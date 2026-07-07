تمثل أطر التعاون هذه خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتسويق حلول الروبوتات إقليمياً، بما يربط محفظة فاراداي فيوتشر العالمية لروبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد بالأسواق المحلية، وقنوات النشر والتوزيع، والموارد المؤسسية، وشركاء المنظومة على المدى الطويل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FFAI) («فاراداي فيوتشر» أو «FF» أو «الشركة»)، وهي شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا ومتخصصة في تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي المتجسد (Embodied AI - EAI)، عن إحراز تقدم جديد في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تسريع تسويق حلول روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر إرساء أطر تعاون استراتيجية وبناء منظومة شراكات إقليمية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتواصل شركة Faraday Future Mobility Trading L.L.C.، التي تمثل المركز الإقليمي لأعمال فاراداي فيوتشر في دولة الإمارات والمتخصص في حلول التنقل الذكي ومنتجات الروبوتات الموجهة لأسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، العمل على ترسيخ قاعدة أعمال قوية تدعم توسع الشركة في قطاع روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد. وتشمل جهود الشركة الإقليمية توقيع مذكرات تعاون استراتيجية مع كل من Chinese Entrepreneurs General Association Co. LLC (CGCC) وAction To Action Trading LLC، إلى جانب استكشاف فرص تعاون ضمن المنظومة الإقليمية مع شركة Ibtikar Robotics.

ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لهذه الأطر التعاونية على توسيع قنوات الأعمال فحسب، بل يُنتظر أن تسهم في تمكين فاراداي فيوتشر من بناء مسار إقليمي أكثر تكاملاً لتسويق حلولها، يشمل الوصول إلى الأسواق، وتطوير شبكة الشركاء، وتعزيز التفاعل مع العملاء، واستكشاف فرص المشاريع، وتقديم الدعم الفني، وخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن تطوير منظومة تعاون مستدامة. ومن شأن هذه المنظومة أن تدعم انتقال الشركة من مرحلة طرح المنتجات إلى مرحلة النشر والتطبيق الفعلي على نطاق أوسع، وصولاً إلى تحقيق نمو تجاري مستدام في أسواق الشرق الأوسط.

وبصفتها شركة أمريكية متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI) وروبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد، ترى فاراداي فيوتشر أن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لدعم خططها العالمية لتسويق تقنيات الروبوتات، في ظل ما تشهده المنطقة من استثمارات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والابتكار في قطاع التعليم، والأتمتة، وتحديث القطاع الحكومي، والتحول الرقمي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واعدة لتطبيق حلول روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد في مختلف القطاعات المؤسسية والتجارية.

وتُسهم أوجه التعاون مع CGCC في إتاحة الوصول إلى شبكة واسعة من موارد الأعمال الإقليمية، والجهات المؤسسية، والعلاقات الصناعية، والفرص الاستثمارية ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يهدف هذا التعاون إلى دعم فاراداي فيوتشر في تعزيز ارتباطها بالأسواق المحلية، واستكشاف فرص أعمال واعدة عبر قطاعات الشركات، والجهات الحكومية، ومختلف القطاعات الصناعية.

وفي المقابل، من المتوقع أن يدعم التعاون مع Action To Action جهود تسويق حلول الروبوتات من خلال تعزيز التكامل ضمن منظومة التكنولوجيا، وإتاحة فرص التوريد والتوزيع، وتوفير إمكانات تكامل الأنظمة، واستكشاف المشاريع الحكومية ومشاريع قطاع الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بالمدن الذكية والقطاع العام، وعمليات النشر المحلية، وخدمات الدعم الفني، وتطوير حلول روبوتية متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

أما Ibtikar Robotics، فهي شركة إماراتية متخصصة في حلول الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتركز على تقنيات الأتمتة الذكية، والروبوتات التعليمية، وروبوتات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تركز فرص التعاون معها على توفير الموارد التعليمية، وتوزيع المناهج المتخصصة في علوم الروبوتات، وتوريد الأجهزة وتوزيعها، وتأجير الروبوتات، وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ المشاريع المشتركة، مع إيلاء اهتمام خاص بالتعليم، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب نماذج نشر الروبوتات القائمة على التأجير.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المبادرات التعاونية الإقليمية مجتمعة في ترسيخ منظومة فاراداي فيوتشر لقطاع الروبوتات في الشرق الأوسط، حيث تشمل مجالات التعاون المحتملة تنظيم معارض المنتجات، واستعراض التقنيات الحديثة، والجولات التعريفية، والبرامج التعليمية، وتطوير قنوات التوزيع، وربط العملاء من قطاع الأعمال، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، إضافة إلى توفير حلول روبوتية متخصصة تخدم قطاعات التعليم، وخدمات الشركات، والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والبنية التحتية العامة، وسائر القطاعات الصناعية والخدمية.

ويأتي هذا التعاون الإقليمي في إطار دعم الاستراتيجية طويلة الأمد التي تتبناها فاراداي فيوتشر لبناء منظومة متكاملة لروبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد (EAI). وتعتمد الشركة في هذا التوجه على منظومة "ثلاثية الأركان" التي تجمع بين الأجهزة (Devices) والبيانات (Data) والعقل الذكي للذكاء الاصطناعي المتجسد (EAI Brain) إلى جانب منصة مفتوحة المصدر ومنصة تشغيل مفتوحة (Open-Source and Open Platform).

ومن خلال تطوير طيف متنوع من أجهزة روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد، وتوسيع تطبيقاتها في مجالي التعليم وقطاع الأعمال، وبناء شبكة من الشركاء الاستراتيجيين، تسعى فاراداي فيوتشر إلى تسريع وتيرة تبني حلول الروبوتات في كلٍ من الأسواق الاستهلاكية والمؤسسية، مع إرساء أساس متين وقابل للتوسع يدعم نشر حلول روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسد على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن Faraday Future

تأسست شركة Faraday Future (FF) عام 2014، وهي شركة أمريكية متخصصة في منظومات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وتسعى إلى إعادة رسم مستقبل الروبوتات وحلول التنقل من خلال الابتكار والتقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي.

وتركز الشركة على مسارين رئيسيين ضمن أعمال الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسد:

الروبوتات البشرية والحيوية.

الروبوتات الموجهة لقطاع المركبات.

ومن خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة والبيانات وعقل الذكاء الاصطناعي المتجسد والمنصات المفتوحة، تسعى الشركة إلى تسريع تطور الذكاء الاصطناعي الفيزيائي وتعظيم قيمته التجارية على المدى الطويل.

جهات الاتصال:

علاقات المستثمرين (الإنجليزية): ir@ff.com

علاقات المستثمرين (الصينية): cn-ir@faradayfuture.com

الإعلام: john.schilling@ff.com

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