7% ليصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري، مما يعكس القوة الكبيرة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ونجاحاتها الملحوظة.

التسعة أشهر من عام 2024:

خلال التسعة أشهر من عام 2024، واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج إيجابية، حيث أظهرت أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا على الرغم من التذبذبات وعدم اليقين الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية.

اجمالي الإيرادات: سجلت الإيرادات الإجمالية زيادة قدرها 49,3% لتبلغ 15,5 مليار جنيه مصري خلال الفترة.

الإيرادات العقارية: سجلت الإيرادات العقارية زيادة ملحوظة بلغت 43,0%، حيث وصلت إلى 9,1 مليار جنيه مصري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مع تحقيق هامش ربح قدره 42,4%.

الإيرادات المحققة من قطاعات الدخل المتكرر: حققت الشركة نمواً ملحوظاً في مجالات الدخل المتكرر، مثل الفنادق والأصول التجارية، حيث أسهمت هذه المجالات بمبلغ 5,0 مليار جنيه مصري في إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة بلغت 39,7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

مجمل الربح: شهد زيادة بنسبة 60,8% ليصل إلى 6,1 مليار جنيه مصري، مع هامش ربح بلغ 39,3% مقابل 36,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. يُبرز هذا الأداء المحسن كفاءتنا التشغيلية وأثر المبادرات الاستراتيجية الرئيسية الإيجابي، مثل بيع أرض الجونة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة البناء.

تحسن في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية: ارتفعت بنسبة 68,1%، لتصل إلى 6,7 مليار جنيه مصري، مع تحقيق هامش أرباح تشغيلية بلغ 43,2%.

الأرباح والخسائر الأخرى: سجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 2,1 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

فوائد ومصروفات تمويلية: ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 68,8٪ لتصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري نتيجة إلى ارتفاع سعر الفائدة في مصر.

صافي الأرباح المحققة: ارتفاع صافي الربح بنسبة 9,9% إلى 2,23 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الربح بعد استبعاد خسائر فروق العملة المحققة بنسبة 89,6% ليصل إلى 4,3 مليار جنيه مصري.

التدفقات النقدية: ارتفعت التدفقات النقدية للمجموعة بنسبة 372,5% لتصل الي 4,9 مليار جنية مصري مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

رصيد نقدي قوي: وعلى الجانب الأخر بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 7,3 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من عام 2024 كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية حوالي 82,3 مليون دولار أمريكي ويمثل 18% ارتفاع مقابل الرصيد الدولار في النصف الأول من 2024. كما بلغ صافي الدين 2,9 مليار جنيه مصري.

اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع (IFC): خلال أكتوبر 2024 تم إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). تهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تمويل جزء من الديون الحالية للشركة، مما سيساهم في تخفيض تكلفة القروض، ويعزز بذلك الاستقرار المالي والأداء التشغيلي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المتعلقة بالالتزامات المالية المستقبلية. يتضمن القرض الجديد فترة سماح مدتها سنتان ونصف وفترة سداد تمتد على 8.5 سنوات، حيث يبدأ السداد خلال النصف الثاني من 2027، مما يخفف من الضغوط المالية الفورية على الشركة خلال فترة السماح. سيتم استخدام التمويل لإعادة تمويل الأرصدة الحالية من الديون القائمة بالشركة، بالإضافة إلى تمويل أي فرص نمو محتملة بفنادق المجموعة. وقد تشمل هذه الفرص النفقات الرأسمالية المخطط لها لتحديث الفنادق في الجونة.

قطاع عقارات المجموعة: بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال الفترة حوالي 23,1 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 77٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي اعلي مبيعات محققة في تاريخ الشركة

تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات عقارية بلغت 7,4 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 32,4٪ مقارنةً بـ 5,6 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من عام 2023. وبهذا، فإن إجمالي المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 وصل إلى حوالي 23,1 مليار جنيه مصري، بزيادة تصل إلى 76,9٪ عن نفس الفترة في عام 2023، مما يجعلها أعلى مبيعات عقارية في تاريخ الشركة. تعتبر مبيعاتنا الدولية عنصرًا أساسيًا، حيث تمثل نحو 43% من إجمالي مبيعاتنا العقارية، مما يعكس القوة الكبيرة لشركة أوراسكوم في السوق العالمية وثقة عملائنا بها. ويعود الارتفاع في المبيعات العقارية إلى زيادة متوسط أسعار المتر المربع في جميع الوجهات. تصدرت الجونة قائمة المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث شكلت 45% من إجمالي المبيعات، تلتها O West بنسبة 38%، وأخيرًا مكادي هايتس التي شكلت 17% من المبيعات. تستمر الشركة في تسريع عمليات البناء الخاصة بالوحدات العقارية، حيث تخطط لتسليم جميع الوحدات المقرر تسليمها في عام 2024. شهدت الإيرادات العقارية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 43,7٪ لتصل إلى 3,4 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من 2024. وبذلك، فقد حققت الشركة إيرادات عقارية بلغت 9,1 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققة زيادة بنسبة 43,0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 46,8٪ لتصل إلى 3,7 مليار جنيه مصري وهامش 41,1% مقابل هامش 40,0%. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 62,5٪ لتصل إلى 10,6 مليار جنيه مصري التسعة أشهر الأولى من عام 2024. وعلاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لن يتم الاعتراف بها حتى عام 2028 بنسبة 63,7% إلى 33,5 مليار جنيه مصري، مما يوفر رؤية قوية لإيراداتنا العقارية عبر جميع وجهاتنا على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

قطاع فنادق المجموعة: سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 29,1%، لتصل إلى 2,9 مليار جنيه مصري، مع تحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 47%، وذلك على الرغم من التحديات الجيوسياسية المتعددة في منطقة الشرق الأوسط.

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا من جديد نتائج رائعة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم. أظهرت فنادقنا نموا قويا، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المبيعة. وعلى أساس ربع سنوي، شهدت فنادقنا أداء قويًا، على الرغم من الظروف المعاكسة، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 21,5% لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري، مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 581,7 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 32,6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا النمو بقدرة، فنادقنا على الحفاظ على مستويات إشغال جيدة وارتفاع أسعار الغرف المبيعة، على الرغم من التحديات؛ مما أدى إلى تحقيق نتائج مالية قوية. فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30,3% لتصل إلى 509 مليون جنيه مصري وهامش 47%. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال التسعة أشهر من عام 2024 بنسبة 29,1٪ إلى 2,9 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية أيضًا بنسبة 23,9٪ ليصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 41,7٪ لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2024 وهامش 47% مقابل 43% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية. يبرز هذا الأداء المالي القوي قدرة فنادقنا على التكيف والتفوق في مواجهة تحديات السوق. اُسْتُثْمِرَت الشركة مبالغ كبيرة لتطوير فنادقها، بهدف تقديم تجربة استثنائية للنزلاء. ورغم التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الضيافة، فإننا ملتزمون بضبط استراتيجياتنا لتحقيق أداء مالي قوي وخدمة عملاء متميزة.

قطاع إدارة المدن: استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 58,1% لتصل إلى 2,1 مليار جنيه مصري وهامش 36%.

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة في نتائج أعمال الشركة، واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة. حيث يعتبر مصدرًا موثوقًا للتدفقات النقدية، حيث يسهم إلى حد كبير في تمويل توسعات المجموعة، ويخفف آثار التباطؤ الدوري الناجم عن أي أحداث غير متوقعة. كما أنه يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا المستقبلية. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 48,6% لتصل إلى 765,7 مليون جنيه مصري. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 65,7% لتصل إلى 264,8 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من 2024. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع إدارة المدن بالمجموعة بنسبة 58,1% لتصل إلى 2,1 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر من 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 85,3% لتصل إلى 744 مليون جنيه مصري وهامش 36% مقابل 30% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

نبذة عن المدن

الجونة، البحر الأحمر:

استمرت الجونة في تعزيز موقعها كإحدى أبرز الوجهات في مصر، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 22,0% لتبلغ 2,6 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2024. ونتيجة لذلك، فقد زادت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 109,7%، ليصل إلى 10,5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 148,1%، حيث بلغ 293,209 جنيهًا مصريًا للمتر المربع في الربع الثالث من 2024. وبذلك، وصل متوسط سعر المتر المربع في الجونة إلى 226,206 جنيهًا مصريًا خلال التسعة أشهر من 2024، بزيادة قدرها 85.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من أعمال التشييد والبناء لعدد 384 وحدة خلال هذا العام. وقد تم تسليم 228 وحدة بالفعل للعملاء خلال الفترة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا في أكتوبر مشروعًا عقاريًا جديدًا، "توبان"، بإجمالي مخزون قدره 0,9 مليار دولار أمريكي، حيث أُطْلِقَت المرحلة الأولى من المخزون بإجمالي 30 مليون دولار أمريكي فقط، وقد تم بيعه خلال يوم واحد. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي، وارتفعت بنسبة 28,6% لتصل إلى 4,6 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2024.

