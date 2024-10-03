التعاون يعزز الأمن المالي في المملكة وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي.

المسؤولون التنفيذيون من الشركتين يؤكدون على الدور المحوري للشراكة في تعزيز المرونة المالية ودفع عجلة الابتكار.

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة جيل، الذراع المتخصص في مجال الابتكار والتطوير الرقمي لبنك الرياض، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Eastnets، المزود العالمي الرائد لحلول مكافحة الجرائم المالية. وتزود Eastnets بموجب هذه الاتفاقية منصة جيل السحابية بحلولها المتقدمة للحماية من الجرائم المالية، مما يعزز مستويات الأمن والموثوقية في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

وتتماشى هذه الشراكة مع جهود التحول الرقمي الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030، وتركز على التقدم التكنولوجي وتسهم في تطوير البنية التحتية المالية في المملكة. وتسعى هذه الاتفاقية، مستفيدة من الخبرة العميقة لشركة Eastnets، إلى مواصلة التزام الطرفين بتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة والتصدي للتحديات الناشئة.

وأبدت الشركتان حماساً كبيراً تجاه النتائج المتوقعة لهذا التعاون خلال حفل التوقيع الذي استضافته شركة جيل في مقرها الرئيسي بالرياض. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عامر راجخان، المدير التنفيذي لشركة جيل: "تمثل هذه مذكرة التفاهم خطوةً مهمة في مسيرتنا نحو تطوير منصتنا المفتوحة. من خلال شراكتنا مع Eastnets، نسعى إلى تعزيز منصتنا الرقمية بقدرات متطورة لمكافحة الاحتيال، وذلك تماشياً مع التزامنا بتوفير حلول آمنة ومبتكرة تضمن أقصى قدر من الأمان لعملائنا."

ومن جانبه، قال محمد العوامي، المدير الإقليمي لشركة Eastnets: "يسرنا التعاون مع شركة جيل في هذه المبادرة الهامة والطموحة. ونتطلع إلى توحيد جهودنا وخبراتنا لنسهم بشكل فعال في ضمان استمرارية مرونة قطاع الخدمات المالية في المملكة وقدرته على مواجهة التهديد العالمي المتزايد للجرائم المالية، إلى جانب تعزيز الأمن والنمو الاقتصادي على المدى الطويل في المنطقة".

وتُمثل مذكرة التفاهم بداية مرحلة من التعاون الوثيق بين شركتي جيل وEastnets، وتهدف إلى دمج حلول Eastnets بسلاسة ضمن منصة جيل السحابية.

ويسهم التعاون بين شركتي جيل وEastnets في تعزيز قدرتهما على تقديم حلول أمنية مخصصة لتلبية المتطلبات الفريدة لقطاع الخدمات المالية في المملكة.

لمحة حول Eastnets

Eastnets هي مزود عالمي رائد لحلول الدفع والامتثال في قطاع الخدمات المالية. وتستند الشركة إلى خبراتها الواسعة وتقنياتها المبتكرة لتوفير إمكانية المشاركة الآمنة والموثوقة في الاقتصاد المالي العالمي لأكثر من 800 مؤسسة مالية على مستوى العالم، بما في ذلك 15 من أفضل 50 مصرفاً و22 مصرفاً مركزياً في مختلف أنحاء العالم. وتعمل الشركة منذ أكثر من 40 عاماً على ضمان أعلى مستويات الأمان ومكافحة الجرائم المالية، من خلال توفير خدمات مميزة تساعد شركاءها على إدارة المخاطر، وتشمل التحقق من العقوبات ومراقبة المعاملات والتحليل وإصدار التقارير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودعم العملاء.

لمحة عن جيل

شركة جيل هي الذراع المتخصص في مجال الابتكار والتطوير الرقمي لبنك الرياض، وتهدف إلى لعب دور رائد في مجال التقدم التكنولوجي وتوفير حلول متطورة تساهم في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا. وتقود الشركة جهود الابتكار في مجال التكنولوجيا السحابية في القطاع المالي، مع التركيز على الارتقاء بتجربة العملاء الرقمية.

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