مسقط: أعلنت عمانتل عن تحقيق إنجاز جديد بفوزها بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز ‘Effies MENA’ 2024، الذي أقيم مؤخراً في دبي وشهد حضوراً واسعاً من خبراء التسويق والإعلام في المنطقة. ويأتي الفوز بهذه الجوائز تقديراً لمبادرات الشركة المبتكرة في مجال التسويق والإعلام الرقمي.

حصلت عمانتل على الجائزة الذهبية عن حملتها "واتساب عمان" ضمن فئة الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى الجائزة البرونزية عن حملة "مقروء" في نفس الفئة. حملتا "واتساب عمان" و"مقروء" تميزتا بمحتواهما الإبداعي والفعال الذي جذب اهتمام لجنة التحكيم وأكد على مكانة عمانتل كشركة رائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة.

تم تصميم هذه الحملات وتنفيذها بالتعاون مع وكالة ليو بورنيت الشرق الأوسط، الوكالة الإبداعية لشركة عمانتل، التي لعبت رؤيتها الاستراتيجية وروايتها القصصية المبتكرة دورا محوريا في نجاحها.

يسلط حفل جوائز "Effie" الضوء على الأفكار الناجحة للتسويق ويغطي مبادرات التسويق الفعالة للشركات والأفراد الذين يقومون بعمل مميز في جميع أنحاء العالم. وتعتبر جوائز Effie الوحيدة من نوعها التي تحتفي بالتميز في مجال التسويق من خلال النظر في جميع جوانب الحملات التسويقية بدءاً من مرحلة وضع الأهداف مروراً بالتنفيذ ووصولاً إلى التأثير.

حملة "واتساب عمان"

أطلقت عمانتل حملة "واتساب عمان" كجزء من جهودها لتعزيز التواصل مع المشتركين، حيث اعتمدت على إرسال رسائل صباحية تتضمن مناظر طبيعية خلابة من مختلف مناطق السلطنة. استخدمت الحملة تقنية الذكاء الاصطناعي لتجميع وتصنيف ملايين الرسائل، وهو ما أضاف طابعًا شخصيًا ومميزًا لتجربة المشتركين.

خط "مقروء"

جاءت الجائزة الثانية تقديرًا لمبادرة "مقروء"، وهو أول خط عربي مصمم خصيصًا لمساعدة الأفراد الذين يعانون من عُسر القراءة. عملت عمانتل على تطوير هذا الخط بعد القيام بدراسة وتحليل دقيق لمئات الخطوط العربية، بهدف تقديم حل مبتكر يسهل عملية القراءة والكتابة ويساهم في تحسين جودة الحياة للأفراد المستفيدين.

وتعليقاً على هذا الفوز، قالت سبأ بنت سعيد البوسعيدية، مدير أول اتصالات الشركة في عمانتل "نحن فخورون بفوزنا بهاتين الجائزتين، والذي يأتي تكريما للجهود المتميزة التي تبذلها الشركة في تنفيذ حملات تسويقية مبتكرة وفعالة ".

واختتمت مدير أول اتصالات الشركة تصريحها بالتأكيد على أن مثل هذه الحملات لا تسهم في التسويق عن خدمات وحلول الشركة فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز العلامة التجارية للشركة في المنطقة، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبته وكالة ليو بورنيت في نجاح هذه الحملات.

بدوره، قال كالبيش باتانكار، الرئيس التنفيذي للإبداع في وكالة ليو بورنيت الشرق الأوسط: "يشرفنا التعاون مع عمانتل في حملات تتجاوز التسويق التقليدي لإحداث تأثير حقيقي. تعكس هذه الجوائز الانسجام التام بين رؤية عمانتل المستقبلية والتزامنا بتقديم رواية قصصية جذابة وذات صلة ثقافيا".

كما فازت عمانتل بعدد من الجوائز الأخرى منها جائزة Lynx دبي الذهبية للعلاقات العامة فئة "المشاركة الاجتماعية"، جائزة Lynx دبي البرونزية للعلاقات العامة فئة " أفضل استخدام للميزانية"، جائزة Lynx دبي البرونزية للإعلام عن فئة "استخدام المنصات الاجتماعية"، MMA Smarties - الجائزة الذهبية بوسائل الإعلام عن فئتي "التراسل الاجتماعي / تطبيقات الدردشة / الرسائل النصية والتسويق في الوقت الفعلي، MMA smarties- الجائزة الفضية للتسويق " تأثير كبير بميزانية بسيطة " عن حملة "واتساب عمان". كما حصد تطبيق مقروء جائزة Lynx دبي الكبرى عن فئة "الطباعة: تصميم العلامة التجارية والاتصالات"، جائزة Lynx دبي الفضية للرعاية الصحية "التعليم والتوعية بقيادة العلامة التجارية"، جائزة دبي البرونزية للتصميم "التصميم والتصميم التفاعلي" وجائزة قلم رصاص D & AD Wood لفئة "الصحة والرفاهية".

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

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