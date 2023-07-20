- الشركة الرائدة عالمياً في قطاع السيارات تعزز مكانتها في شريحة مركبات النقل المستدام عبر القطاع التجاري

- تعد مركبة "بيجو -Eبارتنر" (PEUGEOT E-Partner)، أول مركبة تجارية خفيفة كهربائية بالكامل (LCV) في دولة الإمارات

- تساهم السيارات التجارية الكهربائية، التي تطرح للمرة الأولى في إمارة أبوظبي، في تحقيق الشركات لأهداف الاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت بيجو، رائدة الابتكار عالمياً في صناعة السيارات، اليوم عن تسليم مركبة "بيجو -Eبارتنر" (PEUGEOT E-Partner)، أول مركبة تجارية خفيفة كهربائية بالكامل (LCV) في دولة الإمارات؛ وذلك من خلال عمير بن يوسف وأولاده، الوكيل المحلي لبيجو أبوظبي والعين، إلى شركة EMOB، المتخصصة في خدمات الاستدامة ومقرها في أبوظبي.

وتعد EMOB، أول عميل لمركبة بيجو طراز LCV في أبو ظبي، وتختص الشركة في تقديم خدمات متنقلة سريعة وميسرة لشحن السيارات الكهربائية لعملاتها. وتم اختيار مركبة " بيجو -Eبارتنر "، لعدة أسباب منها أدائها الاستثنائي ومراعاتها للبيئة، لتكون الناقل الأمثل لخدماتها، وذلك بعد دراسة شاملة لسوق السيارات الكهربائية.

وفي إطار التزام بيجو ووكيلها عمير بن يوسف وأولاده بالاستدامة، تبنت الشركة نهجاً أكثر مراعاة للبيئة في صناعة طرازاتها، من خلال إطلاق مركباتها التجارية الخفيفة الكهربائية بالكامل، من طراز " -Eبارتنر" وطراز "E-إكسبرت"، في أسواق دول الخليج. وهو ما يكفل ريادة علامة بيجو التجارية لهذا المجال، كونها المُصنِّع الوحيد الذي يطرح هذه الفئة من المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية بالكامل في المنطقة. وهناك العديد من الفوائد عند الاعتماد على هذه النوعية من المركبات الكهربائية التجارية في المدن والمجتمعات ؛ أبرزها الحد من الضوضاء، عدم وجود انبعاثات، وعدم وجود روائح مثل تلك التي تنجم عن احتراق الوقود؛ مما سيساهم بتغيير نمط حياة المستخدمين وبيئتهم للأفضل.

وحضر حفل تسليم " بيجو -Eبارتنر " كل من السيد مبارك المنصوري، المؤسس الشريك ل EMOB، السيد أحمد عبد المنعم ، مشرف المبيعات في بيجو أبو ظبي، والسيد فريدريك فيمال ، أحد أكبر المسؤولين التنفيذيين في شركة ستيلانتس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كِلا الشركتين.

قال سيد محمد شاهين أديب، المدير العام لبيجو أبوظبي والعين، قسم السيارات في مجموعة عمير بن يوسف: "نسعد بشراكتنا مع EMOB وطرح مركبة " بيجو -Eبارتنر" لدعم خدماتها المبتكرة في شحن السيارات الكهربائية. وتعد المركبة "بيجو -Eبارتنر" خياراً ممتازاً لـ EMOB، نظراً لما تتمتع به من موثوقية وكفاءة الأداء ومراعاتها للبيئة. لذلك، نحن فخورون بأن نكون شريك تجربتهم في تعزيز حلول نقل أكثر استدامة".

وتأكيداً لالتزامها بالاستدامة وتعزيز خدمات النقل الكهربائي، سوف تعتمد EMOB على مزيد من سيارات بيجو الإلكترونية في أسطولها، إلى جانب سيارات بيجو -Eبارتنر.

ومن جانبه، قال محمد متولي، الشريك المؤسس في شركة EMOB: "نفتخر بهذه الشراكة مع شركة بيجو، , ووكيلها المحلي عمير بن يوسف وأولاده، وتعد هذه لحظة اعتزاز تتمثل في تسلمنا لأولى مركبات "بيجو E-بارتنر" في أبوظبي. وبإضافة هذه السيارة الكهربائية إلى أسطولنا، نتخذ خطوة مهمة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في توفير حلول عملية لشحن السيارات الكهربائية بشكل مباشر لخدمة عملائنا. وبكل تأكيد، تتوافق مركبات بيجو -Eبارتنر وأدائها ومميزاتها العملية مع متطلباتنا".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال يوري دوزينكوف، مدير العلامات التجارية الفرنسية في ستيلانتس الشرق الأوسط: "في عام 2022، كان لبيجو ريادة السوق الأوروبية في الشريحة ب من المركبات الكهربائية بالكامل في جميع الفئات؛ سواءً سيارات الركاب أو المركبات التجارية الخفيفة. ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا الجريئة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط. ومن خلال شراكتنا مع EMOB، نتطلع إلى مستقبل جديد أكثر استدامة في قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة. وقد تعهدنا بتحقيق أهداف الحياد الكربوني التي سوف تعود بالفائدة على مجتمعاتنا وأجيال الغد. وتأتي هذه الشراكة دليلاً ملموساً على التزامنا باستمرار ريادتنا لسوق السيارات الكهربائية في المنطقة، وطموحنا أن نكون سباقين في المساهمة بجهود العمل المناخي".

صممت مركبة "بيجو -Eبارتنر" الكهربائية متعددة الاستخدامات لتعمل بشكل أفضل، إذ يتيح عمر شحن بطارية المركبة مدة تصل لغاية 285 كم في شحنة واحدة وتأتي بطرازين: الموديل العادي والموديل الطويل، ويأتي الموديل الطويل بمزايا متعددة ومنها قدرة سحب تصل إلى 750 كجم ، وحمولة تصل إلى 800 كجم ، وحجم حمولة يصل إلى 4.4 متر مكعب.

مجهزة بتقنيات متقدمة في المركبة ، بما في ذلك الـ PEUGEOT digital i-Cockpit® ، توفر "بيجو -Eبارتنر" تجربة قيادة محسنة. وتم تصميم "بيجو -Eبارتنر" على منصة EMP2، مما يتيح مناروات قيادة أسهل، وتحتوي على محرك كهربائي يعمل بقوة 100 كيلو واط وعزم دوران يصل إلى 260 نيوتن متر. وتتميز المركبة ببطارية عالية الجهد بسعة 50 كيلوواط في الساعة ، مما يتيح إمكانية الشحن السريع، إذ يمكن شحنها بالكامل في غضون 5 ساعات باستخدام جهاز الشحن بقوة 11 كيلو واط.

صممت "بيجو -Eبارتنر" لتلبي الاحتياجات ، حيث تجمع المركبة بين الأبعاد الخارجية المدمجة وأقصى قدرات التحميل. وبالإضافة إلى الأناقة والملاءمة التي تتميز بها موديلات المركبة ، وتوفر "بيجو -Eبارتنر" مجموعة من وضعيات القيادة لتلبية الاحتياجات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، تعطي "بيجو -Eبارتنر" الأولوية للسلامة والراحة، حيث تحتوي على أنظمة مساعدة السائق المتقدم وأنظمة الإتصال داخل المركبة.

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