تم اختيار شركة SAP كشريك لتنفيذ التحول الرقمي بعد عملية تقييم دقيقة.

تمثل الشراكة خطوة مهمة في استراتيجية النمو العضوي لمجموعة E7، حيث تعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية على مستوى جميع القطاعات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة "E7" ش.م.ع ("E7" أو "المجموعة")، المزود الرائد في مجال الحلول الأمنية وخدمات الطباعة التجارية، والتعبئة والتغليف المستدام، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: E7)، اتفاقيةشراكة مع شركة التكنولوجيا العالمية SAP، وشركة NTT DATA Business Solutions لتنفيذ جزء أساسي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي. وتُعد هذه الشراكة علامة فارقة في استراتيجية نمو مجموعة E7 التي تم الكشف عنها في الربع الأول من عام 2024، والتي حددت مبادرات النمو المستهدف لقطاعات أعمال المجموعة، مدعومة بجهود واضحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي.

ستسهم حلول شركة SAP في تعزيز الكفاءة التشغيلية بما يتضمن جمع المعلومات في الوقت الفعلي على مستوى جميع قطاعات أعمال مجموعة E7، كما ستساهم في أتمتة العمليات الرئيسية وجعلها مركزية، ما يزيد من مرونتها وقدرات الحوسبة المستقبلية لجميع العمليات الأساسية. ونتيجة لذلك، ستحظى مجموعة E7 بنظام أكثر انسيابية يساعد على توضيح الرؤية وتحسين مستويات الأتمتة والتحكم والمرونة. تدعم الشراكة مع SAP طموحات E7 في توسيع حضورها العالمي واستكشاف مزيد من فرص النمو من خلال تعزيز قدراتها الرقمية وزيادة تنافسيتها.

يُعتبر التحول الرقمي أولوية رئيسية بالنسبة لمجموعة E7، حيث يهدف إلى تعزيز القيمة وزيادة مرونة جميع عملياتها، والارتقاء بتجربة العملاء والموظفين. ستقوم مجموعة E7 بتوحيد عملياتها من خلال استخدام برنامج شركة SAP S4/HANA لتخطيط وإدارة الموارد، إلى جانب الاستفادة من منصة RISE، وهي منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة SAP . وستقود عملية التنفيذ شركة DATA Business Solutions، الشريك الدولي لشركة SAP .

وقال علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7: "تُمثل شراكتنا مع شركتي SAP و DATA Business Solutions علامة فارقة في مسيرتنا لتنفيذ استراتيجية النمو. فمن خلال اعتماد حل سحابي موحد لتخطيط موارد المؤسسة ، نكون قد مهدنا السبيل لتحقيق خططنا الطموحة للنمو، والارتقاء بتجربة عملائنا وموظفينا وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بشكل ملحوظ. كما أن هذه الشراكة وتنفيذنا لأحد أكثر حلول تخطيط الموارد كفاءة يتماشى تماماً مع استراتيجيتنا لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو ذو تأثير ملوس في قطاعنا."

نبذة عن مجموعة E7

تأسست مجموعة E7 عام 2006 في أبوظبي، و تعتبر E7 شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، وخدمات الطباعة التجارية، والنشر، والخدمات اللوجستية. وتتمتع مجموعة E7 بسجل حافل في استخدام التقنيات الأفضل في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء. وتسعى المجموعة اليوم إلى توسيع نطاق خدماتها وإمكاناتها في مجال الحلول الأمنية والتغليف المستدام، بما يعزز مكانتها كمزود للخدمات المتكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني. www.E7group.ae

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