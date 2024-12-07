نجح "يوم الابتكار" لصناعات المستقبل ( Innovation Day: Industries of the Future ) في ترسيخ مكانته كحدث رائد في مجال التحول الرقمي المستدام للقطاع الصناعي في مصر، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو صناعة أكثر استدامة وكفاءة.

) في ترسيخ مكانته كحدث رائد في مجال التحول الرقمي المستدام للقطاع الصناعي في مصر، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو صناعة أكثر استدامة وكفاءة. الجيل الجديد من أنظمة التحكم الآلي EcoStruxure Automation Expert يعتمد لغة برمجة موحدة ومفتوحة المصدر من Universal Automation ، مما يتيح توافقاً مع مختلف لغات البرمجة المستخدمة عبر العلامات التجارية الأخرى.

يعتمد لغة برمجة موحدة ومفتوحة المصدر من ، مما يتيح توافقاً مع مختلف لغات البرمجة المستخدمة عبر العلامات التجارية الأخرى. تُعزز حلول EcoStruxure Automation Expert كفاءة العمليات التشغيلية وتُخفض التكاليف، مما يُسهل على الشركات في القطاع الصناعي تحقيق التحول الرقمي بفعالية وسلاسة.

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن إطلاق فاعليات النسخة الخامسة من "يوم الابتكار" لصناعات المستقبل (Innovation Day: Industries of the Future) والتي شهدت استعراض حلول منصة EcoStruxure Automation Expert، أول نظام تحكم آلي شامل للقطاع الصناعي يعتمد على تكنولوجيا Universal Automation.

شهدت الفعاليات مشاركة سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ومحمد الحفناوي، نائب الرئيس للقطاع الصناعي، ولفيف من قيادات الشركة، بالإضافة إلى حضور نخبة من كبار عملاء وشركاء القطاع الصناعي من عدة مجالات من ضمنها الأغذية والأدوية والصناعات الخفيفة، وناقشت الفعاليات التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. واستعرض فريق شنايدر إلكتريك أحدث الحلول التقنية والمستدامة التي تقدمها الشركة للتغلب على تلك التحديات وتعزيز الكفاءة والاستدامة في العمليات التشغيلية. من بين هذه الحلول، EcoStruxure Automation Expert، وهو أول نظام تحكم آلي شامل للقطاع الصناعي يعتمد على تكنولوجيا Universal Automation كما استعرض الفريق حلول البرمجيات من AVEVA ، مثل AVEVA Mobile Rounds، وMES: Manufacturing Execution System، وPI-Data Infrastructure، و UOC: Universal Automation Center.

وتمثل منصةEcoStruxure Automation Expert خطوة مهمة لتأكيد التزام شنايدر إلكتريك علي دعم التحول الرقمي المستدام في القطاع الصناعي كجزء من مفهوم "صناعات المستقبل" الذي اطلقته الشركة عالميا بهدف تبني تكنولوجيا التحكم الآلي الشامل “Universal Automation” وتعزيز الاعتماد على البرمجيات وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث تعد المنصة بمثابة لوحة تحكم سهلة الاستخدام مفتوحة المصدر، غير معتمدة على علامة تجارية محددة، تمكّن المستخدم من مراقبة وإدارة مختلف جوانب العمليات التشغيلية الصناعية، مما يساعد على العمل بكفاءة أكبر، ويحسن التكامل بين تقنيات المعلومات (IT) والتقنيات التشغيلية (OT) في قطاعات صناعية مختلفة بما في ذلك قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة والصناعات الخفيفة، اللوجستيات، المصانع، ومعالجة المياه ومياه الصرف.

وصرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "نحرص في شنايدر إلكتريك على تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية وتبنيها لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة في مختلف القطاعات. ومع تسليط الضوء على الـ EcoStruxure™ Automation Expert في السوق المصري، نقدم للقطاع الصناعي حلول التحكم الآلي الشامل، التي تسهم في تعزيز مرونة العمليات الصناعية وخفض الانبعاثات الكربونية. في شنايدر إلكتريك، نسعى لجعل صناعات المستقبل نموذجاً يحتذى به في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية الكوكب، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة تساعد على بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع."

