دبي، الإمارات العربية المتحدة، تفخر مجموعة Eastern Region Group (ERG)، وهي شركة رائدة للاستشارات التجارية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أن تعلن عن التسجيل الناجح لعلامتها التجارية، ما يمثّل مرحلة هامة في خطة التوسع الاستراتيجي التي تنفّذها الشركة. ومع هذا الانجاز، أصبحت ERG جاهزة للتعاون الدولي، وتستعد لإطلاق نموذج الامتياز التجاري الخاص بها، الذي من شأنه أن يزود الشركاء العالميين بفرص فريدة من نوعها.

تُعد Eastern Region Group (ERG) شركة رائدة للاستشارات التجارية، متخصصة في تقديم حلول مبتكرة وتوجيهات استراتيجية لصالح رواد الأعمال والشركات والأفراد من أصحاب الثروات على مستوى العالم. وتشمل باقة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة تسجيل الشركات، ونقل الأعمال، والاستشارات المؤسسية وإدارة الثروات، وغيرها من الخدمات الأساسية. وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي استقطاب الشركات والمستثمرين بفضل بيئها الاقتصادية المواتية، تحافظERG على مكانتها الرائدة، لمساعدة العملاء على تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في هذا السوق الديناميكي.

ولا يقتصر التسجيل الرسمي لعلامةERG التجارية على ترسيخ وتعزيز هوية العلامة التجارية للشركة فحسب، إنما يؤكد أيضاً على استعدادها لإطلاق نموذج أعمالها المثبت على نطاق أوسع يتخطى الحدود. وقد تمّ تصميم نموذج عقد الامتياز الذي تطوّره ERG لتمكين العملاء وتزويدهم بالمعرفة والأدوات والدعم الضروري لتكرار نجاحERG في أسواق جديدة. وتهدف استراتيجية التوسع هذه إلى إنشاء شبكة عالمية من شركات الاستشارات التجارية التي تشارك التزام ERG بالتميز وتقديم الحلول التي تركز على العملاء.

توفر الشراكة مع ERG مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى علامة تجارية راسخة، والتدريب الشامل والدعم المتواصل، فضلاً عن حافظة متكاملة من الخدمات الاستشارية التي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة للأسواق المتنوعة. وبفضل توجيهات شركة ERG، ستكتسب شركات الامتياز الأدوات والخبرات اللازمة للتعامل مع تعقيدات الأعمال الدولية وتقديم خدمات استشارية رفيعة المستوى تسمح بتحفيز النمو والنجاح.

ومع دخول ERG هذا الفصل الجديد في رحلتها التوسّعية، تبقى الشركة ملتزمة ببناء علاقات قوية ومفيدة للجميع مع شركائها. وبفضل التعاون الدولي وتوسيع نموذج الامتياز الخاص بها، تستعد مجموعة Eastern Region Group (ERG) لتعزيز حضورها الدولي، ومواصلة تمكين عملائها من تحقيق أهداهم التجارية. ولا تقتصر هذه الخطوة على ترسيخ مكانة ERG في السوق العالمي فحسب، إنما تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للابتكار والتعاون.

بفضل أسسها المتينة واعتمادها هذا النهج التطلعي، تؤمن ERG بشكل راسخ بأن هذا التوسع سيُفضي إلى نجاح دائم ويسمح بخلق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا