يوفر المركز اتصالًا سلسًا بشبكة SWIFT ، وعمليات سحابية متقدمة، ويمتثل باللوائح المحلية للمملكة والمعايير العالمية مثل ISO 20022 و SWIFT CSP .

، وعمليات سحابية متقدمة، ويمتثل باللوائح المحلية للمملكة والمعايير العالمية مثل و . يدعم المؤسسات في تحقيق الامتثال التنظيمي، التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ضمن رؤية السعودية 2030.

الرياض: أعلنت شركة Eastnets، المزود العالمي الرائد لخدمات وحلول الدفع والامتثال في قطاع الخدمات المالية، عن إطلاق مركز خدمة سويفت في المملكة العربية السعودية. ويهدف المركز إلى تزويد المؤسسات بحلول آمنة وقابلة للتوسع والتطوير والامتثال للقوانين المعمول بها، حيث يوفر اتصالاً سلساً بنظام سويفت وعمليات مدعومة بالخدمات السحابية، مع الالتزام باللوائح المحلية والعالمية مثل آيزو 20022 وبرنامج SWIFT CSP، فضلاً عن قوانين سيادة وخصوصية البيانات المطبقة في المملكة.

وتسهم هذه الخطوة الهامة في تعزيز النمو الإقليمي لشركة Eastnets، إذ توفر أدوات تتيح للمؤسسات في المملكة ترسيخ علاقاتها مع الأسواق الدولية والشركات الرائدة في القطاع. ويكون بذلك مركز خدمة Eastnets في المملكة ثالث المكاتب في شبكة Eastnets العالمية المتنامية.

ويشهد القطاع المالي في المملكة تحولاً سريعاً بالتزامن مع انفتاح اقتصادها على العالم، مما يمثل ركناً أساسياً من مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويهدف مركز خدمات Eastnetsإلى تمكين المؤسسات المالية من جميع الأحجام من تحديث عملياتها، التعامل مع التحديات التنظيمية المتزايدة، وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية. ويسعى المركز إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لجميع المؤسسات، بدءاً من تزويد المؤسسات الصغيرة بإمكانات فعالة من حيث التكلفة لقابلية التوسع والتطوير، ووصولاً إلى تعزيز قدرة البنوك الكبيرة على ترسيخ الترابط العالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ضياء عناب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Eastnets: "تدأب المملكة العربية السعودية على تحقيق انفتاح قطاعها المالي على العالم انسجاماً مع رؤية السعودية 2030، مما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى مركز مالي عالمي. ويسرنا تقديم الدعم للمؤسسات السعودية في هذه المرحلة كثيرة التحولات والتغيرات. كما يهدف مركز خدمة سويفت إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالمملكة، مما يتيح للمؤسسات مواكبة المعايير العالمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء اتصالات آمنة مع الأسواق الدولية".

وفيما يلي أبرز مزايا مركز خدمة سويفت في المملكة:

يتمحور هدف مركز خدمات Eastnets في المملكة حول تلبية الاحتياجات الخاصة للمؤسسات في السعودية، حيث يوفر أدوات داعمة لأهداف التطوير والترابط العالمي:

خاصية Seamless SWIFT Connectivity : تتيح إمكانية إرسال رسائل مدفوعات عالمية تتسم بالأمان والكفاءة، مما يضمن إجراء العمليات الدولية بمنتهى السلاسة.

: تتيح إمكانية إرسال رسائل مدفوعات عالمية تتسم بالأمان والكفاءة، مما يضمن إجراء العمليات الدولية بمنتهى السلاسة. Scalable Cloud Operations : تعتمد على سحابة جوجل كلاود، وتوفر مستويات غير مسبوقة من حيث الموثوقية والقدرة على الاستمرارية، فضلاً عن توفير المرونة اللازمة لمواكبة الاحتياجات المؤسسية.

: تعتمد على سحابة جوجل كلاود، وتوفر مستويات غير مسبوقة من حيث الموثوقية والقدرة على الاستمرارية، فضلاً عن توفير المرونة اللازمة لمواكبة الاحتياجات المؤسسية. الانسجام مع اللوائح التنظيمية: يهدف المركز إلى الامتثال لقوانين سيادة البيانات وخصوصيتها في المملكة، والتوافق مع المعايير العالمية مثل برنامج SWIFT CSP ومعيار آيزو 20022، لتحقيق الأمان والاستمرارية التشغيلية.

مركز مدعوم بالخبرات والشراكات

يحظى مركز خدمة Eastnets في المملكة بدعمٍ من الخبرات الواسعة والشراكات الراسخة التي تتمتع بها شركة Eastnets، مما يضمن أعلى درجات الموثوقية وإتاحة الفرصة للمؤسسات التجارية السعودية من أجل الوصول إلى المجتمع المالي العالمي. تشمل العناصر الرئيسية ما يلي:

الشراكات مع نظام سويفت: تعزيز التراسل والاتصال الآمن باعتبارهما جزءاً من منظومة سويفت العالمية، فمركز خدمة Eastnets في المملكة حاصل على اعتماد سويفت.

في المملكة حاصل على اعتماد سويفت. التعاون مع المؤسسات المحلية ومزودي الخدمات التقنية: التعاون عن كثب مع شركاء سعوديين موثوقين بهدف ضمان التكامل السلس مع البنية التحتية المتطورة في المملكة. وتساهم هذه الشراكات في توفير خبرات محلية لتلبية الاحتياجات الفريدة للسوق السعودية، مما يعزز الثقة والتميز التشغيلي.

توفير خدمات المساعدة بلغات متعددة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع: تأمين الدعم المستمر والتوعية الملائمة لمختلف الثقافات بلغات متعددة لمعالجة المتطلبات التشغيلية وضمان سهولة الاستخدام لجميع المؤسسات.

ويوفر مركز خدمة Eastnets في المملكة الأدوات الأساسية القادرة على ضمان النمو والازدهار للمؤسسات في المملكة، والمحافظة على تنافسيتها وانسجامها مع رؤية السعودية 2030، وذلك بالتزامن مع تنامي ريادة المملكة لمشهد الابتكار العالمي.

Eastnets

Eastnets هي مزود عالمي رائد لحلول الدفع والامتثال في قطاع الخدمات المالية. وتستند الشركة إلى خبراتها الواسعة وتقنياتها المبتكرة لتوفير إمكانية المشاركة الآمنة والموثوقة في الاقتصاد المالي العالمي لأكثر من 800 مؤسسة مالية على مستوى العالم، بما في ذلك 15 من أفضل 50 مصرفاً و22 مصرفاً مركزياً في مختلف أنحاء العالم. وتعمل الشركة منذ أكثر من 40 عاماً على ضمان أعلى مستويات الأمان ومكافحة الجرائم المالية، من خلال توفير خدمات مميزة تساعد شركاءها على إدارة المخاطر، وتشمل التحقق من العقوبات ومراقبة المعاملات والتحليل وإصدار التقارير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودعم العملاء.

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