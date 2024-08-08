المنصة الجديدة تهدف إلى إزالة الحواجز بين تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية من خلال أول حلول Edge AI المُدار بالكامل

المُدار بالكامل يدمج ويجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والأجهزة والأنظمة في مستوى بيانات واحد، مما يسهل المعالجة المحلية السلسة واتخاذ القرارات الآنية

نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر والمخصصة للمهام تسهل الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يقلل من تكاليف الذكاء الاصطناعي وتعقيداته

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت إن تي تي داتا، الشركة الرائدة في البنية التحتية وخدمات تقنية المعلومات، عن منصتها الجديدة للذكاء الاصطناعي Edge AI لتسريع تقارب تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية من خلال توفير معالجة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال معالجة البيانات في وقت ومكان توليدها، وتوحيد الأجهزة والنظم والبيانات المتنوعة لإنترنت الأشياء، فإن تلك الحلول الفريدة والمدارة بالكامل تسمح باتخاذ القرارات الآنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتأمين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لدعم التقنيات المتقدمة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

وفي الوقت الذي ينصبّ فيه الاهتمام على الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI والنماذج اللغوية الكبيرة، فإن تلك التقنيات غير عملية للقطاعات التي تحتاج إلى صنع القرارات بشكل آني ومحلي. وتعالج حلول Edge AI من إن تي تي داتا هذا التحدي عبر معالجة مجموعات ضخمة من البيانات في منصات الحوسبة المصغرة، وباستخدام نماذج أصغر وأكثر كفاءة لتعلّم الآلة بهدف توفير المرئيات الآنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن منصة Edge AI من إن تي تي داتا هي منصة شاملة للخدمات المدارة التي تتضمن كافة الأنظمة والأدوات والقدرات المطلوبة لدعم الذكاء الاصطناعي في الحافة، والتي تدعم اكتشاف وجمع وتكامل البيانات والحوسبة والاتصال السلس وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما تعمل منصة Edge AI، والتي تحظى بدعم علماء البيانات والخدمات المدارة والموارد التقنية العالمية من إن تي تي داتا، للتغلب على تحديات إنترنت الأشياء وتلبية متطلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال قدرات الكشف الذاتي وتوحيد بيانات المعالجة من أجهزة إنترنت الأشياء وأصول تقنية المعلومات في المؤسسة، بشكل يوحد تطبيق وإدارة الذكاء الاصطناعي.

مواجهة التحديات الدقيقة في القطاعات عبر المرئيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم منصة Edge AI لدعم المتطلبات الخاصة بالقطاع، حيث تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي ذات التكلفة المنخفضة، مما يمكنها من العمل في مساحة صغيرة للحوسبة. وتقوم Edge AI بمهام محددة، مثل دعم السلامة أو الكفاءة التشغيلية من خلال جمع البيانات من أجهزة متباينة عبر بيئة الشبكة، مما يتيح معالجة وتحليلات فورية وآمنة للبيانات.

ويمكن أن تستفيد عمليات التصنيع من الصيانة التنبؤية المحسنة من خلال الوصول إلى بيانات تقنية المعلومات/التقنيات التشغيلية المستمدة من أجهزة الاستشعار والآلات والكاميرات والتطبيقات لتخطيط الأعطال ومعالجتها. بالإضافة كما إن بوسع منصة Edge AI من إن تي تي داتا مراقبة استهلاك الطاقة وتحسينه بشكل آنيّ، والتنبؤ بارتفاع الطاقة وتحسين استخدام الآلات، وخفض التكاليف وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون باستخدام الطاقة المتجددة.

في هذا السياق قال شاهد أحمد، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحافة في مجموعة إن تي تي داتا: "تمثل منصة Edge AI الخاصة بنا قفزة كبيرة إلى الأمام في صدارة الذكاء الاصطناعي على الحافة بشكل آمن وبتكلفة معقولة. وبفضل تنسيق البيانات الواردة من أنظمة الاستشعار والأجهزة المختلفة مع نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيل جميع أنواع حالات استخدام الأتمتة، تعد Edge AI من إن تي تي داتا رائدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي الصناعي كأول منصة مُدارة بالكامل، مما يساعد المؤسسات على التحديث المستمر باستخدام حلول دقيقة ومخصصة للقطاع."

اغتنام الفرصة في سوق بقيمة 200 مليار دولار

وفقًا لمؤسسة IDC، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على حوسبة الحافة إلى 232 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15٪ عن عام 2023. ويستمر هذا النمو من خلال العدد المتزايد من أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة في جميع أنحاء العالم، والتي من المتوقع أن تتجاوز 41 مليار بحلول عام 2025.

