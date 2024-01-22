القاهرة: أعلنت منصة إديورا - Edura الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ومقرها مصر، عن تأمين جولة تمويلية غير معلنة في مرحلة ما قبل البذرة من استوديو سمارت زون ومستثمرين ملائكيين.

تعتبر إديورا - Edura منصة تعليمية تفاعلية تربط المعلمين وطلابهم من خلال حصص تفاعلية مسجلة أو بث مباشر، كما توفر المنصة خدمات مبتكرة تشمل حصصًا تعليمية تفاعلية واختبارات إلكترونية، بالإضافة إلى تقييم مسجل للطلاب خلال فترة الدراسة.

تهدف المنصة أيضًا إلى حماية محتوى المعلمين المقدم من خلالها، وتوفير تجربة تعليمية شاملة وذات جودة عالية للطلاب.

تأسست إديورا - Edura في عام 2021، وتمكنت خلال عام 2023 من تقديم أكثر من 7000 محاضرة تعليمية بواسطة أكثر من 2400 مدرس مسجل لدى المنصة. وتخدم المنصة حاليًا أكثر من 190 ألف طالب في جميع المراحل التعليمية، مع إجمالي عدد فعاليات وامتحانات وأنشطة تجاوز الـ 10 آلاف.

في هذا السياق، صرح المهندس أسامة عبد الواحد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إديورا - Edura، قائلاً: "مع ظهور جائحة كورونا في عام 2020، شهد قطاع التعليم تحولًا كبيرًا وحاجة ماسة لمنصات تعليمية تجمع بين الأساليب التقليدية والحديثة. تأتي إديورا - Edura لتلبية تلك الاحتياجات والتغلب على صعوبات التعلم عن بُعد، من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع بين الطلاب والمعلمين وتضمن تجربة تعليمية احترافية وجودة تعليمية مرتفعة. نحن نسعى أيضًا لتوفير كل الوسائل المساعدة للمعلمين وتمكينهم من محاكاة فعلية للمحاضرات داخل الفصول."

تعتبر هذه الجولة التمويلية غير المعلنة إنجازًا هامًا في مسيرة إديورا - Edura حيث ستساعد هذه الاستثمارات في تعزيز قدرات المنصة وتوسيع نطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز فريق التطوير وتعميق البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا التعليم. كما ستستثمر الشركة في توسيع قاعدة عملائها وتطوير شراكات استراتيجية لتحقيق نجاح مستدام.

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