أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على تمويل بقيمة 600 مليون جنيه (ما يعادل 10.7 مليون يورو) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر. وتؤكد هذه الشراكة على الثقة الكبيرة لأبرز المؤسسات المالية العالمية في الإمكانات الواعدة التي تنفرد بها ڤاليو.

وسوف يتيح هذا التمويل للأسر في جميع أنحاء مصر شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وحلول الطاقة الشمسية، وغيرها من حلول التكنولوجيا الخضراء، وذلك من خلال شروط تمويل مرنة وميسرة، مما يساهم في خفض تكاليف الطاقة وتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات ترشيد الطاقة. ومن خلال المنصة الرقمية لشركة ڤاليو وشبكة شركائها من التجار، يساهم المشروع في توجيه الاستثمارات المرتبطة بحلول حماية المناخ إلى مستوى الأسر، ليتسع بذلك نطاق التمويل الأخضر متجاوزًا الشركات ليشمل الأفراد.

سيدعم هذا التمويل ڤاليو في تطوير منتجات مخصصة للتمويل الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز آليات تحديد واقتناص الفرص الاستثمارية المرتبطة بذلك، بهدف بناء محفظة تمويل خضراء قوية في قطاع التجزئة. ومن خلال تعزيز قطاع التمويل الاستهلاكي وتحفيز الطلب على التكنولوجيات الموفرة للطاقة والمتجددة، يسهم المشروع في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد أكثر استدامة ومرونة ومنخفض الكربون. جديرٌ بالذكر أن مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنذ عام 2012، استثمر البنك أكثر من 14.6 مليار يورو في أكثر من 225 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) باعتبارها تعكس ثقة البنك في قدرة ڤاليو على دفع عجلة نمو التمويل الأخضر الميسر في مصر. وأشار رياض إلى أن دمج حلول التمويل الأخضر المتخصصة ضمن منصة ڤاليو، سيثمر عن تمكين العملاء من اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة دون تحمل أعباء التكلفة بأيسر الحلول المرنة. وأضاف رياض أن هذه الخطوة ستعزز التزام ڤاليو ببناء قاعدة تمويل متنوعة ومرنة تدعم النمو طويل الأجل، وتساهم في الوقت ذاته في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأكد رياض أن ثمار هذه الشراكة لا تقتصر على توفير رأس المال فحسب؛ بل تعد بمثابة شهادة قوية على كفاءة أنظمة التقييم الائتماني المتطورة لدى ڤاليو، وتميزها بشفافية ممارسات الحوكمة، ودقة العمليات التشغيلية التي ترقى للمعايير العالمية.

ويعد اختيار ڤاليو لقيادة التحول الأخضر في مصر على مستوى الأسر، شهادة واضحة على إدراك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للقدرة الفريدة التي تحظى بها الشركة لتوسيع نطاق الحلول المستدامة، مثل الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الموفرة للطاقة. كما يسلط هذا الاستثمار الضوء على مدى نضج قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، والدور المحوري لشركة ڤاليو كمنظومة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية تواصل ڤاليو إحداث تحول جذري في كيفية حصول العملاء على التمويل الأخضر، مع ضمان الشفافية والمرونة في كل خطوة.

عن شركة «ڤاليو»

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,000 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» (والتي تشمل صندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE) و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

ومؤخرًا، أطلقت «ڤاليو» خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني (CBJ)، لتقدم للمستهلكين حلول تمويل ميسرة ومبتكرة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

-انتهى-

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