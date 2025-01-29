الخدمة المُدارة بالكامل تضمن أمان المراسلات المالية واستمرارية العمليات والامتثال لنظام سويفت.

الخدمة تحظى بدعم البنية التحتية لمنصة Amazon Web Services بما يضمن مستويات معززة من الأمان والمرونة وقابلية التطوير.

بما يضمن مستويات معززة من الأمان والمرونة وقابلية التطوير. نموذج التسعير المرن والقائم على نظام الاشتراك مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات.

أعلنت شركة Eastnets، المزود العالمي الرائد لحلول الامتثال والمدفوعات، عن إطلاق خدمة سويفت المُدارة على منصة Amazon Web Services، والتي تعالج التحديات الأساسية في جوانب الامتثال التنظيمي والتعقيدات التشغيلية ومخاطر الأمن السيبراني، وتتيح للمؤسسات بديلاً آمناً وقابلاً للتطوير وفعالاً من حيث التكلفة عن التدابير الداخلية لإدارة نظام سويفت.

وتتطلب تدابير إدارة نظام سويفت داخلياً في غالب الأحيان قدراً كبيراً من الموارد والاستثمارات في البنية التحتية والخبرات المخصصة. ويعمل حل Eastnets القائم على السحابة على تبسيط هذه المتطلبات من خلال التكامل بسلاسة مع الأنظمة القائمة وتوفير وصول آمن إلى قدرات نظام سويفت الرئيسية، بما فيها Swift Alliance Access و SWIFT Alliance Gateway و SWIFT API integration، والتي تتم استضافتها جميعاً على البنية التحتية لمنصة Amazon Web Services.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنس جابر، مدير المجموعة لشؤون الخدمات السحابية وأمن المعلومات لدى Eastnets: "نسعى من خلال الإطلاق العالمي لهذه الخدمة إلى تمكين المؤسسات المالية من استبدال تدابير إدارة نظام سويفت المعقدة والتي تتطلب الكثير من الموارد بحلٍ سلس وآمن وفعال من حيث التكلفة. كما توفر هذه الخدمة مزايا المرونة والامتثال وقابلية التطوير التي تحتاجها المؤسسات للحفاظ على قدرتها التنافسية في المنظومة المالية المتطورة".

وتشمل المزايا الرئيسية لخدمة سويفت المُدارة:

خدمة سويفت شاملة ومُدارة بالكامل بما فيها إمكانية الوصول إلى Swift Alliance Access ، و SWIFT Alliance Gateway ، و SWIFT API integration ، وترجمة الوثائق المالية وفق معيار إيزو 20022، وخاصية الأرشفة الآمنة للمراسلات.

، و ، و ، وترجمة الوثائق المالية وفق معيار إيزو 20022، وخاصية الأرشفة الآمنة للمراسلات. مركز مدفوعات متكامل لأغراض المعالجة المتقدمة وأتمتة سير العمل وترجمة الوثائق المالية وفق معيار إيزو 20022 ورصد التكرارات ومتابعة التعاملات ومنع الاحتيال.

نموذج تسعير مرن قائم على نظام الاشتراك ومصصم بما يتناسب مع مدة العقد وطبيعة استخدامه، مما يتيح للمؤسسات المالية إمكانية التطوير والتنبؤ بالتكاليف.

تستوفي الخدمة متطلبات برنامج سويفت لأمن العملاء بفضل مزايا المراقبة المستمرة والتحديثات الأمنية المنتظمة وتدابير المصادقة الصارمة.

يعتمد الحل على البنية التحتية لمنصة Amazon Web Services وما تتمتع به من مزايا تجاوز الأعطال والتعافي من الكوارث تلقائياً بما يضمن استمرارية العمليات حتى أثناء تعطل النظام.

تشكل خدمة سويفت المُدارة الحل الأمثل للبنوك والاتحادات الائتمانية وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الرائدة في مجال الامتثال، لا سيما تلك التي تحتاج لحلول موثوقة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة للاتصال بنظام سويفت.

يستند الحل الرائد على الخبرات الراسخة لشركة Eastnets في مجال تشغيل مكاتب الخدمات المعتمدة في دولة الإمارات والأمريكيتين، مما يضمن تطوير العمليات وسلامتها على مستوى العالم.

Eastnets

Eastnets هي مزود عالمي رائد لحلول الدفع والامتثال في قطاع الخدمات المالية. وتستند الشركة إلى خبراتها الواسعة وتقنياتها المبتكرة لتوفير إمكانية المشاركة الآمنة والموثوقة في الاقتصاد المالي العالمي لأكثر من 800 مؤسسة مالية على مستوى العالم، بما في ذلك 15 من أفضل 50 مصرفاً و22 مصرفاً مركزياً في مختلف أنحاء العالم. وتعمل الشركة منذ أكثر من 40 عاماً على ضمان أعلى مستويات الأمان ومكافحة الجرائم المالية، من خلال توفير خدمات مميزة تساعد شركاءها على إدارة المخاطر، وتشمل التحقق من العقوبات ومراقبة المعاملات والتحليل وإصدار التقارير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودعم العملاء.

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