وبالانتقال إلى قطاع الضيافة، شهدت إيرادات فندق الجونة في الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 48,7% إلى 1,0 مليار جنيه مصري. وبلغت مستويات إشغال الفندق 71% على الرغم من تأثرها بالموسمية وتأثير التوتر الناتج عن الحروب في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، شهد متوسط ​​أسعار الغرف زيادة ملحوظة بنسبة 55,7%، ليصل إلى 4,543 جنيه مصري في الليلة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وارتفع إجمالي الربح التشغيلي بنسبة 57,1% إلى 566,2 مليون جنيه مصري. وبالانتقال إلى أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، واصلت إيرادات الفندق مسارها التصاعدي، حيث نمت بنسبة 50,0% إلى 2,8 مليار جنيه مصري. وبلغ معدل الإشغال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 69%، مع ارتفاع متوسط بيع​​ ​​أسعار الغرف بنسبة 49,7% إلى 4,252 جنيه مصري في الليلة. وفي الوقت نفسه، أظهر إجمالي الربح التشغيلي زيادة قوية بنسبة 38,7%، ليصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري. وشكل الأجانب 80% من إجمالي إشغال الفنادق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ومع تحول التركيز إلى الأصول التجارية واداره المدن، فقد سُجِّلَت زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 57,5%، لتبلغ 2,0 مليار جنيه مصري. وشهدت إجمالي إيرادات الجونة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 51,0%، لتبلغ 10,7 مليار جنيه مصري.

مشروع (O West):

في سوق غرب القاهرة، عززت O West مكانتها كشركة رائدة، حيث حققت مبيعات بلغت 8,7 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة ملحوظة نسبتها 37,6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. كما شهد متوسط ​​أسعار البيع نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 104,508 جنيه مصري/متر مربع، بزيادة قدرها 76,6% عن الربع الثالث من عام 2023. وعلاوة على ذلك، ارتفع متوسط ​​أسعار البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 66,2% ليصل إلى 91,764 جنيه مصري/متر مربع مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من بيع مبنى تجاري داخل الشريط التجاري بالمشروع إلى سوبر ماركت سعودي، وبلغ سعر بيع المبنى 332 مليون جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة تسريع عمليات البناء والتشييد، ومن المتوقع تسليم أكثر من 528 وحدة سكنية خلال عام 2024، حيث تم بالفعل تسليم 472 وحدة للعملاء خلال الفترة المذكورة. والجدير بالذكر أن أعمال البناء الخاصة بنادي O West تسير وفقا للجدول الزمني المحدد ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا خلال عام 2024، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة. وعلي الجانب وارتفع إجمالي إيرادات المشروع بنسبة 63,6٪ إلى 3,6 مليار جنيه مصري، مما يعكس نموه المستمر ومكانته الرائدة في السوق المحلية.

مكادي هايتس، البحر الأحمر:

أما في مكادي هايتس، فقد واصلت المبيعات العقارية في تحقيق أرقام مبيعات غير مسبوقة. فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 142,1% لتصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية خلال التسعة أشهر من عام 2024 في مكادي هايتس لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 124,7% مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 116,6% لتصل إلى 111,029 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال الربع الثالث من 2024. وبذلك فقد وصل متوسط سعر المتر المربع في مكادي إلى 81,949 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال التسعة أشهر من 2024 بزيادة قدرها 75,2% مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة بنسبة 22,8% لتصل إلى 404 وحدة خلال التسعة أشهر من 2024. وعلى الجانب الآخر فقد واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي، وارتفعت بنسبة 63,6% لتصل إلى 878,1 مليون جنيه مصري في خلال التسعة أشهر من 2024. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات مكادي هايتس بنسبة 62,8% لتصل إلى 957,8 مليون جنيه مصري في خلال التسعة أشهر من 2024.

طابا هايتس، سيناء:

تظل مرتفعات طابا هي الوجهة الأكثر تحديا بالنسبة للمجموعة، ولا تزال استراتيجية الشركة على المدى القصير لفنادق طابا هايتس تتركز على تطوير وتعزيز فرص الأعمال الحالية. وستواصل الشركة في خفض معدل الإنفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت ذاته من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف، وتعود حركة السياحة. انخفض إجمالي الإيرادات من طابا هايتس خلال الفترة بنسبة 65,8% لتصل إلى 148 مليون جنيه مصري، مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وحتى الآن لدينا فندق واحد فقط يعمل من بين الفنادق الستة وقد بلغت نسبة الأشغال بطابا 32% مقارنة ب 62% خلال 2023.

-انتهى-

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