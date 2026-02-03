دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة English Biscuit Manufacturers (EBM)، إحدى أكبر شركات تصنيع البسكويت والكعك في باكستان، عن استراتيجية توسعية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي بارز في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مستعرضةً خلال مشاركتها في معرض جلفود 2026 فرص النمو الكبيرة المتاحة في أسواق دول الخليج.

وخلال الحدث، شاركت الدكتورة زيلاف منير، المديرة العامة والرئيسة التنفيذية لشركة EBM ورئيسة مجلس الأعمال الباكستاني، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع، برؤى معمقة حول المشهد الديموغرافي في باكستان وما يحمله من فرص استثمارية واعدة. كما سلطت الضوء على خطط الشركة للتوسع الدولي، والتحولات في سلوك وتطلعات المستهلكين، إضافة إلى الأهمية المتزايدة لمعايير التصنيع المتقدمة كركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.

وفي حلقة نقاش بعنوان "أسواق النمو الرائدة: أين يُنفق المليار القادم؟"، سلطت الدكتورة زيلاف منير الضوء على نهج شركة EBM في تحقيق التوازن بين الجودة والنوعية والأسعار المقبولة في الأسواق الناشئة والثقة بالمنتج، ودور التحضر السريع في إعادة تشكيل أنماط الاستهلاك.

وأوضحت الدكتورة زيلاف منير أن المستهلكين في الأسواق سريعة النمو لا ينظرون إلى السعر فقط، بل يبحثون عن منتجات آمنة وموثوقة وذات قيمة حقيقية، لافتة إلى أن دور الشركة يتمثل بتوقع هذه الاحتياجات وتقديم حلول تلبي متطلبات المستهلك، بدلًا من السعي وراء التكلفة الأقل. وأضافت: "يشكل معرض جلفود منصة مثالية للتواصل والتعاون مع قادة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في العالم، في بيئة تحتضن الابتكار والنمو، كما أنه يمنح الشركة فرصة للتحدث عن كيفية تحقيق التوازن بين الجودة والثقة وسهولة الوصول إلى 32 سوقًا دوليًا. مشاركتنا في المعرض تمكننا من إبراز ابتكاراتنا المتمحورة حول المستهلكين، وقدرتنا على التنفيذ الدقيق واعتماد معايير التصنيع التي تتناسب مع الواقع السكاني الجديد، إلى جانب تعزيز الشراكات في جميع أنحاء المنطقة".

وتحدثت الدكتورة منير عن باكستان كنموذج، موضحة أن نسبة سكان المدن في البلاد تقترب من 40% وهي في ارتفاع مستمر، مما يخلق قاعدة استهلاكية تتجاوز 90 مليون نسمة بأذواق وتطلعات متنوعة. وأكدت أنه رغم العمل في أحد أكثر أسواق جنوب آسيا تنافسية وحساسية من ناحية الأسعار، إلا أن شركة EBM تعتبر الالتزام بمعايير التصنيع العالمية وسلامة الغذاء أمراً غير قابل للمساومة، وتستفيد من المصادر والإنتاج المحليين لضمان الجودة واتساق العمليات. وأضافت أن القاعدة السكانية الشابة الكبيرة في باكستان تمثل فرصة مثالية لها لتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق النامية من خلال شركات محلية راسخة.

كما تطرقت الدكتورة منير إلى استراتيجية EBM القائمة على إطار قيم وواضح يمكّن المستهلكين من اتخاذ خيارات مدروسة وفق الحاجة والمناسبة والتفضيل، مشيرة إلى أن توفير المنتجات بأسعار مقبولة في الأسواق النامية يكون أكثر فاعلية عبر هيكلة محفظة المنتجات لا من خلال استراتيجيات التسعير، مما يمكن العلامات التجارية من تلبية احتياجات استهلاكية متنوعة في المدن ذات الكثافة السكانية. ويشكل هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي، مما يمكّنها من إدخال علامات تجارية باكستانية المنشأ إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على المستوى ذاته من الجودة والتنفيذ وثقة المستهلك.

وفي إطار استعراض ابتكار EBM المرتكز على المستهلك، قدمت الدكتورة منير أمثلة من محفظة منتجات الشركة، من ضمنها طرح منتج جديد للكعك بحصص فردية تحت علامة Sooper التجارية، وهي فئة استهلاكية جديدة تلبي الاحتياجات اليومية بأسعار مناسبة للجميع. كما أشادت بمنتج Smile Donut من EBM كمثال على استجابة المستهلكين الإيجابية حين تكون عناصر التميّز والقيمة واضحة، مجدد تأكيدها على التزام الشركة بنهج "المستهلك أولًا" عند تصميم وتطوير المنتجات.

واستعرضت شركة EBM ضمن فعاليات معرض جلفود خططها للتوسع العالمي، بما في ذلك الإطلاق الأخير لمنتج "بايبرز جولد" Piper’s Gold، العلامة التجارية الجديدة الفاخرة. ويعكس هذا المنتج الجديد التزام EBM بالجودة العالية والتغليف الراقي والتجربة الحسية المتميزة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإرث العريق للشركة القائم على الجودة والمصداقية. ومع استمرار EBM في توسيع نطاق أعمالها وشراكاتها وقدراتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تواصل التركيز بشكل كبير على صادرات باكستان من الأغذية ذات القيمة المضافة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز اقتصاد البلاد. واعتبرت الدكتورة منير أن أوجه التشابه في المذاق والقوام وتفضيلات المستهلكين بين باكستان ودول الخليج هو الدافع الرئيسي وراء خطة EBM للتوسع الإقليمي.

وقد أتاح المعرض، الذي أقيم في دبي، مركز الابتكار والتجارة العالمية، فرصة مثالية لشركة EBM لاستعراض مكانتها الريادية عالميًا في مجالات النمو المسؤول والتصنيع القائم على الجودة ومستقبل الاستهلاك. ومن خلال التنفيذ الدقيق، والامتثال للمعايير العالمية، والفهم العميق للأسواق المحلية، تواصل شركة EBM البحث عن الفرص الواعدة في السوق، وإبراز أهمية الابتكار والرؤية لتمكين الشركات من التوسع الدولي بنجاح.

نبذة عن شركة EBM

تُعد شركة English Biscuit Manufacturers (EBM) واحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة المنتجات المخبوزة في باكستان، حيث تأسست عام 1966 ونجحت منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانتها كاسم موثوق في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات تحت علامتها الشهيرة «بيك فريانز»، مع التزام راسخ بالجودة والابتكار وتطوير المنتجات بما يلبي تطلعات المستهلكين.

-انتهى-

#بياناتشركات