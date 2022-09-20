تمكّن الشراكة العملاء في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا من استخدام المحفظة الإلكترونية على الهواتف المتحركة لإرسال الأموال من أي مكان في العالم بشكلٍ مباشر

عقب الإطلاق الناجح لخدمة التحويلات الدولية في الإمارات عبر محفظة e& money، ستتوفر الخدمة في الأسواق الدولية للمجموعة عبر محفظة Upasia في باكستان، ومحفظة Mobily Pay في السعودية، ومحفظة Etisalat Cash في مصر

تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى دعم توجهات المجموعة في تطوير أعمالها الرقمية في المنطقة

أبوظبي: أعلنت "e&" (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات") وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، وشركة MoneyGram الدولية؛ وهي شركة عالمية رائدة في تطوير نظام الدفع الإلكتروني، عن توسيع الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين بهدف تمكين قاعدة عملاء e& الكبيرة وسريعة النمو التي يبلغ عددها 160 مليونًا من استخدام محفظة e& money الالكترونية لإرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي تقريبًا لإجراء العملية.

وتستكمل هذه الشراكة التعاون القائم في الإمارات بين محفظة e& money وهي ذراع التكنولوجيا المالية في e& الحياة، و MoneyGram في إطار التحويلات المالية الدولية. وتأتي الشراكة الجديدة لتحقيق التطلعات العالمية لمجموعة e& في الأسواق الدولية التي تعمل فيها المجموعة وتعزيز تجارب العملاء لديها بالإضافة إلى تأكيد رؤيتها في تقديم خدمات مالية رقمية شاملة ومتكاملة، حيث أصبح بإمكان العملاء الحاليين للمحفظة الإلكترونية لمجموعة e& الدولية إجراء المعاملات المالية واستلام الأموال بشكل فوري ودون عناء نظرًا لخدمات المعاملات السلسة والمريحة التي تقدمها MoneyGram، كما ستعمل أيضاً خدمة التحويل من المحفظة إلى المحفظة على تمكين التجربة المالية الرقمية بما يواكب سلوكيات الدفع السريعة النمو لدى العملاء ويلبي احتياجاتهم المتزايدة من حلول الدفع اللا تلامسية.

وقال ميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لشركة"e& الدولية": "نظرًا لتوجه المزيد من العملاء نحو تبني الحلول المالية الرقمية، فإننا نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتمكين عملائنا بأفضل الحلول والمضي في شراكات ذات قيمة مضافة تمكنهم من إجراء معاملات الدفع المالية بسرعة وسهولة. وتعد التحويلات المالية الدولية خدمة ذات أهمية بالغة تتيح لعملائنا استقبال الأموال وتحويلها لعائلاتهم في ظل تواجد عدد كبير من الوافدين للعمل في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة".

وتتيح MoneyGram شبكة تحويلات دولية واسعة مدمجة مع مشغلي المحفظات الإلكترونية على الهاتف المتحرك والحسابات المصرفية وخدمات إيداع البطاقات ومواقع البيع بالتجزئة، ليتمكن العملاء في جميع أنحاء العالم من اختيار كيفية إرسال الأموال واستلامها بناءً على متطلباتهم الفريدة. وتوفرت الخدمة مسبقاً في جميع أنحاء الإمارات وأفغانستان، ومن المتوقع إطلاقها في مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والعديد من الأسواق الإلكترونية والدولية في إفريقيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن جانبه، أفاد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ "&e الحياة": "نهدف دائماً إلى تطوير تجارب العملاء من خلال الحلول المبتكرة التي تساعد في تلبية احتياجاتهم المالية، وساهمت شراكتنا الاستراتيجية مع MoneyGram في مواصلة هذا النهج الثابت نحو النمو، إلى جانب مجموعة المنتجات والخدمات المالية التي نقدمها لتعزيز أنماط الحياة لعملائنا. سنواصل العمل مع MoneyGram وشبكتها الواسعة للارتقاء بالخدمات المتاحة لعملاء e& money وتلبية الطلب المتزايد على سوق التطبيقات المالية المتكاملة".

ومن جانبه، قال أليكس هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة MoneyGram:" إننا حالياً نشهد زيادة الطلب على الوصول إلى منصتنا العالمية، وذلك نتيجة استراتيجيتنا للاستثمار في شبكتنا الرقمية التي تمتد إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ونظرًا لأن المزيد من شركائنا من مشغلي الخدمات الرقمية يسعون إلى دمج قدراتنا الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ضمن عروض خدماتهم، فإننا نرى فرصة كبيرة للنمو وإضافة المزيد من المعاملات بكفاءة إلى نظامنا الأساسي القابل للتطوير".

وأضاف هولمز:" تربطنا علاقات قوية مع e& وأصبحت شراكتنا واحدة من أقوى وأنجح الشراكات الرقمية لدينا، وإنه ليسعدنا الاستمرار في توسيع علاقتنا بهم كشريك مفضل في تنفيذ عمليات الدفع الإلكترونية في جميع الأسواق الـ 16 التي يعملون فيها".

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة e& الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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لمحة حول" e& الدولية"

شركة &e الدولية هي المسؤولة عن تعزيز المحفظة الدولية من شركات الاتصالات الرقمية الحديثة ذات المستوى العالمي. ينصب تركيزها الرئيسي من خلال الشركات العاملة للمجموعة في 16 دولة على تمكين العملاء بأفضل خدمات الاتصالات والخدمات المالية الشاملة ووسائل الترفيه المتطورة والتحول الرقمي السلس للأعمال. وتحرص الشركة على تسريع النمو من خلال توفير أفضل التجارب للعملاء، وبناء قدرات رقمية على مستوى عالمي واحتضان فرص التوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

لمحة حول شركة MoneyGram الدولية

إن شركة MoneyGram شركة عالمية رائدة في مجال تحويل الأموال والمدفوعات الرقمية وتقدم حلولًا مالية مبتكرة لربط المجتمعات حول العالم ومن خلال استراتيجية محدده لتحريك الأموال، وثقافة قوية للابتكار في التكنولوجيا المالية، والقدرات الرائدة التي تركز على العملاء، نمت MoneyGram لتخدم أكثر من 150 مليون شخص في السنوات الخمس الماضية. وتستفيد الشركة من منصتها الحديثة وتتعاون مع أفضل العلامات التجارية في العالم لخدمة المستهلكين من خلال قناتها الرقمية التي تصل مباشرة إلى المستهلك وشبكة البيع بالتجزئة العالمية وأعمال التمويل لعملاء المؤسسات.

MoneyGram هي أيضًا شركة رائدة في ابتكار حلول الدفع الإلكتروني عبر الحدود ولـ blockchain. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ir.moneygram.com، ومتابعةMoneyGram على وسائل التواصل الاجتماعي، واستكشاف الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف من خلال moneygram.com.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي في شركة &e

فريد نبوي مدير أول الإعلام - دائرة الاتصال المؤسسي

هاتف 00971506177366

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