البنية التحتية المتطورة للعدادت تدعم التحول الرقمي عبر ربط العدادات الذكية رقمياً لتسهم في خطط ترشيد الاستهلاك

يحصل المستهلكون على قراءات تلقائية ومفصّلة لاستهلاك الطاقة الحالي والسابق

أبوظبي: أعلنت e& المؤسسات التابعة لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) اليوم عن دخولها في شراكة لمدة خمس سنوات مع الاتحاد للماء والكهرباء وذلك كجزء من رؤيتها لدفع التحول الرقمي على المدى الطويل من خلال استخدام أحدث التقنيات وأكثرها ذكاءً والتي من شأنها تعزيز تجربة العملاء وتحقيق التميز في الأداء التشغيلي عبر عملياتها.

وقامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء المملوكة بالكامل من قبل جهاز الإمارات للاستثمار، والتي تعنى بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة لمنطقة الإمارات الشمالية بتركيب عدد 500 ألف عداد ذكي من إجمالي 750 ألف من المقرر تركيبها. ومن خلال هذه الشراكة ستقوم e& المؤسسات بتمكين البنية التحتية اللازمة من خلال استبدال العدادات القديمة بعدادات جديدة ذكية وربطها رقمياً بالمنصة التي تم نشرها مؤخرًا وذلك بهدف الحصول على معلومات في الوقت الفعلي وتنبيهات استباقية حول مستوى الاستهلاك.

من جانبه قال محمد محمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء: " أن المشروع يستهدف استبدال العدادات الميكانيكية التقليدية بأخرى ذكية، وهو مشروع طموح وفريد ​​من نوعه يؤهل الشركة للحصول على جوائز عالمية. لقد سعينا دائمًا إلى تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالخدمات التي نقدمها، كما نفتخر بالشراكة مع e& المؤسسات، والتي ستوفر البنية التحتية اللازمة لنجاح المشروع."

وأضاف صالح :" تم تركيب أكثر من 240 ألف عداد كهرباء ونحو 260 ألف عداد مياه ذكي حتى الآن ، وهو ما يمثل حوالي 65 % من إجمالي العدد المستهدف للتركيب ويتماشى هذا المشروع مع مساعي قيادة دولة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وكذلك مع جهود الحكومة في التحول الشامل نحو الحلول الذكية والتحول الرقمي وسيؤدي ذلك إلى تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة في مختلف القطاعات الخدمية، لافتًا إلى أن العدادات الجديدة ستضمن دقة فواتير الاستهلاك وستسمح للمستهلك بمراقبة نمط استهلاكه."

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي في e& المؤسسات: " نسعى دائماً للعمل على تمكين المؤسسات عبر القطاعات المختلفة وتطوير إمكاناتها الرقمية من خلال حلولنا المبتكرة، ويسعدنا العمل بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء وأن نصبح جزءاً من رحلتهم نحو التحول الرقمي من خلال تمكينهم من تقديم تجربة ذكية ورقمية لعملائهم. ومن خلال شراكتنا التي ستمتد لخمس سنوات سنواصل العمل عن كثب لتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات والحلول الذكية التي تلبي احتياجات أعمالهم، وتقديم حلول تسهم في توفير التكاليف وتضمن رفع العوائد على الاستثمار. ومما لا شك فيه أن العمل المشترك والدؤوب في وضع البنية التحتية اللازمة سيعزز الحياة اليومية للأفراد والمجتمع ككل".

سيتمكن العملاء من الوصول إلى قراءات تلقائية مفصلة لاستهلاك الطاقة الحالي والسابق، مما يسمح لهم بتقييم وإدارة استهلاكهم بشكل أفضل وإعداد تنبيهات بحدود الاستخدام لتتبع الفواتير الشهرية، كما يمكن للبنية التحتية المتقدمة اللازمة أن تتولى الإبلاغ عن التسريبات أو مشكلات الخدمة بشكل أكثر كفاءة إلى المزود والعميل.

وسيشمل المشروع طويل الأجل استبدال العدادات الحالية التقليدية بعدادات ذكية جديدة حيث يتم ربط 750 ألف عداد بالمنصة الرقمية، وبناء شبكة M2M (3G / 4G) لتمكين الاتصال، وإدخال العدادات الذكية على البنية التحتية اللازمة لكل من المباني والفيلات في جميع أنحاء الإمارات الشمالية، وإدارة البرنامج تفصيلياً لاسيما استبدال العدادات ونشر البنية التحتية اللازمه.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من e&" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة e& إنترناشونال في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وستركز "e& الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

#بياناتشركات

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"e& المؤسسات"، من "e&"

تسعى "e& المؤسسات" إلى تعزيز المقدرات الرقمية للشركات في مختلف القطاعات بالارتكاز على خبراتها في الخدمات الاحترافية والمدارة رقمياً بالإضافة إلى الانتشار الواسع كمشغل اتصالات. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي.

تعمل "e& المؤسسات" حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والخدمات الحكومية المتطورة، والرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التعليم، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات الآلية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية الذكية والآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ. للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eandenterprise.com/en/index.jsp