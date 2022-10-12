· الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة المبتكرة والصديقة للبيئة تسعى لنقل العالم من الاعتماد على مصادر الطاقة المستهلكة نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة والمستدامة

· العلامة البارزة استعرضت حلولها الأكثر مبيعاً من طراز ريفر ودلتا إلى جانب ألواح الطاقة الشمسية ومجموعات الطاقة الجديدة كُلياً ومُكيّف الهواء المحمول ويڤ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت EcoFlow، المزود العالمي الأبرز لحلول الطاقة المبتكرة والصديقة للبيئة لأغراض الاستخدام المنزلي والمهني وفي الهواء الطلق، رسمياً عن إطلاق أعمالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي تستضيفه دبي.

وتواصل EcoFlow، التي تأسّست عام 2017 من قبل مجموعة من مهندسي البطاريات الذين آمنوا بحق الجميع بالوصول إلى الطاقة، التوسُّع مستندة إلى رؤيتها المتمحورة حول رسم ملامح عالم جديد ينتقل من الاعتماد على موارد الطاقة المتقادمة نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة والمستدامة. وتقود الشركة اليوم، انطلاقاً من دورها المتميز في مجال الطاقة المحمولة والمتجددة، مسيرة التطور بفضل محفظتها الرائدة في القطاع من حلول الطاقة المحمولة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية وأول منظومة منزلية ذكية في العالم.

وحظيت العلامة، التي تضم فريقاً متنوعاً من ألمع العقول الشابة الطموحة وصاحبة الرؤى العالمية، بقدر كبير من الإشادة وفازت بالعديد من الجوائز، بما فيها جائزة مجلة تايم لأفضل اختراعات لعام 2021، وجائزة ريد دوت للتصميم وجائزة المنتدى الدولي لتصميم المنتجات، فضلاً عن تحقيق الرقم القياسي لمنصة كيك ستارتر عن فئة التكنولوجيا بفضل إطلاق منتج دلتا برو وجمع ما يزيد عن 12 مليون دولار أمريكي مدعومة بأكثر من 3 آلاف مستخدم.

وتلقي التكنولوجيا الرائدة لشركة EcoFlow بظلالها الإيجابية على مختلف مفاصل القطاع، بمن فيهم الخبراء والمستهلكون على حد سواء، حيث نجحت حلول الطاقة التي تُقدمها الشركة في تعزيز مكانتها في السوق وتسجيل سرعة إعادة الشحن من صفر إلى 80% في حوالي ساعة فقط؛ والوصول إلى الشحن الكامل بأقل من ساعتين، علماً أنّ هذه الحلول قادرة على تشغيل عددٍ أكبر من المستلزمات المنزلية بالمقارنة مع المنافسين في القطاع ضمن فئة القدرة ذاتها.

ومن جانب آخر، يقوم نظام إدارة البطارية الذكي من EcoFlow بقياس الجهد والتيار والحرارة بدقة في الوقت الفعلي، فضلاً عن تحديد حالة البطارية لضمان أفضل مستويات الأداء بالاعتماد على الخوارزميات الذكية. كما تسمح خاصية وحدة الطاقة النموذجية القابلة للتوسّع، للمستخدمين بتخصيص بطارية إضافية اختيارية تتناسب مع احتياجاتهم من ضمن طرازات ريفر وريفر برو ودلتا ماكس ودلتا برو.

وتعتزم EcoFlow دخول المنطقة بعدد من المنتجات، بما فيها سلسلة EcoFlow ريفر، والتي تشمل وحدات الطاقة المحمولة والمخصصة لأغراض المغامرات الخارجية والمصممة لأنشطة التخييم والسفر بالكرفانات وغيرها من الفعاليات في الهواء الطلق؛ وسلسلة EcoFlow دلتا التي تُقدم أكثر وحدات الطاقة المحمولة موثوقية لأغراض الطاقة الاحتياطية المنزلية وحلول العيش المستقلة عن الشبكة

الكهربائية الرئيسية. وإلى جانب ذلك، يحظى العملاء في المنطقة بفرصة شراء العديد من مستلزمات وأجهزة منظومة منتجات EcoFlow، والتي تُشكل مع وحدات الطاقة المحمولة من EcoFlow دارة طاقة متكاملة تُغطي خدمات توليد الكهرباء وتخزينها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد الشاويش، المدير العام لشركة EcoFlow في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا ما لمسناه من انطباعات إيجابية مبدئية بعد الإعلان عن توسيع أنشطتنا نحو المنطقة. وتسعى EcoFlow لإحداث الفارق المنشود في عالم الطاقة المحمولة والمستدامة والمتجددة، ونأمل من خلال دخولنا إلى هذه السوق أن نساهم في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها البيئية 2030 ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. كما نهدف على المدى المنظور إلى منح عملائنا فرصة الحصول على وحدات الطاقة المحمولة المتقدمة، لا سيما مع اقتراب الأشهر الأكثر برودة والمناسبة لتجارب التخييم والرحلات الشاطئية وغيرها من الأنشطة في الهواء الطلق".

وتفخر EcoFlow، إلى جانب محفظتها الرائدة من حلول موارد الطاقة المستدامة، بدورها في رد الجميل للمجتمعات، لا سيما تلك التي تحتاج إلى الدعم. فقد تبرعت الشركة خلال أزمة كوفيد-19 في ووهان عام 2020 بـ 1,004 وحدة طاقة محمولة لمشافي ووهان الميدانية لدعم تشغيل المعدات الطبية الحيوية. وعلى خلفية العاصفة الثلجية التي ضربت تكساس وأسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق، تبرّعت الشركة بجميع وحدات الطاقة المحمولة في مستودعاتها في تكساس لصالح بنك الطعام في هيوستن لدعم المجتمعات المحلية.

وانضمت EcoFlow في مارس 2021 إلى "خطة مليون فوريست"، حملة التشجير طويلة الأمد الرامية إلى مكافحة التصحُّر في منغوليا الداخلية، حيث تبرّعت بشتلة لدعم جهود التشجير في صحراء تنغر باسم كُل مستخدم اشترى إحدى وحدات الطاقة المحمولة من الشركة. وغرست EcoFlow بحلول نهاية عام 2021 ما يزيد عن 10 آلاف شجرة.

يُمكن شراء منتجات EcoFlow الآن في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال الموقع الإلكتروني: amazon.ae أو شخصياً لدى شرف دي جي ومركز تايمز سكوير دبي ودبي مول.

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لمحة حول EcoFlow

تأسّست EcoFlow، الشركة الرائدة في قطاع حلول الطاقة الصديقة للبيئة، عام 2017 لتوفير راحة البال للمستهلكين في أكثر من 100 سوق من خلال وحدات دلتا وريفر المحمولة للطاقة ومستلزماتها المتنوعة. وتتمثل رسالة EcoFlow في إعادة صياغة سُبل توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها من خلال ابتكار الحلول الإبداعية والصديقة للبيئة.