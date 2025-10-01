وقّعت مجموعة e7 اتفاقية مع Shipsy، المنصة اللوجستية العالمية القائمة على نموذج عمل البرمجيات كخدمة (SaaS)، التي تُقدم حلول سلسلة توريد مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات متقدمة لتحسين التسليم النهائي.

تُسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة التحول الرقمي لمجموعة E7 في مجال الخدمات اللوجستية لمرحلة التسليم النهائي، عبر دمج قدرات SHIPSY المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق العمليات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز مكانة E7 كمزود رائد لحلول التوصيل الذكية والمستدامة في دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة") عن توقيع اتفاقية مع "شيبسي" Shipsy، وهي منصة عالمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة سلسلة التوريد بشكل مستقل.

يمثل هذه التعاون مع Shipsy علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، والتي ستمكنها من دمج قدرات المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عملياتها اللوجستية لخدمات مرحلة التسليم النهائي. وسيعمل التعاون أيضاً على تعزيز إمكانية توسيع نطاق العمليات، وزيادة كفاءة الموارد، وترسيخ مكانة e7 الرائدة في مجال خدمات التوصيل المستدامة والذكية في دولة الإمارات.

وعلى مدار العامين الماضيين، أجرت e7 تحديثات ضخمة على منظومة عملياتها اللوجستية مع اعتماد أنظمة الصيانة التنبؤية، وأدوات متقدمة لإدارة الأسطول وخدمات التوصيل، فضلاً عن مبادرات التحسين التي أسفرت عن تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف ورفعت مستوى الخدمة.

وسيسهم التكامل مع منصة Shipsy المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تبسيط العمليات اللوجستية لمجموعة e7 بدرجة كبيرة عبر تمكين الإدارة الذاتية لعمليات التوصيل في مرحلة التسليم النهائي، وتقليل زمن التوصيل، وتعزيز موثوقية الخدمة.

ستوفر المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Shipsy مجموعة واسعة من الفوائد لقطاع الخدمات اللوجستية لدى e7،، حيث ستعزز تقنية الذكاء الاصطناعي كفاءة إدارة الحوادث، مما يحد من وقوع أي انقطاع أو خلل في الخدمة، مع توفير نظام لتحسين المسارات بإدارة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام ديناميكي لتخصيص الطلبات والذي سيقلل التكاليف ويحسن كفاءة استهلاك الوقود. كما ستستفيد المجموعة من أدوات استخبارات العناوين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات الفورية لأداء الأسطول، والتي ستعزز الإنتاجية الإجمالية وتتيح تطبيق حوافز قائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية، مما سينعكس إيجاباً على موثوقية خدمات التوصيل التي تقدمها e7. علاوةً على ذلك، تهدف المجموعة مستقبلاً إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة وظائف وعمليات سلسلة التوريد الأساسية.

يتمتع قطاع خدمات توصيل مرحلة التسليم النهائي في دولة الإمارات بجاذبية كبيرة، كما يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات التجارة الإلكترونية، وتنامي توقعات العملاء لخدمات توصيل أسرع وأكثر راحة، فضلاً عن مبادرات الاستدامة الوطنية التي تدفع بهذا الاتجاه. وتتوقع شركة "جراند فيو ريسيرش" أن يتخطى حجم هذه السوق حاجز 3.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما يُحتمل أن تتجاوز سوق مركبات التوصيل الكهربائية لخدمات مرحلة التسليم النهائي وحدها 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2033.

وتماشياً مع أجندتها للاستدامة، أطلقت مجموعة e7 مركبات تعمل بالوقود المرن وأخرى بالطاقة الكهربائية، كما ساهمت في تحسين استهلاك وقود أساطيلها، وتحويل جزء من أسطولها إلى بدائل منخفضة الانبعاثات.

كما عززت مجموعة e7 تجارب عملائها بإطلاق مركز اتصال متعدد القنوات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يضم روبوتات دردشة ذكية تضمن الاستجابة بسرعة والتفاعل بسلاسة مع العملاء.

تؤكد هذه التطورات التزام مجموعة e7 بتحقيق تحول ملموس مدعوم بالتكنولوجيا ضمن محفظة أعمالها. ومن خلال اعتماد منهجية قائمة على البيانات في اتخاذ القرارات، وإبرام الشراكات الاستراتيجية، والتركيز على النمو القائم على الابتكار، تمكًن المجموعة عملاءها من تحقيق كفاءات تشغيلية أعلى، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء المرونة اللازمة لمواكبة المشهد اللوجستي سريع التطور.

وبهذه المناسبة، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: "تعزز هذه العلاقة مع منصة Shipsy قدرتنا على تقديم حلول لوجستية ذكية قائمة على البيانات على نطاق واسع. ويتيح لنا هذا التعاون تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات التوصيل في مرحلة التسليم النهائي أكثر سرعة وذكاء واستدامة. كما يُمكّننا من الاستجابة الفورية لمتطلبات عملائنا، وتحسين أداء أسطولنا، وبناء شبكة لوجستية عالية المرونة تدعم استراتيجية نمونا طويلة الأجل".

وبدوره، قال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شيبسي: يسعدنا التعاون مع مجموعة e7. وسنعمل معًا على تحقيق كفاءة غير مسبوقة، والتميز في خدمة العملاء، وخفض الانبعاثات الكربونية في خدمات مرحلة التسليم النهائي. فهذا التعاون لا يقتصر على إحداث تحول في سلاسل التوريد، بل يهدف أيضًا إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لمنظومة التجارة الإلكترونية سريعة النمو في دولة الإمارات".

نبذة عن منصة "شيبسي" Shipsy:

تُمكّن منصة Shipsy لإدارة النقل القائمة على الذكاء الاصطناعي شركات قائمة فورتشن 1000 من اعتماد سلاسل توريد مستقلة. وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل، تساهم Shipsy في دفع عجلة التحول لأكثر من 150 عميلاً في أكثر من 30 دولة. وتم إدراج المنصة في تقرير (Gartner’s Magic Quadrant) لإدارة النقل والمستودعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتتوزع عملياتها بين لندن، وأمستردام، والرياض، ودبي، وسنغافورة، وسيدني، إلى جانب مراكز ابتكار تابعة لها في الهند.

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة والمتمثلة في حلول الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية.

