دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Educhain، الشركة الرائدة في تقديم حلول التوثيق الرقمي للمدارس والجامعات ووزارات التعليم، عن استحواذها على راروم، المنصة المتكاملة لإدارة المدارس والتي توفر باقة من الحلول الشاملة مثل تتبع الحضور، وجدولة الحصص الدراسية، وإدارة المواعيد وتحديد الزيارات.

تتمتع Educhain بسجل حافل في تطوير المؤسسات الأكاديمية من خلال الإصدار والتوثيق الفوريين للشهادات الرقمية، وتمكنت الشركة على مدار عشر سنوات من بناء قاعدة قوية من العملاء تضم جامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة ومجموعة مدارس ريبتون.

بهذه المناسبة، قال جاري ليانج، المدير التنفيذي لشركة Educhain: "تسعى Educhain من خلال الاستحواذ على منصة راروم إلى تعزيز قدراتها الاستراتيجية لتقديم خدمات أكثر تطوراً للمؤسسات الأكاديمية في مراحل التعليم المدرسي. وسوف يمكننا هذا الاستحواذ من تقديم حلول متكاملة في مجال إدارة المدارس وتلبية الطلب المتزايد على حلول سهلة الاستخدام ومتكاملة تسهم في تبسيط العمليات المدرسية وتحسين نتائج الطلاب".

استطاعت راروم منذ انطلاقها في عام 2017 أن تزوّد عملائها في مراحل التعليم المدرسي بباقة شاملة من أدوات تخطيط موارد المؤسسات في مجال القبول والشؤون الإدارية والشؤون المالية ونظم المعلومات الطلابية. وتسعى Educhain للاستفادة من خبرات منصة راروم في هذا المجال لتقديم حلول التوثيق الرقمي المتطورة وتوفير تجربة سلسة للمؤسسات الأكاديمية.

من جانبه، قال فيرندرا مالو، الرئيس التنفيذي لشركة راروم: "نحن متحمسون لانضمامنا إلى Educhain التي تشاركنا الرؤية حول أهمية التكنولوجيا في تمكين المعلّمين وتبسيط العمليات المدرسية وتقديم خدمات قيّمة وفعالة لمختلف مراحل التعليم المدرسي حول العالم. سنعمل سوياً على دمج مكامن قوتنا لإنشاء منصة حيوية تجمع بين خدمات إدارة المدارس والتوثيق الرقمي الآمن، ما يضمن امتلاك المؤسسات الأكاديمية جميع الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في العصر الرقمي".

تمثل عملية الاستحواذ خطوة مهمة لشركةEduchain في مسيرتها التوسعية الرامية إلى تلبية الاحتياجات دائمة التطور لمراحل التعليم المدرسي، كما ترسّخ من مكانة الشركة كمزوّد رائد للحلول الشاملة التي تمكّن المدارس من إدارة المهام الإدارية وعمليات التوثيق الرقمي بكفاءة وأمان.

نبذة عن Educhain

تُعد Educhain منصة رائدة في مجال التوثيق الرقمي وتتيح للمؤسسات الأكاديمية إمكانية إصدار وتصديق ومشاركة السجلات الرقمية بأمان. تسعى Educhain إلى إحداث ثورة نوعية في كيفية الاعتراف بالإنجازات الأكاديمية ومشاركتها، ولا تقتصر خدماتها على التعليم فقط بل تشمل أيضاً قطاعات الرعاية الصحية ومختلف الشركات والوزارات. وتضم قائمة عملائها الموثوقين في دولة الإمارات: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، ومجموعة مدارس ريبتون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.educhain.io

نبذة عن راروم

تُعد راروم إحدى المنصات السحابية المتخصصة في توفير أدوات تخطيط موارد المؤسسات لتبسيط وأتمتة الإجراءات المدرسية. تقدم راروم مجموعة واسعة من الحلول، تشمل أنظمة تتبع الحضور باستخدام تقنية رقاقات الراديو اللاسلكية مع إشعارات الجوال، وإدارة مجموعة من المدارس، وحلول تخطيط موارد المؤسسات المخصّصة، وخدمات الدعم متعددة اللغات، وتطبيقات الهواتف المتحركة لكل من أولياء الأمور والمدارس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rarome.com

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