القاهرة: تحت رعاية السفير الإيطالي في مصر، وقع بنك الإسكندرية - أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو، والسويدى اديوكيشن ، ومؤسسة E4Impact الايطالية ، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ريادة الأعمال الزراعية وتطويره.

وفقًا لمذكرة التفاهم، سيقوم البنك بتمويل برنامج ريادة الأعمال الزراعية كجزء من جهوده لتحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال، والذي سيقدمه مؤسسة E4Impact الإيطالية والسويدى اديوكيشن من خلال مبادرة Innovation Hub التي تعمل على الربط بين نظم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز الأفكار المبتكرة، ونمو الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين المناسبين لتمكينها من التوسع.

تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل أقيم بالسفارة الإيطالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورعلي مصيلحي وزير التموين، السفير الإيطالي ميشيل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، والسيد دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، والسيد إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للسويدى اديوكيشن، والدكتور فرانك سينك ، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية ولفيف من كبار الشخصيات المدعوين.

يهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في مجال الزراعة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة لرفع الانتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام وللتأكيد على أهمية القطاع الزراعي والتنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبه أكد معالي السفير الإيطالي السيد ميشيل كواروني، على أهمية الشراكة التي تجمع بين المؤسسات الرائدة، من إيطاليا ومصر، في مجال التعليم والتمويل، كما أكد على المساهمة والدعم الذي سيقدمه البرنامج التدريبي لاستدامة القطاع الزراعي في مصر، وأضاف أن البرنامج تم إعداده ليتماشى مع الجهود الدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذا الفعاليات التي ستعقد في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

فيما قال المهندس أحمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة السويدى اديوكيشن، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ما تنتهجه استراتيجية السويدى اديوكيشن لدعم وتعزيز مجالي الابتكار وريادة الأعمال والذي يعد أحد الأسواق الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي تستهدف الأنشطة التي تؤثر على الركائز الاقتصادية الرئيسية للدولة والتنمية المستدامة، ووفقًا لاستراتيجية مصر 2030.

في السياق ذاته، أكد ايهاب سلامة، الرئيس التنفيذي” السويدى اديوكيشن“، أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي من منطلق دورها في تطبيق توجيهات الحكومة المصرية لكبار المستثمرين للمساهمة في دعم رواد الاعمال والافكار الجديدة، مشيرًا أنها توفر كل سبل التدريب في مجال تطبيق التكنولوجيا الزراعية لرواد الاعمال، ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، والمساهمة في دعم الشباب.

وأضاف، أنها تعمل على انتشار الشركات الناشئة بين جموع الطلاب والشباب في مصر، واتاحة كل السبل الممكنة لهم، من أجل تطبيق أفكارهم والنهوض بها والتأكد من نجاحها، لتحظى الشركات المصرية بمكانة قوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف السيد دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: "نحن ندرك أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، حيث أنه مساهم قوي في التنمية المستدامة والناتج المحلي الاجمالي. وتعد هذه المذكرة تأكيدا لجهودنا في تطوير هذا القطاع والنهج الشامل الذي نتبناه والذي يظهر بشكل واضح من خلال تحالفات بنك الإسكندرية الاستراتيجية مع شركائنا من القطاعين العام والخاص. نحن نقدم الدعم الفني والمالي لبرنامج ريادة الأعمال الزراعية الذي يتماشى مع استراتيجيتنا، لتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر والوصول الي قطاع زراعي مزدهر وقوي يحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل".

فيما اشار الأستاذ فرانك سينك، المدير العام لمؤسسة E4Impact الإيطالية، إنه يشعر بالفخر ببدء التعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة السويدي اديوكيشن لدعم رواد الأعمال في مصر، معربًا عن اهتمامه الشديد بأن تحقق الشراكة في مصر له نفس التأثير الكبير والمطبق في 19 دولة أخرى

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” السويدى اديوكيشن“، أطلقت مبادرة "ريادة الأعمال والإبتكار - Innovation Hub"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة E4Impact الإيطالية لإطلاق عدد من برامج للتدريب والإرشاد على متطلبات أسواق العمل وريادة الأعمال في إطار تنفيذ رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية بشأن دمج الشباب بمجالات العمل المختلفة بجانب الدراسة الأكاديمية، وذلك في إطار جهود مؤسسة "السويدي إديوكيشن" لتطوير التعليم وتحسين الجودة الأكاديمية لربط الطلاب بسوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة E4Impact هي مبادرة أطلقتها Università Cattolica del Sacro Cuore في عام 2010 لتدريب رواد الأعمال المؤثرين في إفريقيا والشرق الأوسط لدعم افكارهم وتنميتها.