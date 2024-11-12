حققت المجموعة نمواً في صافي الربح في الربع الثالث بنسبة70 ٪ مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 6٪، حيث تواصل النمو في قطاعات عملها الأساسية

تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى إعادة 50% من صافي الربح السنوي القابل للتوزيع إلى المساهمين مع الحفاظ على احتياطيات نقدية قوية لتحقيق النمو الاستراتيجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة E7 ("E7" أو "المجموعة")، المزود الرائد والمتنوع في مجال الحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، وخدمات الطباعة التجارية، والنشر، والخدمات اللوجستية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: E7)، اليوم عن نتائجها لفترة ثلاثة أشهر ("الربع الثالث") وفترة التسعة أشهر (“التسعة أشهر الأولى”) المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة E7: "حققت E7 نتائج قوية في الربع الثالث، ما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة. وما زال النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة يحفز الزخم القوي في قطاعات متخصصة مثل الحلول الأمنية، حيث نخطط لإجراء استثمارات كبيرة من أجل تعزيز قدراتنا على مدار الأشهر 12 المقبلة، مع التوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام. حققنا زيادة كبيرة في صافي الأرباح قبل خصم الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة بلغت 82 ٪ على أساس سنوي، ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا. كما نعتزم مواصلة الاستفادة من فرص النمو القوية المقبلة والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا. ويسرنا أيضاً الإعلان عن سياسة توزيع الأرباح، حيث تستهدف E7 إعادة 50% من صافي الربح السنوي القابل للتوزيع للمستثمرين، مع توزيع أول دفعة من الأرباح في النصف الأول من عام 2025، خاضعة لموافقة المساهمين ".

ومن جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7:"تعكس نتائجنا القوية في الربع الثالث أداءنا المتميز في جميع قطاعات أعمالنا، وسنواصل توسيع محفظتنا من عقود العملاء طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات. إن استثماراتنا في تقنيات الطباعة المتطورة، وتوسيع حضورنا الإقليمي تواصل تعزيز مكانتنا في قطاع الحلول الأمنية المتخصصة. كما نواصل التقدم في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية للنمو، بالاستفادة من عمليات الاستحواذ والاستثمار في توسيع قدراتنا وتسريع رقمنه أعمالنا. نحن في وضع جيد لدفع النمو المستدام مع وجود أكثر من 1.4 مليار درهم من الأرصدة النقدية والبنكية المخصصة للمبادرات الاستراتيجية والاستحواذات ".

نمو قوي في الإيرادات مع زيادة الهامش

بلغت الإيرادات 190.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، مدعومة بتوقيع عقود مع عملاء جدد في قطاع التعبئة والتغليف، حيث زادت الإيرادات بنسبة 39.0% خلال الفترة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت إيرادات المجموعة 491.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 391 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الفترة 31%، ما يعكس الاستفادة من عقود التوريد طويلة الأجل والمستويات الثابتة من استخدام الطاقة الإنتاجية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 5% لتصل إلى 129.9 مليون درهم.

ارتفع صافي الربح قبل الضريبة إلى 80.6 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة الهامش إلى 42% مقارنة بهامش 27% في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 82% ليصل إلى 180.8 مليون درهم، مع زيادة الهامش إلى 37% مقارنة بهامش 21% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73.3 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع الهامش إلى 38% مقارنة بهامش 27%. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة في التسعة أشهر الأولي من عام 2024 بنسبة 65% ليصل إلى 164.5 مليون درهم، مع زيادة الهامش إلى 33% مقارنة بهامش 21% على أساس سنوي.

وصلت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة E7 في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 1.44 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على الاستثمار في فرص النمو الاستراتيجي.

التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التوسع وتوقيع العقود الجديدة يعززان نمو المجموعة

خلال الربع الثالث من عام 2024، عززت مجموعة E7 مكانتها في الأسواق الرئيسية من خلال إبرام عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون درهم. وفيما يلي بعض من أهم الإنجازات:

E7 للحلول الأمنية: حصلت الشركة على عقد بقيمة 115.5 مليون درهم لمدة سبع سنوات لطباعة جوازات السفر وبطاقات الهوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عززت الشركة مكانتها في السوق كشريك الطباعة الأمنية لقمة الابتكار المصرفي في الشرق الأوسط 2024.

