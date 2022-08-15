أوراسكوم للتنمية مصر تحقق 4,7 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال النصف الاول من عام 2022 بزيادة قدرها 16,9%.

كما ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 27,6% لتصل إلى 3,8 مليار جنيه مصري وارتفع صافي الربح بنسبة 15,3% ليصل إلى 858,3 مليون جنيه مصري.

أهم مؤشرات النصف الاول من عام 2022:

- ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 27,6% لتصل إلى 3,8 مليار جنيه مصري.

- ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 20,3% لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 36,4%.

- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15,3% لتصل إلى 858,3 مليون جنيه مصري.

- بلغت التدفقات النقدية 632,1 مليون جنية مصري خلال النصف الاول من عام 2022.

- نجحت الشركة في تحقيق 4,7 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال النصف الاول من عام 2022 بزيادة قدرها 16,9%, وهي اعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

- ارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة بنسبة 36,7% لتصل إلى 14,0 مليار جنيه مصري خلال النصف الاول من عام 2022.

- ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 29,0٪ لتصل إلى 2,7 مليار جنيه مصري خلال النصف الاول من عام 2022.

أهم مؤشرات الربع الثاني من عام 2022:

- ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 23,0% لتصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري.

- ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 18,5% لتصل إلى 667,7 مليون جنيه مصري وهامش مجمل ربح 35,4%.

- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28,9% لتصل إلى 394,6 مليون جنيه مصري.

- نجحت الشركة في تحقيق 2,6 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 39,4% عن الربع الثاني من عام 2021.

- ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 30,5٪ لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الاول من عام 2022.

القاهرة- واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من عام 2022. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

النتائج المالية

النصف الاول من عام 2022:

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية النصف الاول من 2022 حوالي 3,8 مليار جنيه مصري، بزيادة 27,6٪ مقارنة بـ 3 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2021. كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية النصف الأول من 2022 بنسبة 18,0% ليصل الي 1,3 مليار جنيه مصري مقارنة ب 1,1 مليار جنيه مصري خلال النصف الاول من عام 2021. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء، مما أدي إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2,6 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 12,1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021, بالإضافة الي التحسن الملحوظ والقوي في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن بالشركة. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 20,3٪ لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري وهامش 36,4% مقابل 1,1 مليار جنيه مصري وهامش 38,6% في النصف الاول من عام 2021. وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 120,5 مليون جنيه مصري في النصف الاول من عام 2022 مقابل ارباح قدرها 33,5 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لقرار خفض سعر الجنية في مارس 2022. وقد ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 13,7٪ لتصل إلى 153,4 مليون جنيه مصري في النصف الأول 2022 (النصف الأول 2021: 134,9 مليون جنيه مصري) بسبب زيادة أسعار الفائدة في مصر. هذا وقد انعكس الأداء الإيجابي خلال الفترة على ارباح الشركة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق بنسبة 15,3% ليصل الي 858,3 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2022 مقابل 744,6 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من 2021. الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية)، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 37,6٪ تقريبًا من 711,1 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021 إلى 978,8 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022.

استمرت الشركة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية. فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة 2,9 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من عام 2022. كما بلغ رصيد القروض 3,8 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2022 (2021: 3,4 مليار جنيه مصري) وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. وعلي الجانب الأخر، بلغت التدفقات النقدية 632,1 مليون جنية مصري خلال النصف الاول من عام 2022 (النصف الأول 2021: 813,2 مليون جنيه مصري).

الربع الثاني من عام 2022:

ظل الأداء التشغيلي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر قويا مستفيدًا بشكل أساسي من النمو القوي في قطاع العقارات بالإضافة إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة. ويؤكد الربع الثاني من 2022 علي قدراتنا التنفيذية في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية، بالرغم من التحديات الاقتصادية و السياسية العالمية. فقد ارتفعت اجمالي الإيرادات بنسبة 23,0٪ لتصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني 2021: 1,5 مليار جنيه مصري). بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 17,5٪ ليصل إلى 631,9 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022 بهامش قدره 33,5٪ (الربع الثاني 2021: 538,0 مليون جنيه مصري وهامش 35,1٪). وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 18,5٪ لتصل إلى 667,7 مليون خلال الربع الثاني من 2022 بهامش 35,4٪ مقابل 563,4 مليون جنيه. وتماشياً مع الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 27,9% ليصل الي 391,5 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني من عام 2021: 306,1 مليون جنيه مصري).