وتتهيأ إن تي تي داتا للاستحواذ على حصة كبيرة في هذا السوق بفضل أعمالها المتخصصة في استشارات وخدمات إنترنت الأشياء، والتي تضم 1000 خبير في الصناعة ومئات من حالات الاستخدام من الصيانة التنبؤية وإدارة الأسطول والمصانع المتصلة ومراقبة استهلاك الطاقة والاستدامة، وقد دربت بالفعل أكثر من 500 خبير مبيعات على مستوى العالم لتسريع جهود الوصول إلى السوق الخاصة بمنصة Edge AI.

يتيح أسلوب تطبيق منصة Edge AI من إن تي تي داتا للعملاء فرصة الاستفادة من قدرات الكشف والتشخيص المجاني لمدة 30 يومًا لبيئة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية الخاصة بهم، إذ يكتشف البرنامج الأصول تلقائيًا من خلال مكتبته الواسعة من واجهات التقنيات التشغيلية المعدة مسبقًا. بعد هذه المرحلة الأولية، تقوم منصة Edge AI بإنشاء تقرير تشخيصي شامل يحصر الأصول وتدفقات البيانات، بما في ذلك تحديد المخاطر الأمنية ونقاط الضعف.

وقال أليخاندرو كاديناس، نائب الرئيس المساعد لأبحاث الاتصالات وإنترنت الأشياء في شركة IDC Europe: "إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المؤسسات هو التقاط البيانات التشغيلية وتجميعها بشكل موثوق وآمن عبر مجموعة مشتتة من الأجهزة والمنصات ومصادر البيانات وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وتعالج منصة Edge AI من إن تي تي داتا هذه المشاكل وتبسط تطبيق واعتماد استراتيجية المؤسسة القائمة على البيانات، مما يقلل المخاطر والفترات الزمنية ويحسن التكلفة الإجمالية للملكية ويدعم القيمة المتحققة للمؤسسة."

دعم التبني الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحافة مع أول خدمات مدارة بالكامل

توفر الخدمات المُدارة من إن تي تي داتا لـمنصة Edge AI عرضًا وإدارة موحدين للأجهزة وأنظمة الاستشعار والأصول. وبفضل دعم الخبراء والتقنيات المتقدمة، تساعد إن تي تي داتا الشركات على تبسيط العمليات المعقدة وتوفير التكاليف وتحسين الأداء وتسريع التحول الرقمي.

وباعتبارها أول منصة مُدارة بالكامل لتقارب تقنية المعلومات/التقنيات التشغيلية في القطاع، تعمل Edge AI على تحويل الأصول المادية إلى أصول برمجية للحصول على رؤى تعتمد على البيانات، بغض النظر عن الشركة المصنعة. وتقوم الخدمات المُدارة، التي تعمل على الحافة، بدمج أصول التقنيات التشغيلية مع تطبيقات تقنية المعلومات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، فيما توفر منصة Edge AI أيضًا عرضًا لإصدارات البرمجيات في جميع الأجهزة المتصلة لتعزيز القدرة على تصحيح الثغرات الأمنية وأمان الجهاز بشكل عام.

وبدوره قال بابلو توماسي، كبير المحللين للشبكات الخاصة لدى أومديا: "يجب أن تتم الحوسبة والذكاء الاصطناعي حيثما يحققان أكبر قيمة للمؤسسة؛ وبالنسبة للعديد من المؤسسات الصناعية، فهذا المكان هو مكان إنشاء البيانات. وتخطو حلول إن تي تي داتا خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الثورة الصناعية الرابعة من خلال استيعاب بيانات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية والاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج محددة لحالة الاستخدام. فاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الخاصة بالمهام سيساعد في دعم جهود تعميم الذكاء الاصطناعي ونشره من خلال تسهيل إمكانات تقديم الذكاء الاصطناعي أينما طرأت الحاجة إليه، دون الحاجة إلى إجراء إصلاح شامل للبنية التحتية بأكملها."

يشار إلى أن منصة Edge AI تستكمل مجموعة خدمات إن تي تي داتا الشاملة لتقديم حوسبة الحافة كخدمة، والتي تتضمن إنترنت الأشياء المؤسسية، وحوسبة الحافة، وتقنيات الجيل الخامس في الشبكات الخاصة، وتوفير الأجهزة كخدمة.

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