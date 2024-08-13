حققت المجموعة نمواً في صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 126% مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون في الربع الثاني بنسبة 31% وتأمين عدد من العقود الرئيسية عبر جميع `للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: E7)، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وقال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7:"حققت مجموعة E7 نتائج قوية في الربع الثاني من العام 2024، ما يعكس قوة نموذج أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو. وبفضل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع، نواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه قطاع الحلول الأمنية سريع النمو والتوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام، وتصدير المزيد من المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم. وتؤكد الزيادة الكبيرة بنسبة 93% في صافي الأرباح قبل خصم الضريبة والنمو الكبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الربع الثاني، قدرتنا على الاستفادة من الظروف الاقتصادية القوية، ونحن على يقين من استمرار هذا الزخم مع تعزيز القيمة الاستثنائية التي نحققها لمساهمينا خلال النصف الثاني من العام 2024 وما بعده".

ومن جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7:"يعكس الأداء المتميز الذي حققناه في الربع الثاني من العام 2024، بما في ذلك ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 31%، تركيز فريقنا والتزامه بتحقيق التميز في العمليات التشغيلية وأهداف النمو الاستراتيجية في جميع أعمالنا. وقد نجحنا بالفعل خلال الربع الثاني في الفوز بالعديد من العقود الرئيسية طويلة الأجل وتوسيع قاعدة عملائنا، إضافة إلى ترسيخ شراكاتنا طويلة الأجل مع العملاء الحكوميين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وتؤكد استثماراتنا المخطط لها في زيادة القدرة الإنتاجية والتنويع في قطاع الحلول الأمنية على التزامنا بالابتكار والتوسع مع توفير الفرص المميزة في العديد من المناطق الجغرافية الجديدة. وسنستمر في استكشاف فرص التوسع سواء من خلال تعزيز الإيرادات أو عبر عمليات الاستحواذ لترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاعنا".

نمو قوي في الإيرادات مع زيادة الهامش

حققت مجموعة E7 أداءً مالياً قوياً في كل من الربع الثاني والنصف الأول من العام 2024، حيث حققت المجموعة في الربع الثاني نمواً في الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 174.8مليون درهم، ما ساهم في النمو بنسبة 5% على أساس سنوي خلال فترة النصف الأول من العام. ويعود الفضل في هذا الأداء القوي للنمو الذي حققته E7 للحلول الأمنية و E7 للطباعة و E7 للتعبئة والتغليف والتنفيذ الناجح للعقود الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

في الربع الثاني من العام 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 51.9 مليون درهم، بزيادة بنسبة 31% على أساس سنوي. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون في الربع الثاني من العام 2024 إلى 30%، مقارنة بنسبة 25% في الربع الثاني من العام 2023، ما يعكس التركيز المستمر لمجموعة E7 على تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من تحسن تكلفة المواد الخام والتركيز المتزايد على قطاعات المنتجات التي تحقق هامش ربح عالٍ. بالنسبة للنصف الأول من العام 2024، بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 24%، متساوياً مع النصف الأول من العام 2023.

وارتفع صافي أرباح المجموعة قبل خصم الضريبة في الربع الثاني ليصل إلى 71.0مليون درهم، بزيادة قياسية بلغت 126% على أساس سنوي، مع وصول هامش صافي الأرباح إلى 41% - الضعف تقريباً - مقارنة بنسبة 20% في الربع الثاني من العام 2023. وبالنسبة للنصف الأول من العام 2024، ارتفع صافي أرباح المجموعة قبل خصم الضريبة بنسبة 93% ليصل إلى 100.2 مليون درهم، مع زيادة الهامش بشكل كبير من 18% إلى 33% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة للربع الثاني والنصف الأول 64.5 مليون درهم و91.1 مليون درهم على التوالي.

وبلغت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة E7 في نهاية الفترة 1.28 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على تنفيذ خطط النمو المستقبلي.

خلال الربع الثاني، ارتفع إجمالي أصول مجموعة E7، مدفوعاً بالاعتراف بالأراضي بالقيمة العادلة البالغة 90 مليون درهم إماراتي والتي تم استلامها دون مقابل. وجاء ذلك بعد عملية تقييم مستقلة من قبل شركة مرموقة.

توقيع عقود استراتيجية وإبرام شراكات عالمية لدفع النمو المستقبلي

أبرمت مجموعة E7 عقوداً عالية القيمة متعددة خلال النصف الأول من العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 285.3 مليون درهم، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستقبلي القوي. وفيما يلي بعض من أهم العقود والشراكات المبرمة:

E7 للحلول الأمنية: وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الألمانية الرائدة في تصنيع وثائق الهوية وأنظمة الأمن والتي ستتيح للمجموعة توفير القدرات وخدمات الإنتاج الرائدة عالمياً.

E7 للطباعة: حصلت الشركة على مناقصة لطباعة أوراق الامتحانات لمدة ثلاث سنوات ومناقصة لتوريد الكتب المدرسية لمدة ثلاث سنوات لصالح جهة حكومية فيدرالية، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 79 مليون درهم سنوياً. كما حققت الشركة مبيعات قياسية للمدارس التي تعلّم المناهج الآسيوية، وجددت عقدها الاستراتيجي مع شركة اتصالات.

E7 للتعبئة والتغليف: نجحت الشركة في استقطاب العديد من العملاء الجدد من قطاعي السلع الفاخرة والأغذية والمشروبات، ما عزز مكانتها في السوق في القطاعات ذات القيمة العالية.

توزيع من E7: وقعت الشركة عقداً جديداً مع إحدى وزارات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لشحن الوثائق بشكل آمن، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع قاعدة عملائها من القطاع الحكومي. وحققت توزيع أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 20٪ على أساس سنوي في الشحنات في النصف الأول من العام 2024.

إضافة إلى ذلك، أحرزت مجموعة E7 تقدماً كبيراً في المبادرات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتميز التشغيلي عبر جميع القطاعات. حصلت E7 على اعتماد ماستركارد (البرنامج الاقتصادي)، وكذلك تجديد اعتماد GSMA SAS، وحدّثت مدونة قواعد سلوك الموردين الخاصة بها لتشمل تقييمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حققت المجموعة تقدماً كبيراً في التنوع والشمول، وتنمية المواهب الإماراتية، والحصول على الشهادات التشغيلية، ما عزز مكانتها كشركة رائدة مسؤولة على المستوى البيئي.

استثمار كبير في الحلول الأمنية عالية القيمة

في يونيو 2024، أعلنت مجموعة E7 عن استثمار كبير بقيمة 182 مليون درهم لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية وتعزيز قدراتها على تصنيع جوازات السفر بشكل كبير. ويأتي هذا الاستثمار المخطط له في أعقاب التوسع الناجح للمجموعة في أسواق جديدة في الربع الأول من العام 2024 ويتماشى مع استراتيجية النمو الشاملة التي أطلقتها مؤخراً.

التوقعات والتوجيهات المالية للعام 2024

اعتماداً على الأداء القوي لمجموعة E7 في النصف الأول من العام 2024، وتماشياً مع استراتيجية النمو الطموحة التي تتبعها المجموعة، تتوقع الإدارة تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للسنة المالية 2024. ومن المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية للصيانة عند مستويات مماثلة للسنوات السابقة (1.5٪). وكما أُعلن في يونيو، التزمت الشركة بزيادة النفقات الرأسمالية لتصل إلى 182 مليون درهم لدعم خطط البدء في إنتاج الطوابع الضريبية الرقمية وتعزيز قدراتها على تصنيع جوازات السفر بشكل كبير، أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية المرتبطة بعمليات الاستحواذ فسوف تخضع لمدى توفر الفرص.

نبذة عن مجموعة E7:

تأسست مجموعة E7 عام 2006 في أبوظبي، و تعتبر E7 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: E7)، شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، وخدمات الطباعة التجارية، والنشر، والخدمات اللوجستية. وتتمتع مجموعة E7 بسجل حافل في استخدام التقنيات الأفضل في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae.

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