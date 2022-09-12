الكيان الجديد سوف يساعد أسواق العقار الوطنية والعربية على مواكبة الطفرة الرقمية العالمية

أطلق رجل الأعمال والخبير العقاري "أحمد البطراوي" شركة "إايسيستيماتيك" (E-SYSTEMATECH) المتخصصة في إدارة الحلول الرقمية العقارية، والمدعومة بأحدث التكنولوجيات الرقمية العالمية، والتي سوف تعمل بعقول وأياد مصرية مما يعزز قدرات السوق العقاري من جانب، ويدعم من جانب آخر مصداقية تلك الأسواق من خلال منظومة قاعدة البيانات الرقمية القادرة على خدمة أكثر من مليون و200 ألف مسوق عقاري حول العالم، مما يعبر بالمنتج العقاري المصري من المحلية إلى العالمية.

وأضاف البطراوي أن تلك الخطوة تأتي فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية لأرض الوطن بهدف تشجيع الاستثمار في الأسواق الوطنية والاستفادة من الانجازات الكبيرة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، وتلك الخطوة ستكون بمثابة المساهمة في وضع حجر زاوية في السوق العقاري وزيادة أهميته إسوة بالعديد من التجارب العالمية التي اصبحت الرقمنة هي الدافع لتلك الأسواق لتصنيفها كدول مصدرة للعقار.

واستطرد البطراوي أن خبراته المكتسبة من خلال تجاربه العقارية المختلفة ومن أبرزها تجربته بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تنعكس على أداء السوق العقاري المصري، موضحا أن الحلول التي سيتم تقديمها ستفتح الباب بقوة أمام تصدير العقار المصري والعربي، وهو ما سيجلب المزيد من العملات الصعبة، بما يتماشى مع استراتيجة الدولة في هذا الشأن، وخاصة خلال الفترة الحالية.

وأشار البطراوي إلى أنه باستثمار رأس مال الشركة الذي يصل إلى 200 مليون جنيه، في السوق المصري، وأنه من المتوقع أن تغير (E-SYSTEMATECH) "إايسيستيماتيك" من صناعة الأعمال العقارية في العالم العربي بأكمله بطريقة تتناسب مع التطلعات لبناء مستقبل عظيم وتتفق مع الرؤية المستقبلية لاقتصاديات دول الشرق الأوسط في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها.

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