E7 للطباعة: وسّعت E7 للطباعة منصة برنامج تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة في قطاع التعليم، مع إطلاق تطبيق جديد لتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

E7 للتعبئة والتغليف: عززت E7 للتعبئة والتغليف قاعدة عملائها في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، مع الحصول على شهادة "خالي من الغلوتين" إلى جانب شهادة BRCGS العالمي لسلامة الأغذية.

توزيع من E7: التعاقد مع عملاء جدد في مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الرعاية الصحية وقطع الغيار، مع إيرادات سنوية تصل إلى 3 ملايين درهم. وحققت توزيع أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 27٪ على أساس سنوي في الشحنات.

على مستوى المجموعة، أبرمت E7 شراكة مع SAP لتنفيذ حل سحابي موحد لتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية تعزيز الإيرادات الخاصة بها. وستعمل مبادرة التحول الرقمي هذه على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء عبر قطاعات الأعمال مع تعزيز منصة E7 للنمو المستقبلي.

وحصلت الشركة على شهادة ISO22301 BCM، فيما حصلت توزيع على شهادات ISO45001 وISO9001 وISO140001. وفي إطار تركيزها على جذب المواهب وتطويرها، شاركت المجموعة في معرض التوظيف بجامعة الإمارات العربية المتحدة لدعم مبادراتها في مجال التوطين.

مجموعة E7 تؤكد سياستها الأولية لتوزيع الأرباح

اقترح مجلس إدارة مجموعةE7 ، شريطة الحصول على موافقة المساهمين، سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، تضع إطاراً تنظيمياً لآلية توزيع الأرباح من قبل الشركة، على أن يتم تمويلها من التدفقات النقدية التشغيلية السنوية للشركة.

وفقًا لهذه السياسة، تُعلن الشركة عن نيتها توزيع ما لا يقل عن 50% من صافي أرباحها السنوية القابلة للتوزيع على شكل توزيعات أرباح سنوية يتم دفعها للمساهمين على دفعتين وذلك خاضع لموافقة المساهمين. في الربع الأول من عام 2025، سيقوم مجلس الإدارة بتقديم توصية بشأن قيمة توزيعات الأرباح للسنة الكاملة بناءً على الأداء المالي للشركة في السنة المالية 2024.

تعتبر E7 شركة ذات قدرة عالية على توليد النقد، حيث تستفيد من عقود طويلة الأجل مع عملاء حكوميين وشركات كبرى، مما يوفر إيرادات مستقرة ومتكررة. وبناءً على ذلك، تستطيع الشركة تمويل توزيعات الأرباح من خلال تدفقاتها النقدية التشغيلية، مع الاستفادة من الموارد في ميزانيتها العمومية، بما في ذلك الـ 1.1 مليار درهم التي تم جمعها من خلال عمليات تمويل SPAC و PIPE في عام 2023، للاستثمار في مبادرات النمو العضوي وغير العضوي. تشمل خطط النمو الخاصة بشركة E7 استثماراً أعلنت عنه سابقاً بقيمة 182 مليون درهم لتعزيز قدراتها في مجال الحلول الأمنية، بالإضافة إلى التقييم المستمر لفرص الاستحواذ والشراكات والمشروعات المشتركة.

التوقعات والتوجيهات المالية للعام 2024

اعتماداً على مستويات النمو الحالية والأداء القوي لمجموعة E7 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تؤكد مجموعة E7 على توجيهاتها لعام 2024. وتتوقع الإدارة تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للسنة المالية 2024. ومن المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية للصيانة عند مستويات مماثلة للسنوات السابقة (1.5٪). وكما أُعلن في يونيو، التزمت الشركة بزيادة النفقات الرأسمالية لتصل إلى 182 مليون درهم لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية وتعزيز قدراتها على تصنيع جوازات السفر بشكل كبير، أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية المرتبطة بعمليات الاستحواذ فسوف تخضع لمدى توفر الفرص.

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