قطاع عقارات المجموعة: نجحت الشركة في تحقيق 4,7 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال النصف الاول من عام 2022 بزيادة قدرها 16,9%, وهي اعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

نجحت الشركة في تحقيق 2,7 مليار جنية مصري خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 39,4٪ مقابل 1,9 مليار جنية مصري خلال الربع الثاني من عام 2021. وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 4,7 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 16,9٪ عن النصف الأول من عام 2021، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة. على الرغم من استمرار التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية والسياسية حول العالم، فقد استمرت مبيعاتنا العقارية في تحقيق نتائج ايجابية خلال الربع الثاني من عام 2022، مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية في O West، وتحقيق مبيعات قوية في الجونة. كان لمشروع O West بغرب القاهرة النصيب الأكبر من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2022 بنسبة (%51,4 من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (42,1٪ من المبيعات)، ثم مكادي هايتس بنسبة (6,5% من المبيعات). وتمكنت الشركة من المحافظة على سياستها في زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات. فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 14,4%، وفي O West بنسبة 28,8% واخيرا مكادي هايتس بنسبة 25,2% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال النصف الأول من عام 2021. وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت الإيرادات العقارات بنسبة 12,1٪ لتصل إلى 2,6 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2022 (النصف الأول من2021: 2,3 مليار جنيه مصري). كما ارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 36,7% لتصل إلى 14,0 مليار جنيه مصري (النصف الأول من2021: 10,2 مليار جنيه مصري). وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 31,0% لتصل إلى 18,6 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2022. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 29,0% لتصل الي 2,7 مليار جنية مصري (النصف الأول من2021: 2,1 مليار جنيه مصري).

قطاع فنادق المجموعة: تفوق أداء فنادق المجموعة على قطاع الفنادق في مصر، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 147,6٪ لتصل إلى 633,2 مليون جنيه مدعومة بعودة السفر الدولي

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج ربع سنوية رائعة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم. تعكس مؤشرات الأداء للربع الثاني من عام 2022 التأثير الإيجابي لعودة السياحة الأجنبية، حيث ارتفعت مستويات الإشغال وسعر الغرف المباعة على أساس سنوي. ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 132,1٪ لتصل الي 372,6 مليون جنيه مصري (الربع الثاني من عام 2021: 160,5 مليون جنيه مصري) مما ادي الي ارتفاع اجمالي الأرباح التشغيلية الي 161,2 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 217,9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية. وقد ادي النمو السريع في اجمالي الايرادات بالنسبة للغرف المتاحة الي تحقيق نتائج إيجابية حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية 118,4 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 226,2% مقابل 36,3 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2021. خلال النصف الأول من 2022، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 147,6٪ لتصل إلى 633,2 مليون جنيه مصري مقابل 255,7 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2021، كما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 397,7% لتصل الي 264,6 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2022 (النصف الأول من2021: 53,2 مليون جنيه مصري). كما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية الي 186,5 مليون جنيه مصري مقابل 26,3 مليون جنيه مصري فقط خلال النصف الأول من 2021 بزيادة قدرها 609,1% نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق.

قطاع إدارة المدن: استمرار النمو نتيجة إعادة الهيكلة الناجحة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40,4٪ لتصل إلى 575,8 مليون جنيه مصري

استمر قطاع إدارة المدن بالمجموعة خلال الربع الثاني من عام 2022 من النمو وتحقيق نتائج مالية قوية سواء في الإيرادات او في هوامش الربح. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 32,3٪ لتصل إلى 299,7 مليون جنيه مصري (الربع الثاني 2021: 226,6 مليون جنيه مصري). كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 5,8٪ لتصل إلى 44,1 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني 2021: 41,7 مليون جنيه مصري). وبذلك فقد ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدن خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 40,4٪ لتصل إلى 575,8 مليون جنيه مصري (النصف الأول من عام 2021: 410,1 مليون جنيه مصري). في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 61,0٪ لتصل إلى 122,2 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022 (النصف الأول من عام 2021: 75,9 مليون جنيه مصري). ويرجع السبب في الزيادة الملحوظة في الإيرادات الي زيادة حجم الفاعليات والاحداث في مختلف الوجهات، مما انعكس إيجابيا على أداء القطاع التشغيلي بالإضافة الي نجاح عمليات إعادة الهيكلة للقطاع مما أدى إلى تحسين جودة وربحية خدماتنا المقدمة.

نبذة عن المدن

الجونة، البحر الأحمر:

في الجونة، ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 8,6٪ مقابل 1,0 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية في الجونة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 2,0 مليار جنية مصري. وتمكنت الشركة أيضًا خلال النصف الأول من 2022 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 14,4٪ لتصل إلى 67,949 جنيهًا مصريًا للمتر المربع. وخلال الفترة المذكورة، تم إطلاق مشروع عقاري جديد "The Nines" بأجمالي مخزون عقاري حوالي 60 مليون دولار أمريكي. كما أطلقنا ايضا مشروعين صغيرين ممتازين هما "بيرل" و "كاسبيان" بأجمالي مخزون عقاري حوالي 14 مليون دولار أمريكي. تواصل المجموعة في الاسراع في عمليات البناء والتشييد، ذلك للانتهاء من الاعمال الخاصة لعدد 285 وحدة خلال هذا العام. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 7,7٪ لتصل إلى 1,45 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2021 (النصف الأول من عام 2022: 1,35 مليار جنية مصري).