وباستخدام لغة برمجة التحكم الآلي الشامل التي أطلقتها وطورتها منظمة Universal Automation للتغلب على تحديات الاتصال بين الأنظمة المختلفة وأجهزتها، تمكن شنايدر إلكتريك الشركات من بناء أنظمة تحكم أكثر مرونة وسهولة في الإدارة، حيث تعد من أوائل الشركات على مستوى العالم التي تعتمد لغة برمجة التحكم الآلي الشامل في حلولها ومنتجاتها، بهدف تسهيل عملية التحول الرقمي للشركات في القطاع الصناعي في ظل العديد من التحديات، حيث يقضي 75% من المديرين التنفيذيين وقتهم في معالجة قضايا تتعلق بمرونة الأجهزة وبرمجياتها، فيما يستفيد 36% فقط من الشركات في القطاع الصناعي من مزايا التحول الرقمي. كما يعتقد 85% من المديرين التنفيذيين أن الاستدامة تلعب دورًا مهمًا في تكوين سلاسل القيمة، حيث أصبحت الشركات في هذا القطاع تقدم تقارير عن تطبيق نهج الاستدامة في عملياتها التشغيلية ومنتجاتها.

وتحقق منصةEcoStruxure Automation Expert من شنايدر إلكتريك قفزة نوعية في مجال التحكم الآلي الصناعي، حيث توفر مستوى عالٍ من الأمان السيبراني والكفاءة التشغيلية، وتتكامل المنصة مع مجموعة واسعة من الأدوات والبرامج، مثل AVEVA System Platform، مما يسرع من عملية تصميم وتنفيذ المشاريع، وتتيح لكافة اللاعبين في القطاع الصناعي من العمل معاً لحل تحديات محددة في السوق، وهو ما يتسق مع جهود الدولة المصرية وإنجازاتها في تطوير القطاع، وتوطين الصناعة محلياً، لجعل مصر وجهة صناعية واستثمارية، حيث تساهم الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر حالياً، وتطلع الدولة لرفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027.

من جانبه قال محمد الحفناوي، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "يعد ال EcoStruxure Automation Expert أحدث ابتكاراتنا في مجال التحكم الآلي الشامل للقطاع الصناعي، والتي تمثل نقلة نوعية، حيث توفر لغة برمجة موحدة وشاملة تعمل بسلاسة مع مختلف الأجهزة والأنظمة، مما يمنح المصنعين المرونة والكفاءة اللازمتين لتحقيق أهدافهم. وأضاف أن الـ EcoStruxure Automation Expert يوفر حلولاً مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبفضل إمكانياتها يمكن التغلب على تعقيدات الإنتاج والبرمجه وتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتاحة، وبالتالي تعزيز أدائها وتنافسيتها، وهي تعكس التزامنا في شنايدر إلكتريك بدعم الصناعة المصرية، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة."

وتسعى شنايدر إلكتريك إلى جعل الجيل الجديد من الصناعات صديقًا للبيئة، مرنًا، وقادرًا على التكيف، ومستدامًا من خلال برمجيات متطورة تتمحور حول التحكم الآلي الشامل، حيث يساهم القطاع الصناعي عالمياً بنسبة 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذلك تواصل شنايدر إلكتريك جهودها لتحقيق هذا التحول، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة والمرونة في صناعات المستقبل.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت فعاليات "يوم الابتكار" في ترسيخ مكانتها كحدث رئيسي في مجال التحول الرقمي للقطاع الصناعي، مستهدفة تعزيز الكفاءة التشغيلية، خفض التكاليف وتقليل فترات الأعطال، فضلاً عن دعم الشركات لتحقيق أهدافها البيئية، بما في ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقد توسعت فعاليات "يوم الابتكار" عام بعد عام لتشمل أبرز المدن الصناعية في كل من الإسكندرية والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعين السخنة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو صناعة أكثر استدامة وكفاءة. وقد حققت الفعاليات السابقة دورها في جمع الأطراف المعنية بالصناعة وخلق حالة من الحوار الإيجابي وعززت من الوعي بأهمية التحول الصناعي المستدام، وتقديم أحدث الحلول التقنية التي تساعد الشركات على تحقيق أهدافها.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

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