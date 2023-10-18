أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن تكريمها كأفضل مبتكر لتقنية الجيل الخامس لهذا العام في حفل توزيع جوائز edge للريادة التكنولوجية لعام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وتؤكد جائزة مبتكر العام للجيل الخامس على مكانة إريكسون كشركة رائدة في مجال تقنية الجيل الخامس، والتزامها بربط الأفراد وتحويل الشركات وبناء مستقبل مستدام، عبر توفير بنية تحتية متطورة وحديثة للاتصالات، وحلول مبتكرة وتقنيات تحويلية.

هذا ولطالما كانت إريكسون في طليعة الشركات التي تعمل على تطوير ثورة شبكات الجيل الخامس. وقد تمكنت الشركة بما أبدته من تفانٍ والتزام راسخ تجاه الابتكار، من تطوير عدد كبير من المنتجات المتطورة الشاملة، بما في ذلك حلول شبكة النفاذ الراديوي للجيل الخامس الموفرة للطاقة، ونظام راديو الجيل الخامس ثلاثي النطاق ثلاثي الاتجاهات، وراديو 6646 الذي يقلل بشكل كبير من مستويات استهلاك الطاقة، الأمر الذي يؤكد التزامها تجاه تلبية احتياجات العملاء بالتوازي مع الارتقاء بمعايير الاستدامة. كما تلتزم الشركة بمواصلة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، ونتيجة لذلك فقد أصبح لديها حتى الآن مجموعة ضخمة من المنتجات والحلول الرائعة تضم أكثر من 60,000 براءة اختراع.

إلى ذلك، عززت إريكسون التزامها بتحويل الصناعات والشركات من خلال قدراتها الخاصة المحسنة لتقنية الجيل الخامس. وتعمل الشركة على سد الفجوة الرقمية وتحسين الحياة وخلق مستقبل مستدام، من خلال مبادراتها المختلفة للتنمية المستدامة.

وتعد جوائز edge للريادة التكنولوجية بمثابة إشادة مرموقة وتكريماً يمنح لأصحاب الرؤى المتميزة في صناعة التكنولوجيا من أفراد وشركات وبائعين ممن يساهمون بتمهيد الطريق للمستقبل.

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com