مرة أخرى، حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادق الجونة نتائج ربع سنوية مبهرة واستفاد من مكانتها الريادية في السوق وعلاقاتها القوية مع شركات السياحة الأوروبية الرائدة مما أدى إلى نمو النتائج التشغيلية والمالية للفنادق. ارتفعت الإيرادات بنسبة 113,2٪ لتصل إلى 342,2 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني 2021: 160,5 مليون جنيه مصري). كما ارتفعت مستويات الإشغال بالفنادق من 33٪ في الربع الثاني من عام 2021، إلى نسبة اشغال 72٪ الربع الثاني من عام 2022. هذا وقد ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 142,3٪ إلى 593,9 مليون جنيه مصري (النصف الأول من عام 2021: 245,1 مليون جنيه مصري). ارتفع معدل الإشغال للنصف الأول من عام 2022 إلى 66٪ (النصف الأول من عام 2021: 29٪). بينما ارتفع اجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 301,2٪ ليصل إلى 270,4 مليون جنيه مصري (النصف الأول من عام 2021: 67,4 مليون جنيه مصري). وقد مثل الأجانب حوالي 75% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الثاني من 2022 و72% من إجمالي نسبة الإشغال على مدار النصف الأول من عام 2022. علي الجانب الاّخر، تواصل المجموعة إحلال وتحويل فندق Bellevue الي فندقEl Gouna The Chedi بإجمالي 86 غرفة. ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد في الربع الرابع من 2022. كما بدأنا عمليات التجديد عبر فنادق (Steigenberger و Sheraton و Ocean View) و التي سوف يتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من عام 2022.

واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، فارتفعت الإيرادات بنسبة 38,4٪ لتصل إلى 551,4 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول 2022 (النصف الأول 2021: 398,5 مليون جنيه مصري). كما أنهينا وافتتحنا المرحلة الأولى من المنطقة الرياضية الجديدة التي تشمل ملاعب التنس والإسكواش وتنس المضرب جنبًا إلى جنب مع منطقة جديدة للأطفال، وساحة لياقة بدنية، والعديد من المرافق الرياضية الأخرى. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 30,4٪ لتصل إلى 2,6 مليار جنيه مصري في النصف الأول 2022 (النصف الأول 2021: 2,0 مليار جنيه مصري).

مشروع (O West):

وفي O West، واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 1,4 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 127,4٪ مقابل 610,9 مليون جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 2,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 73,6٪ مقابل 1,4 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 28,8٪ ليصل إلى 36,520 جنيهًا مصريًا للمتر مربع. وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 فيلا. كما يتم أيضا عملية بناء 1,015 شقة سكنية و236 تاون هاوس ومن المتوقع بدء عمليات تسليم الوحدات في الربع الأول من عام 2023. كما تم البدء في اعمال بناء نادي O West الرياضي والاجتماعي خلال الربع الثاني من 2022. ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا بحلول الربع الثالث من عام 2023. وعلي الجانب الأخر، في يوليو 2022، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1,5 مليار جنيه مصري لتمويل التطوير جزئيًا والمساعدة في تسريع إنشاء المراحل التي تم إطلاقها. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات O West بنسبة 35,9٪ لتصل إلى 993,5 مليون جنيه مصري (النصف الأول 2021: 731,0 مليون جنيه مصري).

مكادي هايتس، البحر الأحمر:

في مكادى هايتس بلغت صافي المبيعات العقارية 304,4 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2022 (النصف الأول من عام 2021: 583,9 مليون جنيه مصري). ويرجع السبب في تراجع المبيعات الي إبطاء وتيره المبيعات في المشروع لحين الفصل في قضية أرض مكادي مع هيئة التنمية السياحة والتي تم البت فيها لصالح الشركة في شهر يونيو2022. والجدير بالذكر ان لجنة التظلمات التابعة للهيئة العامة للاستثمار قد الغت القرار الصادر من هيئة التنمية السياحية بتقليص مساحة الأرض المخصصة للتطوير في مكادى هايتس. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 25,2٪ لتصل إلى 36,912 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال النصف الأول من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تشهد أعمال بناء المرحلة الثانية من المشروع تقدم ملحوظاً حيث تم الانتهاء من تسليم 248 وحدة في خلال يوليو 2022. وقد بلغت الإيرادات العقارية 164,4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 (النصف الأول 2021: 243,3 مليون جنيه مصري) ومع تسريع وتيرة أعمال البناء، من المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة. في الربع الثالث من عام 2022، أطلقنا مشروع عقاري جديد "ليدج" بأجمالي مخزون عقاري قدره 1,9 مليار جنيه مصري. هذا وقد بلغ إجمالي الإيرادات من وجهة مكادي هايتس 180,2 مليون جنيه مصري (النصف الأول 2021: 253,4 مليون جنيه مصري).

طابا هايتس، سيناء:

لا تزال طابا هايتس متأثرة بشكل كبير وتعتبر الوجهة الأكثر تحدياً للمجموعة. وبالرغم من ذلك، بدأت الجهود المستمرة لاستعادة موقع الوجهة على خريطة السفر الدولية تظهر بعض الآثار الإيجابية مدعومة بإجراءات خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف، حيث بدأت طابا هايتس في تحقيق بعض الاداء الإيجابي. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 403,3٪ من 9,2 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021 إلى 46,3 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022. بينما انخفضت الخسائر التشغيلية بنسبة 59,2٪ لتصل إلى 5,8 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بخسائر بلغت 14,2 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021. والجدير بالذكر فقد تم استئناف الرحلات الجوية القادمة من بولندا مؤخرًا إلى مطار طابا في الربع الثاني من 2022 مما يبشر بأداء أفضل خلال الفترة المقبلة. حتى الآن، تم افتتاح فندقين فقط من أصل ستة فنادق (فندق ستراند وفندق موزاييك) بهما 929 غرفة. ارتفعت معدلات الإشغال للغرف المتاحة إلى 16٪ في النصف الأول من عام 2022 (النصف الأول 2021: 5٪).

تحديثات الأعمال في 2022:

في حين أن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وقطاع الاعمال غير مؤكد ويشكل بعض التحديات التشغيلية، فإننا على ثقة من أن استراتيجياتنا وأساسيات إدارة الاعمال ستدفعنا إلى الأمام خلال الأوقات الصعبة. كما هو الحال دائمًا، سنواصل مراقبة تأثيرات ضغوط الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي عن كثب على القوة الشرائية للعملاء وقطاع الأعمال. كما سنواصل أيضًا مراقبة حماية الرصيد النقدي للمجموعة ومراقبة التكاليف التشغيلية عن كثب. سنظل نركز على توسيع عملياتنا وحماية أرباحنا وزيادة أرباح المساهمين. حققنا أداءً جيدًا في جميع مجالات الأعمال واختتمنا النصف الأول من عام 2022 على أسس صلبة ومؤشرات قوية لمواصلة الازدهار خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

لا يزال الوضع الاقتصادي شديد التقلب، والتوقعات عرضة لحالة عدم يقين. تراقب شركة ODE تطورات السوق عن كثب. وبناءً عليه، قررت المجموعة الامتناع في الوقت الحالي عن تقديم التوجيهات لعام 2022.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية لهذا العام ما يلي:

قطاع فنادق المجموعة: من المتوقع أن يزداد الطلب من الأسواق الناطقة باللغة الألمانية والتي تغذي وتعتبر من العملاء الدائمين في الجونة. علاوة على ذلك، سنواصل حملتنا بقوة في السوق المحلية لموازنة عدم اليقين بشأن نمط الطلب المرتبط بالوباء على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى ذلك سوف نركز على الانتهاء من أعمال التجديد عبر بعض فنادقنا في الجونة (Steigenberger و Sheraton و Ocean View و The Chedi). لنتمكن من زيادة أسعار الغرف الفندقية لهذه الفنادق ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التجديد خلال الربع الرابع من عام 2022.

قطاع عقارات المجموعة: ستواصل الشركة تسريع وتيرة البناء العقاري والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها وأحيانًا تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع والتخفيف من أي تأثير تضخمي على التكلفة الإنشائية. وستستمر الشركة في زيادة متوسط أسعار البيع في جميع الوجهات، لامتصاص أي زيادة متوقعة في أسعار البناء مع استمرار فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب لضمان توفير اعلي قيمة لمدخرات المشتريات. وسوف نركز أيضا على تعظيم وزيادة التعاون في البيع بين الممتلكات والوجهات.

قطاع إدارة المدن: يعتبر مصدر موثوق للتدفقات النقدية، ونعتبره جانبًا أساسيًا لتمويل نمو المجموعة وتوزيعات الأرباح وحماية اعمال المجموعة من التباطؤ الناجم عن أي أحداث غير متوقعة. سوف تستستفيد الشركة من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين لتأكيد الجدية في عمليات التسليم وتحقيق اهداف الشركة في جميع الوجهات. سنقدم أيضًا عروضًا جذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتشجيعهم علي القدوم و الاستقرار في وجهاتنا. وسنركز على الأعمال الإضافية (تجديد المنازل) من خلال تقديم حزم لتجديد المنازل مصممة خصيصًا لاحتياجات المالك مع شروط سداد أفضل.

#بياناتشركات

- انتهى -