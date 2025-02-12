أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إثارة 1TW للابتكار، أول مركز متخصص للابتكار في مجال الرياضة والترفيه بالمنطقة، عن فتح باب التقديم لبرنامج حاضنة الأعمال.

يقع المركز في أبوظبي وقد أطلقته شركة إثارة في ديسمبر 2024 – وهي الشركة الرائدة في إدارة الفعاليات وتشغيل الوجهات، بالتعاون مع خبراء الاستثمار الرياضي OnetoWatch، حيث يهدف إلى تسريع نمو رواد الأعمال الموهوبين والشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

وفي ظل النمو المتسارع للاستثمار في قطاعي الرياضة والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم إنشاء مركزE1H لإغلاق الفجوة بين الابتكار ووصول المشاريع إلى النطاق التجاري، وذلك من خلال منح الشركات الناشئة إمكانات غير مسبوقة للوصول إلى الخبراء والمختصين وشبكات التواصل ورؤوس الأموال من أجل تعزيز نموها وتأثيرها.

ويعتبر برنامج حاضنة الأعمال E1H الأول من ضمن برنامجين رئيسيين للمركز، حيث يمنح الأعضاء مزايا العضوية الكاملة لمدة ستة أسابيع في مرحلة صممت خصيصًا لتناسب رواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى. وبهذا يستفيد المشتركين من الإرشاد والتوجيه الذي يقدمه مختصون متمرسون، مع إمكانية التواصل مع خبراء القطاع والمشاركة في الفعاليات الدورية والاستفادة من مساحة عمل تشاركية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، إضافةً إلى تصميم خطة عمل موجزة وعرض نهائي للمستثمرين لدى رواد الأعمال المشاركين.

يتضمن البرنامج منهجًا شاملاً يغطي الجوانب الأساسية لتطوير الأعمال، بما في ذلك جمع رأس المال ونماذج الأعمال والشراكات الاستراتيجية. كما يحظى الأعضاء بفرصة التواصل مع شبكة شركاء E1H من الجهات الحكومية والشركات، مما يتيح لهم اختبار منتجاتهم وخدماتهم بهدف تأسيس شراكات تجارية مثمرة.

في هذا الصدد قال غيوم دوفون، المدير التنفيذي للاستراتيجية في إثارة: "يهدف مركز E1H إلى الربط بين مختلف العناصر الأساسية في المنظومة، فنحن نوفر منصة تتيح لرواد الأعمال المبتكرين الوصول إلى المعرفة والموارد التي يحتاجونها للنجاح، واكتشاف مفاهيم جديدة واعدة للمستثمرين. وبصفتنا جهة رائدة في عالم الرياضة والترفيه، يمكننا تقديم التوجيه حول الأفكار التي نرى بأنها مهيأة لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى توفير فرص مميزة لاختبار المفاهيم أو الأفكار الجديدة التي تقدمها الشركات الناشئة في أي من وجهاتنا. هدفنا هو البحث عن أفكار جديدة مشوقة تعزز تجربة الزوار في الفعاليات العالمية، وتحسن أسلوب تنفيذها على أرض الواقع."

من جانبه قال جيمي كننغهام، مؤسس شركة OnetoWatch : "ندعو جميع رواد الأعمال الشغوفين بالرياضة والترفيه ممن يمتلكون أفكار فريدة وإبداعية لتقديم طلبات المشاركة في حاضنة الأعمال ضمن برنامج E1H، والذي يدعم هدفنا لبناء شركات ناجحة وقادرة على تحقيق الإيرادات في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات التي تتطلع إلى النمو داخل المنطقة وخارجها. ولا يقتصر دور البرنامج على كونه حاضنة أعمال للشركات الناشئة وحسب، فهو يسعى أيضًا إلى تحفيز منظومة الاستثمار الرياضي ككل وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار في هذا القطاع الحيوي."

يبحث البرنامج عن الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات تشمل المحتوى والتجارب التفاعلية والرياضات الإلكترونية والألعاب، والصحة والعافية والاستدامة والتكنولوجيا، حيث تحظى الشركات الناشئة التي تقدم مفاهيم تتماشى مع محفظة وجهات شركة إثارة وفعالياتها بميزة تنافسية ملموسة أثناء عملية التقديم.

وإضافةً إلى برنامج حاضنة الأعمال، يخطط مركز الابتكار للتوسع في عام 2025 عبر إطلاق برنامج E1H Xcelerator المصمم لتسريع الأعمال ودعم الشركات في مراحلها المتقدمة ومساعدتها على التوسع وتأمين الاستثمارات الاستراتيجية.

وفيما تستمر دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للرياضة والترفيه وريادة الأعمال، يسعى برنامجE1H إلى استقطاب الشركات الناشئة الإقليمية والدولية الراغبة في الاستفادة من منظومة الأعمال المزدهرة في المنطقة.

باب التقديم لبرنامج حاضنة الأعمال من مركز E1H مفتوح الآن وحتى 21 فبراير 2025. ويمكن لرواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعة في مجالي الرياضة والترفيه التقديم عبر الموقع الإلكتروني: https://e1h.biz/.

نبذة عن شركة إثارة:

تتطلع شركة إثارة إلى المساهمة في رسم مستقبل قطاع الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة مواقع الفعاليات إقليميًا وعالميًا. وتضم في مقرها الرئيس في جزيرة ياس في أبوظبي وفي مكاتبها في كل من دبي والرياض ما يزيد على ثلاثمائة موظف من أصحاب الاختصاص والكفاءة المهنية ممن يمتلكون فيضًا من الخبرات والمهارات والمعارف. كما تدير شركة إثارة عددًا كبيرًا من مواقع الفعاليات، منها حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك والاتحاد أرينا ومركز ياس للمؤتمرات. وتتعاون شركة إثارة مع شركائها المحليين والدوليين ومع كبرى الشركات المتخصصة قطاع الترفيه محليًا وعالميًا لتقديم فعاليات وحفلات حصرية وتجارب عالمية غير مسبوقة للجمهور.

نبذة عن شركة ONETOWATCH:

تعد شركة ONETOWATCH (1TW) شركة استشارية متخصصة في الاستثمار الرياضي، ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي. تأسست على يد جيمي كانينجهام، بدعم من مجلس استشاري قوي، وتتميز بخبرة طويلة وناجحة في مجالي الرياضة والترفيه، سواء كمشغلين أو مستثمرين. بفضل فهمها العميق للسوق المحلية والإقليمية في الإمارات العربية المتحدة، تقدم ONETOWATCH رؤى استراتيجية قيمة وشبكة واسعة من العلاقات التي تدعم الشركاء والمستثمرين في جميع جوانب رأس المال والتجارة.

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