ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 مليار جنيه في مشروع كارنيليا بالعين السخنة

القاهرة: أعلنت شركة "أچنا للتنمية العمرانية" عن إطلاق مشروعها الجديد "Eastville" في التجمع الخامس، على مساحة 20 فداناً باستثمار قدره 5 مليار جنيه، وقد أبرمت شركة أچنا للتنمية العمرانية شراكة استراتيجية مع كل من الدكتور أحمد يوسف العربي، المدير التنفيذي لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقاري، والدكتور عمر عقيل، رئيس مجلس إدارة شركة Azure، والأستاذ محمد المسرى، رئيس مجلس إدارة شركة Frontline، وذلك لتسريع وتيرة العمل في المشروع، وهو ما يعكس التزام شركة "أچنا للتنمية العمرانية" بتقديم منتجات عقارية مبتكرة وعالية الجودة، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتسق مع رؤية مصر 2030.

ويعد مشروع "Eastville" إضافة هامة ومميزة لمنطقة التجمع الخامس، ومن خلاله تهدف أچنا للتنمية العمرانية لتقديم مجتمع عمراني ينبض بالحياة ويحقق القيمة لسكانه، ويسهم في تنمية المنطقة المحيطة، حيث يتميز المشروع بتقديم مرافق متعددة وخدمات شاملة، بتصميمات عصرية تضفي طابعًا حضريًا مميزًا، ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة تتراوح مساحتها من 190 مترًا إلى 290 مترًا مربعًا، ويتمتع بموقعه الاستراتيجي وسط بحيرات متعددة، ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات بحلول عام 2028.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أچنا للتنمية العمرانية، قائلاً: "ملتزمون بتقديم رؤى مبتكرة للسوق العقاري المصري من خلال تطوير مشاريع عقارية متكاملة وعالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يعزز من مكانة الشركة في القطاع العقاري".

وأضاف شلبي: "في إطار استراتيجيتنا التوسعية، يسعدنا اليوم إطلاق مشروع "Eastville" بالتجمع الخامس، والذي يمثل إضافة جديدة ومحورية لمحفظتنا العقارية، بجانب مشروع " كارنيليا" في العين السخنة، باستثمارات بقيمة 10 مليار جنيه، يدعمنا في ذلك ثقة عملائنا في اسم شركة أچنا للتنمية العمرانية".

وتسعى شركة "أچنا للتنمية العمرانية" إلى تحقيق نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، من خلال تقديم رؤى مبتكرة تتماشى مع تطلعات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، فمنذ تأسيسها في 2019، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري، بفضل استراتيجيتها التي تجمع بين الابتكار والجودة العالية، حيث تعتمد الشركة على دراسة دقيقة لاحتياجات السوق، واهتمامات العملاء لتقديم مشاريع سكنية متكاملة تلبي معايير جودة الحياة العصرية.

وتركز الشركة في تنفيذ مشاريعها على اختيار مواقع استراتيجية، وتصاميم معمارية مبتكرة تضمن استغلال المساحات بشكل مثالي وتواكب أحدث الاتجاهات في التصميم. ومن أبرز مشاريعها " كارنيليا" في العين السخنة، الذي يعد نموذجًا للابتكار والجودة في المشاريع السياحية، حيث يعكسان معًا مدى التزام الشركة بتقديم تجارب سكنية مريحة وملهمة تواكب تطلعات العملاء، مما يعزز مكانتها في السوق المصري، ويسهم في تعزيز الفرص المستقبلية للنمو والتوسع.

واستعرضت الشركة أبرز مستجدات مشروع "كارنيليا" بالعين السخنة، على مساحة 100 فدان، والذي يقع على ارتفاع 160 مترًا فوق سطح الأرض، ويضم 1,800 وحدة كاملة التشطيب، تتراوح مساحاتها من 55 إلى 265 مترًا مربعًا، تتمتع جميعها بإطلالات بحرية، حيث تم تنفيذ نحو 60% من مباني المرحلة الأولى، كما يتضمن المشروع مرافق ترفيهية متميزة مثل حمامات سباحة بمساحة 9,000 متر مربع ومساحات مائية اصطناعية بمساحة 12,000 متر مربع، إلى جانب 4 كلوب هاوس، مع مساحات خضراء شايعة تبلغ 83% من مساحة المشروع، ومن المقرر بدء تسليم المشروع في 2026.

نبذة عن أچنا للتنمية العمرانية:

أچنا للتنمية العمرانية هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 2019، تحت إدارة مجموعة من المساهمين ذوي خبرة تمتد لأكثر من 20 عام. تمتلك أچنا للتنمية العمرانية محفظة أعمال بقيمة 30 مليار جنيه، تشمل مجموعة من المشروعات الرائدة في السوق المصري. تعمل أچنا للتنمية العمرانية على تطوير المفهوم التقليدي للسكن المتكامل من خلال التزامها بتطوير منتجات عقارية مبتكرة وعالية الجودة، والتي تعكس خبرات إدارتها في مجال التطوير العقاري. تسعى شركة أچنا للتنمية العمرانية لتقديم منتجات عقارية متنوعة تعكس الفخامة والراحة بتصميمات عصرية، من خلال مشروع"كارنيليا" بالعين السخنة ومشروع "Eastville" في القاهرة الجديدة.

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